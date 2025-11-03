Groază în Premier League Un jucător a fost amenințat cu pistolul de un agent
Un jucător din Premier League a fost amenințat cu pistolul. Foto: Envato
Campionate

Groază în Premier League Un jucător a fost amenințat cu pistolul de un agent

Ionuț Cojocaru
Publicat: 03.11.2025, ora 17:41
alt-text Actualizat: 03.11.2025, ora 17:44
  • Un jucător de fotbal din Premier League, evaluat la aproximativ 70 de milioane de euro, a fost amenințat cu arma pe o stradă aglomerată din Londra.
  • În urma evenimentului, un agent de fotbal de top a fost reținut de poliție.

Jucătorul, aflat în jurul vârstei de 20 de ani, se afla împreună cu un prieten când a fost amenințat, pe 6 septembrie, conform thesun.co.uk.

Un jucător din Premier League a fost amenințat cu pistolul de un agent

Agentul de 31 de ani, care reprezintă mai mulți fotbaliști, inclusiv un internațional englez, a fost arestat luna trecută pentru că ar fi amenințat cu pistolul.

El este anchetat și pentru șantaj și amenințări la adresa prietenului jucătorului, însă nu a fost pus oficial sub acuzație.

Poliția a descins la reședința agentului, evaluată la aproximativ 2,5 milioane de euro, din Hertfordshire, două zile mai târziu.

Acesta a fost eliberat pe cauțiune pe 9 septembrie, cu condiția de a nu contacta jucătorul și de a nu se apropia de terenul de antrenament al clubului acestuia.

A fost un incident terifiant care a șocat lumea fotbalului din perspectiva afacerilor. Jucătorul a fost, evident, afectat. Să fii amenințat cu o armă este șocant. A raportat imediat evenimentul, ceea ce a fost bine pentru siguranța lui. A primit sprijin din partea prietenilor și clubului, iar toți speră că nu îi va afecta performanțele. Însă vor apărea întrebări serioase despre motivul acestui incident, la care poliția încearcă să răspundă acum O sursă apropiată fotbalistului, pentru presa britanică

Agentului i s-a interzis să părăsească Regatul Unit fără aprobarea instanței. Acesta a cerut pașaportul pentru călătorii planificate, dar va trebui să-l predea la întoarcere.

Numele nu au fost făcute publice, dar mai mulți jucători se potrivesc descrierii:

  • Viktor Gyokeres (27 ani, Arsenal) – 75 milioane €
  • Gabriel Magalhaes (27 ani, Arsenal) – 75 milioane €
  • Sandro Tonali (25 ani, Newcastle United) – 75 milioane €
  • Josko Gvardiol (23 ani, Manchester City) – 75 milioane €
  • Omar Marmoush (26 ani, Manchester City) – 75 milioane €
  • Martin Zubimendi (26 ani, Arsenal) – 70 milioane €
  • Bryan Mbeumo (26 ani, Manchester United) – 70 milioane €
  • Matheus Cunha (26 ani, Manchester United) – 70 milioane €
  • Benjamin Sesko (22 ani, Manchester United) – 70 milioane €
  • Tijjani Reijnders (27 ani, Manchester City) – 70 milioane €
  • Cody Gakpo (26 ani, Liverpool FC) – 70 milioane €
  • Xavi Simons (22 ani, Tottenham Hotspur) – 70 milioane €
  • Eberechi Eze (27 ani, Arsenal) – 65 milioane €
  • Anthony Gordon (24 ani, Newcastle United) – 65 milioane €
  • Nick Woltemade (23 ani, Newcastle United) – 65 milioane €
  • Morgan Rogers (23 ani, Aston Villa) – 65 milioane €
  • Joao Pedro (24 ani, Chelsea FC) – 65 milioane €
  • Morgan Gibbs-White (25 ani, Nottingham Forest) – 65 milioane €
  • Adam Wharton (21 ani, Crystal Palace) – 60 milioane €
  • Kai Havertz (26 ani, Arsenal) – 60 milioane €
  • Jurrien Timber (24 ani, Arsenal) – 60 milioane €
  • Carlos Baleba (21 ani, Brighton & Hove Albion) – 60 milioane €
  • Estevao (18 ani, Chelsea FC) – 60 milioane €

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

anglia Premier League AMENINTARI
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share