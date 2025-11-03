Va acoperi cheltuielile medicale  Controversatul proprietar al lui Nottingham Forest sprijină victimele atacului șocant din Anglia » 11 persoane au fost rănite

Evangelos Marinakis (58 de ani), proprietarul clubului Nottingham Forest, a anunțat că va acoperi cheltuielile medicale pentru orice fan implicat în incidentul violent petrecut sâmbătă în Anglia.

Pe 1 noiembrie, un atac cu cuțitul a avut loc într-un tren care circula între Doncaster și Londra. Agresiunea s-a soldat cu 11 răniți, dintre care doi se află în stare critică, conform theguardian.com.

Proprietarul lui Nottingham Forest sprijină victimele atacului violent din Anglia

Clubul a precizat că „mulți dintre suporterii noștri care locuiesc în Londra se întorceau acasă cu acel tren” după un meci de pe teren propriu împotriva echipei Manchester United (2-2).

„Toți cei de la Nottingham Forest sunt șocați și profund întristați de ceea ce s-a întâmplat. Curajul și altruismul arătate de suporterii noștri aflați în acel tren reprezintă ce este mai bun în omenire și ce este mai bun în comunitatea clubului nostru.

Ne vom asigura că orice suporter implicat în acest incident va primi tot sprijinul financiar de care are nevoie pentru a beneficia de cea mai bună îngrijire medicală posibilă pe durata recuperării ”, a declarat Marinakis, într-un comunicat.

Trenul a fost oprit de urgență într-o stație care nu era programată, Huntingdon, iar poliția și paramedicii au intervenit imediat.

Inițial, doi bărbați au fost reținuți; ulterior s‑a confirmat că doar unul rămâne în custodia poliției, sub acuzații de tentativă de omor.

Autoritățile au declarat că, deși inițial incidentul a fost tratat ca un potențial atac terorist (declarând codul „Plato”), ulterior nu s-a găsit indicii care să susțină motivația teroristă.

Evaluarea indică faptul că este un incident izolat, un atac izolat. Nu există motiv ca ceilalți să nu-și continue viața normală și să călătorească unde au nevoie John Healey Secretar de Stat pentru Apărare din Marea Britanie

Un angajat feroviar a intervenit pentru a opri atacatorul și a fost descris drept un erou. Acesta rămâne internat în spital, cu răni care îi pun viața în pericol.

Poliția a precizat că „fără îndoială, acest angajat a salvat viețile multor oameni”.

5 persoane dintre cele 11 rănite au fost externate din spital, conform sursei citate.

Regele Charles a vorbit și el despre incidentul șocant, potrivit sursei citate.

„Soția mea și cu mine am fost profund șocați și îngroziți de atacul teribil cu cuțitul din trenul din Cambridgeshire.

Gândurile noastre sunt alături de toți cei afectați și de familiile lor”

