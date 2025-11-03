Joi, FCSB va susține al 4-lea meci în Europa League, va întâlni campioana Elveției, Basel, în deplasare, de la ora 19:45

Vlad Chiricheș va fi în premieră, de când s-a dat startul pe tabloul principal, la dispoziția staff-ului tehnic

FCSB are din nou în această săptămână meci european. Se va deplasa în Elveția, pentru duelul cu Basel, în runda a 4-a din Europa League. După primele jocuri, campioana României are 3 puncte, un succes și două înfrângeri și ocupă locul 28, dar la egalitate cu adversara de joi, care are însă un golaveraj superior.

Chiricheș în locul lui Mihai Popescu

Pentru acest meci, cuplul Charalambous - Pintilii va avea la dispoziție un fotbalist nou, raportat la competiția principală. E vorba despre Vlad Chiricheș.

La primele două jocuri, cu Go Ahead Eagles, scor 1-0 și cu Young Boys Berna, scor 0-2, Chiricheș nu a fost eligibil pentru a juca, deoarece nu fusese trecut pe lista jucătorilor cu drept de joc în Europa.

Apoi, după meciul România - Austria, în care Mihai Popescu s-a accidentat grav și a ieșit din calcule pentru restul sezonului, FCSB a făcut o modificare pe lista UEFA, grație derogării noului regulament: l-a înlocuit pe Popescu cu Chiricheș.

Vlad însă n-a fost disponibil la duelul cu Bologna, din cauza problemelor medicale cu care se confruntă. Acum însă e refăcut complet, se antrenează la 100% din capacitate și n-ar fi exclus să apară ca titular la Basel.

Mai ales că la doar 3 zile după meciul din Elveția, FCSB va juca la Sibiu, în Liga 1, meci pe care șefii echipei îl consideră mai important decât cel european, în care e de așteptat să fie menajați mai mulți dintre oamenii de bază.

36 de zile au trecut de la ultimul meci în care Chiricheș a evoluat: a bifat 56 de minute în partida FCSB - Oțelul 1-0

Chiricheș, 8 din 8 meciuri în preliminarii

Pe parcursul preliminariilor cupelor europene din acest sezon, Chiricheș a fost pe teren în toate cele 8 jocuri: jumătate dintre ele în Liga Campionilor, cealaltă jumătate în Europa League. Săptămâna viitoare, Chiricheș va împlini 36 de ani.

În schimb, celălalt veteran din lot, care s-a confruntat cu probleme medicale asemănătoare cu cele ale lui Chiricheș, nu e apt pentru a juca.

Valentin Crețu mai are nevoie de o perioadă în care să urmeze tratamentul și să se pregătească separat. Va lipsi la Basel și va lipsi și cu Hermmanstadt.

Crețu, care în ianuarie va face 37 de ani mai are contract, la fel ca și Chiricheș, până în iunie 2026, la finalul sezonului în curs. Nici unul dintre ei nu va primi propunere de prelungire.

Cum ar putea arăta primul 11 FCSB la Basel

Târnovanu - Pantea, Ngezana, Graovac, Kiki - Șut, Lixandru (Chiricheș) - Miculescu, Olaru, Thiam - Alibec

