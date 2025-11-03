O legendă vrea să lucreze cu Șucu Anunț important din Italia: și-ar fi dat acordul s-o preia pe Genoa! Un român e „planul B”

Daniele de Rossi (42 de ani) și-ar fi dat acordul s-o preia pe Genoa.

Formația din Serie A a rămas recent fără antrenor, după despărțirea de Patrick Vieira (49 de ani).

Genoa este într-o situație critică în Serie A. Din cele nouă meciuri jucate, „grifonii” au obținut doar trei puncte și ocupă ultima poziție în clasament.

Daniele de Rossi vrea s-o antreneze pe Genoa

Potrivit jurnalistului italian Nicolo Schira, Daniele de Rossi, legenda Romei, e gata să lucreze pentru Dan Șucu la Genoa. Dacă Vanoli, curtat și de Fiorentina, va refuza să antreneze „grifonul”.

„ Antrenorul Daniele De Rossi și-a exprimat disponibilitatea de a prelua conducerea echipei Genoa .

Clubul așteaptă răspunsul final al lui Paolo Vanoli (fostul antrenor al lui Torino, aflat și în discuții cu Fiorentina).

Pe lista scurtă a clubului rossoblu se află și Edward Iordănescu, ca variantă de rezervă (Plan B)”, a notat jurnalistul, pe rețelele de socializare.

Coach Daniele #DeRossi has given his availability to join #Genoa, which are waiting for Paolo #Vanoli’s final answer (former Torino’s coach is also in talks with #Fiorentina). In Rossoblù’s short list there is also Edward #Iordanescu as a Plan B. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 3, 2025

Crescut de Roma, De Rossi a evoluat aproape întreaga carieră în capitala Italiei, unde a strâns 616 meciuri și 63 de goluri.

Are în palmares două Cupe și o Supercupă cu Roma și titlul mondial cu Italia, la CM 2006.

Ca antrenor, De Rossi le-a condus doar pe SPAL și pe AS Roma, având 17 victorii și 15 egaluri în 47 de meciuri oficiale.

Iordănescu e „planul B”

În cazul în care nu va ajunge la un acord cu variantele din Italia, Șucu ar fi gata să-l oferteze pe Iordănescu jr.

Fostul selecționer a demisionat de la Legia Varșovia vineri, 31 octombrie, după 4 luni și 19 zile de la semnarea contractului, pe 12 iunie 2025, deși acordul era valabil pentru două sezoane.

Totuși, nu duce lipsă de oferte. Iordănescu are și o propunere din zona Golfului Persic, de la un club din prima ligă a Arabiei Saudite, conform surselor GOLAZO.ro

23 de meciuri a disputat Edi Iordănescu pe banca Legiei Varșovia (11 vicctorii, 6 egaluri, 6 înfrângeri)

