„Îmi zic maimuță, gorilă, cioară!" Alt scandal de rasism în fotbal, după Vinicius
Denilson Junior, la echipa thailandeză Ratchaburi Foto: Instagram
Campionate

„Îmi zic maimuță, gorilă, cioară!” Alt scandal de rasism în fotbal, după Vinicius

alt-text Theodor Jumătate
Publicat: 21.02.2026, ora 17:06
  • Denilson, atacantul echipei thailandeze Ratchaburi, fost jucător în Portugalia, a acuzat rasismul după un meci în Liga Campionilor AFC 2.

Nici nu s-a stins scandalul de rasism care a șocat Liga Campionilor, Vinicius acuzându-l pe argentinianul Gianluca Prestianni că l-a numit „maimuță”, în minutul 50 al meciului Benfica - Real Madrid, în Liga Campionilor, și s-a declanșat altul, în Asia.

Victima rasismului, încă un jucător carioca: Deni Jr.

Ținta, tot un jucător brazilian, Denilson Pereira Junior, atacant în vârstă de 30 de ani cunoscut drept Deni Jr. sau Denilson.

Născut la Rio de Janeiro (și Vinicius e din statul carioca), a debutat la Fluminense, evoluând de-a lungul carierei în Portugalia, la Tondela, Pacos Ferreira și Famalicao.

Atacantul carioca Denilson Junior Foto: Instagram Atacantul carioca Denilson Junior Foto: Instagram
Atacantul carioca Denilson Junior Foto: Instagram

Din 2025, e în Thailanda, la echipa Ratchaburi. Tocmai s-a calificat în „sferturile” AFC Champions League 2. A fost atacat după ce a trecut de indonezienii de la Persib Bandung (3-0, 0-1). Conturile sale de social media au fost copleșite de insultele rasiste.

Deni Jr: „Nu-mi mai atacați copiii și soția”

„Contul meu de Instagram e public, iar acești rasiști îmi zic maimuță, gorilă, negru, cioară”, a atras atenția jucătorul, potrivit cotidianului lusitan O Jogo.

Mie nu-mi pasă și de aceea Instagramul meu e deschis tuturor. Dar, vă rog, cruțați-mi copiii și soția! N-au nicio vină, nu-mi mai atacați familia! Denilson, atacant brazilian

Fotbalistul a încercat să le explice celor care îl lovesc: „Echipa mea s-a calificat jucând fotbal, 11 contra 11. Este ceva normal, puteam să nu ne calificăm. Acesta este fotbalul”.

Mesajul de protest al jucătorului brazilian Foto: Instagram Mesajul de protest al jucătorului brazilian Foto: Instagram
Mesajul de protest al jucătorului brazilian Foto: Instagram

Și, în final: „Nu voi mai vorbi despre rasism, pentru că suferim zi de zi din cauza lui”. A repetat: „Nu-mi mai atacați familia!”.

„Au transformat o competiție într-o zonă de război”

Soția sa, Mariany, a transmis și ea un mesaj pe rețelele de socializare:

„Ieri a fost Vini Jr, cel mai bun fotbalist al lumii. Astăzi, noi, Deni Jr, familia noastră și alți jucători de la Ratchaburi suntem victimele atacurilor și amenințărilor rasiste ale unora care pretind că sunt fani ai echipei Persib.

Au atacat jucătorii, soțiile și copiii lor. Au invadat terenul și aproape au transformat o competiție într-o zonă de război”.

Toate ligile, toate cluburile ar trebui să se unească împotriva rasismului. Nu e loc pentru rasism! Mariany, soția lui Deni Jr.

brazilia Liga Campionilor Asiei rasism thailanda Denilson Junior Ratchaburi
