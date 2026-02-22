„A venit și mi-a zis asta” FOTO. Kopic, despre discuția aprinsă cu Gnahore pe teren, după 1-2 cu Rapid: „De fiecare dată e la fel” +7 foto
Kopic și Gnahore, discuție după meci, pe teren Foto: Raed Krishan
Superliga

„A venit și mi-a zis asta” FOTO. Kopic, despre discuția aprinsă cu Gnahore pe teren, după 1-2 cu Rapid: „De fiecare dată e la fel”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 22.02.2026, ora 13:00
alt-text Actualizat: 22.02.2026, ora 13:01
  • Eddy Gnahore, mijlocașul francez al lui Dinamo, s-a dus direct la antrenorul Zeljko Kopic, cum s-a terminat derbyul. 
  • Despre ce au vorbit cei doi pe Arena Națională, după a doua înfrângere suferită de alb-roșii în fața Rapidului în acest campionat.

Zeljko Kopic, 48 de ani, a semnat cu Dinamo tot într-o iarnă, pe 1 decembrie 2023.

Eddy Gnahore (32) l-a urmat foarte repede la alb-roșii, pe 17 ianuarie 2024, după transferul de la Ascoli.

Raul Opruț, noul om de gol Fundașul stânga e golgheterul lui Dinamo, marcând în 3 jocuri la rând. Dar ceva nu-i place lui Kopic în atac!
Citește și
Raul Opruț, noul om de gol Fundașul stânga e golgheterul lui Dinamo, marcând în 3 jocuri la rând. Dar ceva nu-i place lui Kopic în atac!
Citește mai mult
Raul Opruț, noul om de gol Fundașul stânga e golgheterul lui Dinamo, marcând în 3 jocuri la rând. Dar ceva nu-i place lui Kopic în atac!

De atunci, amândoi încearcă să avanseze cu echipa în Liga 1. Au o relație apropiată. Jucătorul nu ezită să-i spună antrenorului ce simte.

Kopic și Gnahore vorbeau aprins pe teren după eșec

Sâmbătă seară, cum s-a încheiat meciul de pe Arena Națională cu Rapid, alt eșec în fața giuleștenilor în acest sezon de Liga 1, 1-2, după 0-2 în tur, Kopic a pătruns pe teren să-și consoleze jucătorii.

Gnahore s-a dus la el. Tehnicianul croat îl îmbrățișa pe Cristian Mihai când mijlocașul defensiv începuse să vorbească.

Discuția aprinsă între Kopic și Gnahore, pe teren, după 1-2 cu Rapid Fotografii: Raed Krishan
Discuția aprinsă între Kopic și Gnahore, pe teren, după 1-2 cu Rapid Fotografii: Raed Krishan

Galerie foto (7 imagini)

Discuția aprinsă între Kopic și Gnahore, pe teren, după 1-2 cu Rapid Fotografii: Raed Krishan Discuția aprinsă între Kopic și Gnahore, pe teren, după 1-2 cu Rapid Discuția aprinsă între Kopic și Gnahore, pe teren, după 1-2 cu Rapid Discuția aprinsă între Kopic și Gnahore, pe teren, după 1-2 cu Rapid Discuția aprinsă între Kopic și Gnahore, pe teren, după 1-2 cu Rapid
+7 Foto
labels.photo-gallery

Au mers unul lângă altul spre peluza galeriei dinamoviste. Discutau aprins.

Kopic și Gnahore: „Fiecare meci cu Rapid e la fel. Acesta este sentimentul”. Frustrare

La conferință, antrenorul nu a dezvăluit toată conversația, dar a developat ideea.

„Eddy a venit la puțin timp după mine la Dinamo, sunt doi ani de când lucrăm împreună. Și fiecare meci împotriva Rapidului e la fel”, a spus Kopic.

„Am discutat despre acest lucru. Mereu avem ceva (n.r. în plus), suntem acolo, dar la sfârșit…”.

„A venit și v-a zis asta?”, a fost întrebat antrenorul. „Da. Am vorbit pe teren, pentru că aceasta este prima impresie, acesta este sentimentul”.

Kopic ofta, arătând „sentimentul” după înfrângere: frustrare.

A mai găsit câteva cuvinte să încheie: „Trebuie să rezolvăm asta și să găsim calea”.

Citește și

Kopic, păcălit de suporteri FOTO. Antrenorul lui Dinamo, chemat  să înjure Steaua » Cum a reacționat croatul + ce a făcut Florentin Petre
Superliga
11:30
Kopic, păcălit de suporteri FOTO. Antrenorul lui Dinamo, chemat să înjure Steaua » Cum a reacționat croatul + ce a făcut Florentin Petre
Citește mai mult
Kopic, păcălit de suporteri FOTO. Antrenorul lui Dinamo, chemat  să înjure Steaua » Cum a reacționat croatul + ce a făcut Florentin Petre
Izbit cu un bulgăre-proiectil! Aioani, ținta ultrașilor lui Dinamo. L-au lovit în cap. Joc oprit și iar rasism
Superliga
22:01
Izbit cu un bulgăre-proiectil! Aioani, ținta ultrașilor lui Dinamo. L-au lovit în cap. Joc oprit și iar rasism
Citește mai mult
Izbit cu un bulgăre-proiectil! Aioani, ținta ultrașilor lui Dinamo. L-au lovit în cap. Joc oprit și iar rasism

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

La negocierile purtate în ultimele luni, Rusia și Ucraina sunt de acord asupra unui singur lucru
La negocierile purtate în ultimele luni, Rusia și Ucraina sunt de acord asupra unui singur lucru
La negocierile purtate în ultimele luni, Rusia și Ucraina sunt de acord asupra unui singur lucru
dinamo liga 1 rapid zeljko kopic eddy gnahore
Știrile zilei din sport
„Nimeni nu vrea FCSB în play-off”  Victor Angelescu , despre posibila prezență a campioanei în TOP 6: „E mai simplu să joci cu echipe neexperimentate”
Superliga
22.02
„Nimeni nu vrea FCSB în play-off” Victor Angelescu, despre posibila prezență a campioanei în TOP 6: „E mai simplu să joci cu echipe neexperimentate”
Citește mai mult
„Nimeni nu vrea FCSB în play-off”  Victor Angelescu , despre posibila prezență a campioanei în TOP 6: „E mai simplu să joci cu echipe neexperimentate”
„Cei de la VAR au venit mai târziu”  Nicușor Bancu, ironii la adresa arbitrajului, după meciul cu Unirea Slobozia: „E ceva incredibil!”
Superliga
22.02
„Cei de la VAR au venit mai târziu” Nicușor Bancu, ironii la adresa arbitrajului, după meciul cu Unirea Slobozia: „E ceva incredibil!”
Citește mai mult
„Cei de la VAR au venit mai târziu”  Nicușor Bancu, ironii la adresa arbitrajului, după meciul cu Unirea Slobozia: „E ceva incredibil!”
Tottenham - Arsenal 1-4 Echipa lui Radu Drăgușin pierde derby-ul londonez. Fundașul naționalei, integralist
Campionate
22.02
Tottenham - Arsenal 1-4 Echipa lui Radu Drăgușin pierde derby-ul londonez. Fundașul naționalei, integralist
Citește mai mult
Tottenham - Arsenal 1-4 Echipa lui Radu Drăgușin pierde derby-ul londonez. Fundașul naționalei, integralist
Barcelona, lider în La Liga Echipa lui Hansi Flick,  victorie fără emoții cu Levante! + Pedri a revenit pe teren, după o lună
Campionate
22.02
Barcelona, lider în La Liga Echipa lui Hansi Flick, victorie fără emoții cu Levante! + Pedri a revenit pe teren, după o lună
Citește mai mult
Barcelona, lider în La Liga Echipa lui Hansi Flick,  victorie fără emoții cu Levante! + Pedri a revenit pe teren, după o lună
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:37
„Cei de la VAR au venit mai târziu” Nicușor Bancu, ironii la adresa arbitrajului, după meciul cu Unirea Slobozia: „E ceva incredibil!”
„Cei de la VAR au venit mai târziu”  Nicușor Bancu, ironii la adresa arbitrajului, după meciul cu Unirea Slobozia: „E ceva incredibil!”
23:55
Incendiu pe „Marakana” VIDEO+FOTO Derby-ul Steaua Roșie - Partizan a fost întrerupt după ce peluza sud a luat foc
Incendiu pe „Marakana” VIDEO+FOTO Derby-ul Steaua Roșie - Partizan a fost întrerupt după ce  peluza sud a luat foc
23:03
Primul gol pentru Al Ain VIDEO Adrian Șut, decisiv pentru echipa sa în duelul cu formația de pe ultimul loc
Primul gol pentru Al Ain VIDEO Adrian Șut, decisiv pentru echipa sa în duelul cu formația de pe ultimul loc
23:33
Prime pentru play-off Dani Coman promite bonusuri pentru jucătorii lui FC Argeș, la meciurile cu Dinamo și Unirea Slobozia
 Prime pentru play-off   Dani Coman promite bonusuri pentru jucătorii lui FC Argeș, la meciurile cu Dinamo și Unirea Slobozia
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!
Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri
Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată
Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic
Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, <span>să-i</span> dea Olimpiada arme?
Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului
Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină
FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova
Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța
Top stiri din sport
Dinamo, reacție oficială  Andrei Nicolescu, despre clipul AI cu câinele și pana: „Cei care fac discriminare  sunt cei care reinterpretează simbolurile”
Superliga
22.02
Dinamo, reacție oficială Andrei Nicolescu, despre clipul AI cu câinele și pana: „Cei care fac discriminare sunt cei care reinterpretează simbolurile”
Citește mai mult
Dinamo, reacție oficială  Andrei Nicolescu, despre clipul AI cu câinele și pana: „Cei care fac discriminare  sunt cei care reinterpretează simbolurile”
SUA, gol de aur olimpic Americanii sunt campionii Jocurilor la hochei după 46 de ani. Fantastică finală, 2-1 contra rivalei Canada. Cui i-au dedicat titlul!
Jocurile Olimpice
22.02
SUA, gol de aur olimpic Americanii sunt campionii Jocurilor la hochei după 46 de ani. Fantastică finală, 2-1 contra rivalei Canada. Cui i-au dedicat titlul!
Citește mai mult
SUA, gol de aur olimpic Americanii sunt campionii Jocurilor la hochei după 46 de ani. Fantastică finală, 2-1 contra rivalei Canada. Cui i-au dedicat titlul!
Chivu, record la Inter  Tehnicianul l-a întrecut pe Mourinho la un capitol important 
Stranieri
22.02
Chivu, record la Inter Tehnicianul l-a întrecut pe Mourinho la un capitol important
Citește mai mult
Chivu, record la Inter  Tehnicianul l-a întrecut pe Mourinho la un capitol important 
„Nu cred că a vrut să lovească!” Președinta FRP răspunde acuzațiilor făcute de Eduard Novak și Marius Negrea la adresa patinatoarei Julia Sauter
Jocurile Olimpice
22.02
„Nu cred că a vrut să lovească!” Președinta FRP răspunde acuzațiilor făcute de Eduard Novak și Marius Negrea la adresa patinatoarei Julia Sauter
Citește mai mult
„Nu cred că a vrut să lovească!” Președinta FRP răspunde acuzațiilor făcute de Eduard Novak și Marius Negrea la adresa patinatoarei Julia Sauter

Echipe/Competiții

fcsb 33 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 55 rapid 49 Universitatea Craiova 15 petrolul ploiesti 9 Poli Iasi 1 uta arad 7 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
23.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share