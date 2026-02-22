Eddy Gnahore, mijlocașul francez al lui Dinamo, s-a dus direct la antrenorul Zeljko Kopic, cum s-a terminat derbyul.

Despre ce au vorbit cei doi pe Arena Națională, după a doua înfrângere suferită de alb-roșii în fața Rapidului în acest campionat.

Zeljko Kopic, 48 de ani, a semnat cu Dinamo tot într-o iarnă, pe 1 decembrie 2023.

Eddy Gnahore (32) l-a urmat foarte repede la alb-roșii, pe 17 ianuarie 2024, după transferul de la Ascoli.

De atunci, amândoi încearcă să avanseze cu echipa în Liga 1. Au o relație apropiată. Jucătorul nu ezită să-i spună antrenorului ce simte.

Kopic și Gnahore vorbeau aprins pe teren după eșec

Sâmbătă seară, cum s-a încheiat meciul de pe Arena Națională cu Rapid, alt eșec în fața giuleștenilor în acest sezon de Liga 1, 1-2, după 0-2 în tur, Kopic a pătruns pe teren să-și consoleze jucătorii.

Gnahore s-a dus la el. Tehnicianul croat îl îmbrățișa pe Cristian Mihai când mijlocașul defensiv începuse să vorbească.

Au mers unul lângă altul spre peluza galeriei dinamoviste. Discutau aprins.

Kopic și Gnahore: „Fiecare meci cu Rapid e la fel. Acesta este sentimentul”. Frustrare

La conferință, antrenorul nu a dezvăluit toată conversația, dar a developat ideea.

„Eddy a venit la puțin timp după mine la Dinamo, sunt doi ani de când lucrăm împreună. Și fiecare meci împotriva Rapidului e la fel”, a spus Kopic.

„Am discutat despre acest lucru. Mereu avem ceva (n.r. în plus), suntem acolo, dar la sfârșit…”.

„A venit și v-a zis asta?”, a fost întrebat antrenorul. „Da. Am vorbit pe teren, pentru că aceasta este prima impresie, acesta este sentimentul”.

Kopic ofta, arătând „sentimentul” după înfrângere: frustrare.

A mai găsit câteva cuvinte să încheie: „Trebuie să rezolvăm asta și să găsim calea”.

