Va juca deși e acuzat de rasism?! Când e așteptată decizia UEFA în „cazul Vinicius - Prestianni”

Gianluca Prestianni riscă să fie suspendat 10 meciuri dacă va fi găsit vinovat după ce a fost acuzat de rasism de Vinicius în timpul duelului Benfica - Real.

Argentinianul ar putea avea totuși drept de joc miercuri, la Madrid, în returul play-off-ului Ligii Campionilor.

„Cazul Vinicius - Prestianni” a lovit puternic lumea fotbalului. De marți seară, după scandalul de la Lisabona, se vorbește numai de scandalul de rasism din Liga Campionilor.

Presiuni ca Prestianni să fie judecat și pedepsit repede

Arbitrul Francois Letexier a declanșat protocolul de rasism în minutul 50 al meciului Benfica - Real Madrid, după ce Vinicius l-a avertizat că Gianluca Prestianni l-a numit „maimuță”, iar Kylian Mbappe a susținut că extrema echipei portugheze „i-a spus de cinci ori «maimuță».

Conflictul verbal violent Prestianni - Vinicius Foto: Imago

A doua zi, miercuri, UEFA a anunțat că a deschis anchetă, argentinianul riscă 10 partide de suspendare și se fac presiuni ca forul european să ia decizia într-o săptămână, Consiliul jucătorilor de la FIFA cerând ca Prestianni să nu evolueze la returul play-off-ului, de la Madrid.

Gestul arbitrului Letexier declanșa protocolul pentru rasism Foto: Imago

UEFA ar putea hotărî cazul în 3 săptămâni

Nu se așteaptă însă o hotărâre atât de rapidă într-un caz foarte dificil, fotbalistul acuzat acoperindu-și gura cu tricoul pentru a nu i se putea citi pe buze insultele la adresa rivalului.

Potrivit Skysports.com, Comisia de Disciplină UEFA nu va anunța verdictul în acest dosar mai devreme de trei săptămâni.

Emblema UEFA la sediul forului european de la Nyon Foto: Imago

Ceea ce înseamnă că Prestianni, care nu a primit nici cartonaș galben pe teren pentru acel incident („centralul” Letexier și VAR nu au putut dovedi acuzația), va avea drept de joc miercuri, 25 februarie, pe „Santiago Bernabeu”.

Mourinho decide: joacă sau nu Prestianni pe „Bernabeu”?

Jose Mourinho, care și-a apărat jucătorul, fiind criticat dur de multe nume mari ale fotbalului, printre ele Lilian Thuram și Vincent Kompany, va decide dacă îl va folosi sau nu pe argentinianul în vârstă de 20 de ani la revanșa de la Madrid.

E posibil ca antrenorul Benficăi să nu-l includă în lot într-o încercare de a muta atenția de la scandalul de rasism.

