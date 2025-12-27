Bagă miliarde în stadioane SF FOTO: Arenele ultramoderne vor împânzi țara: case noi pentru 11 echipe de tradiție +8 foto
Bagă miliarde în stadioane SF FOTO: Arenele ultramoderne vor împânzi țara: case noi pentru 11 echipe de tradiție

alt-text Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 27.12.2025, ora 17:42
Actualizat: 27.12.2025, ora 18:38
  • 11 cluburi din fotbalul britanic au în plan să-și construiască noi stadioane sau să le renoveze pe cele actuale.
  • Când ar putea fi inaugurate arenele ultramoderne și cine are proiecte grandioase, în rândurile de mai jos.

După ce mai multe formații din Premier League precum Everton, West Ham sau Tottenham, s-au mutat pe stadioane cu dotări de ultimă generație, alte grupări de tradiție vor să le urmeze exemplul.

Cluburile britanice care au în plan să își construiască arene noi

Manchester United, una dintre formațiile legendare ale fotbalului englez, are în plan să renoveze stadionul „Old Trafford”, urmând ca arena să ajungă la o capacitate de 100.000 de locuri.

Totul ar urma să coste aproximativ două miliarde de lire sterline, urmând ca lucrările să fie gata în jurul lui 2030.

Noul stadion Old Trafford. Foto: Foster+Partners/Manchester United
Noul stadion Old Trafford. Foto: Foster+Partners/Manchester United

Birmingham City, formație aflată la mijlocul clasamentului în Championship, a uimit lumea fotbalului în luna octombrie, atunci când a dezvăluit planurile pentru noul stadion.

Acesta ar urma să fie inaugurat în anul 2030, costurile fiind estimate la aproximativ 1,2 miliarde de lire sterline.

Aston Villa, echipă aflată în mare formă în acest sezon, ar dori să își modernizeze actuala arenă, Villa Park, urmând a se mări capacitatea peluzei nord a stadionului.

O altă formație din eșalonul de elită al Angliei care are în plan să își renoveze stadionul este Nottingham Forest.

Clubul patronat de Evangelos Marinakis ar dori să extindă capacitatea arenei, acest plan fiind pus la cale încă din 2019, dar amânat în repetate rânduri din cauza unor neînțelegeri între conducere și autoritățile locale.

Crystal Palace își va moderniza și ea stadionul, lucrările urmând să înceapă în ianuarie 2026. Lucrările vor costa aproximativ 100 de milioane de lire sterline, capacitatea urmând a fi extinsă de la 26.000 de locuri la 34.000.

Având în prezent o capacitate de doar 11.307 spectatori, noul stadion al lui Bournemouth va putea găzdui 20.000 de spectatori. Lucrările ar putea începe în toamna anului viitor.

Cluburile din ligile inferioare au și ele planuri mari

Wrexham, formația patronată de Ryan Reynolds și Rob McElhenney, actori de la Hollywood, va juca și ea pe un stadion modern. Cei doi finanțatori investesc sume importante în renovarea arenei Racecourse Ground, cea mai veche din lume care încă găzduiește meciuri, totul pentru ca acesta să ajungă la cele mai înalte standarde.

De asemenea, Luton Town, club care a evoluat în Premier League în sezonul trecut, a anunțat că în curând va avea un nou stadion multifuncțional de 25.000 de locuri.

Actualul stadion a fost subiectul unor mai multe discuții în ultima perioadă. Motivul? Arena se află într-un cartier de case, foarte înghesuit, astfel că accesul pe stadion era mai mereu îngreunat.

Cum ar urma să arate noul stadion al echipei Luton Town (FOTO: lutontown.co.uk) Cum ar urma să arate noul stadion al echipei Luton Town (FOTO: lutontown.co.uk)
Cum ar urma să arate noul stadion al echipei Luton Town (FOTO: lutontown.co.uk)

Și Leicester City, campioana Premier League din sezonul 2015/16, Milwall și Oxford United au planuri ambițioase, urmând să aibă case noi în viitorul apropiat.

