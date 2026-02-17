Gloria lui Dinamo devine expert TV! Prima Sport își completează echipa de analiști cu un fost mare fotbalist, cu semifinală și sfert de finală de Cupa Cupelor în CV
Media

Gloria lui Dinamo devine expert TV! Prima Sport își completează echipa de analiști cu un fost mare fotbalist, cu semifinală și sfert de finală de Cupa Cupelor în CV

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 17.02.2026, ora 15:57
alt-text Actualizat: 17.02.2026, ora 15:59
  • Prima Sport, postul de televiziune care deține drepturile TV ale meciurilor din Liga 1 și cupele europene, a convins încă un fost jucător să-i devină expert.
  • Acesta va debuta sâmbătă, la derby-ul Rapid - Dinamo. Numele și palmaresul lui ca fotbalist, în rândurile care urmează.

Începând din această săptămână, una dintre televiziunile care transmit meciurile din Liga 1 își va completa echipa de invitați permanenți cu un nume important din tabăra lui Dinamo.

E vorba despre un fost fotbalist din cea mai glorioasă perioadă a clubului din Ștefan cel Mare din ultimii 40 de ani.

„M-am trezit cu conturile blocate” Conducător din Liga 1 , amenințat cu executarea silită »  „Recuperarea creanței, nu prin înfometare”
Citește și
„M-am trezit cu conturile blocate” Conducător din Liga 1, amenințat cu executarea silită » „Recuperarea creanței, nu prin înfometare”
Citește mai mult
„M-am trezit cu conturile blocate” Conducător din Liga 1 , amenințat cu executarea silită »  „Recuperarea creanței, nu prin înfometare”

Gloria lui Dinamo devine expert TV!

Numele lui: Claudiu Vaișcovici, 63 de ani. El va debuta la Prima Sport în acest weekend.

Mai precis, va fi în studio în emisiunile care vor preceda și vor urma derby-ul Rapid - Dinamo, care se va juca sâmbătă, pe Arena Națională, de la 20:30.

Postura de expert TV nu e una nouă pentru fostul atacant. El s-a mai aflat în acest rol în urmă cu mai mulți ani, la televiziunea Pro Arena.

Ce a fost Vaișcovici ca fotbalist

Claudiu Vaișcovici Claudiu Vaișcovici
Claudiu Vaișcovici

Vaișcovici a evoluat în alb-roșu la finalul anilor 80, când Mircea Lucescu construise o trupă fantastică la Dinamo. El a evoluat timp de două sezoane și jumătate, între 1987 și 1990, exact perioada în care echipa a făcut rezultate mari în Europa.

Dinamo a jucat mai întâi un sfert de finală de Cupa Cupelor, eliminată dramatic de Sampdoria, 1-1 la București și 0-0 în Italia.

Gloria lui Dinamo devine expert TV! Prima Sport își completează echipa de analiști cu un fost mare fotbalist, cu semifinală și sfert de finală de Cupa Cupelor în CV Gloria lui Dinamo devine expert TV! Prima Sport își completează echipa de analiști cu un fost mare fotbalist, cu semifinală și sfert de finală de Cupa Cupelor în CV

Golul de la București a fost marcat chiar de Vaișcovici, între buturile Sampdoriei fiind portarul Gianluca Pagliuca.

În acel sezon, Vaișcovici a marcat 3 goluri în Europa. În următorul sezon, 89-90, Dinamo a ajuns în semifinalele Cupei Cupelor, unde a pierdut dubla cu Anderlecht.

Echipa-tip în care Vaișcovici era titular era una cu adevărat formidabilă:

  • Stelea - Mihăescu, Rednic, Andone, Klein - Sabău, Lupescu, Mateuț, Lupu - Vaișcovici, Răducioiu. 

În campionat, Vaișcovici a marcat goluri pe bandă rulantă. În cele două sezoane și jumătate petrecute la Dinamo, cifrele lui sunt senzaționale:

SEZONMECIURI GOLURI
1987-19881622
1988-19892421
1989-199021 14
TOTAL61 57

În ultimul sezon în care a îmbrăcat tricoul lui Dinamo și-a trecut în palmares eventul: titlul, câștigat la un singur punct de Steaua, dar și Cupa României, după o finală tot cu Steaua, scor 6-4, în care Răducioiu a marcat de 3 ori.

În acel campionat, Vaișcovici și Răducioiu, cei doi atacanți ai lui Lucescu, au marcat împreună 28 de goluri, exact 30% din toate golurile reușite de Dinamo!

Vaișcovici a jucat și pentru echipa națională, având 10 selecții.

Toți granzii sunt prezenți în emisiunile Prima Sport

Postul de televiziune care l-a antamat și pe Vaișcovici ca expert are printre invitații permanenți și președinții sau oficialii tuturor marilor echipe din Liga 1:

  • FCSB - Mihai Stoica
  • DINAMO - Andrei Nicolescu
  • RAPID - Victor Angelescu
  • CRAIOVA - Sorin Cârțu
  • CFR - Marius Bilașco

În plus, restul analiștilor provin din rândul unor foști fotbaliști care au îmbrăcat tricoul echipelor Steaua, Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova: Basarab Panduru, Marius Baciu, Aurel Țicleanu, Ovidiu Herea, Claudiu Vaișcovici.

Citește și

„M-am trezit cu conturile blocate” Conducător din Liga 1 , amenințat cu executarea silită »  „Recuperarea creanței, nu prin înfometare”
Superliga
15:13
„M-am trezit cu conturile blocate” Conducător din Liga 1, amenințat cu executarea silită » „Recuperarea creanței, nu prin înfometare”
Citește mai mult
„M-am trezit cu conturile blocate” Conducător din Liga 1 , amenințat cu executarea silită »  „Recuperarea creanței, nu prin înfometare”
„E prea mult! Ajunge!” Reacție dură de la Sibiu, după scandalul de la meciul cu CFR
Publicitate
12:50
„E prea mult! Ajunge!” Reacție dură de la Sibiu, după scandalul de la meciul cu CFR
Citește mai mult
„E prea mult! Ajunge!” Reacție dură de la Sibiu, după scandalul de la meciul cu CFR

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Piloți americani și olandezi de F-16 sunt în Ucraina, deasupra Kievului, susține o publicație franceză de investigații. Care este rolul acestora
Piloți americani și olandezi de F-16 sunt în Ucraina, deasupra Kievului, susține o publicație franceză de investigații. Care este rolul acestora
Piloți americani și olandezi de F-16 sunt în Ucraina, deasupra Kievului, susține o publicație franceză de investigații. Care este rolul acestora
dinamo bucuresti prima sport analist tv claudiu vaiscovici
Știrile zilei din sport
Performanță istorică Tentea și Iordache, cel mai bun rezultat al României de peste 3 decenii la Jocurile Olimpice de iarnă
Jocurile Olimpice
17.02
Performanță istorică Tentea și Iordache, cel mai bun rezultat al României de peste 3 decenii la Jocurile Olimpice de iarnă
Citește mai mult
Performanță istorică Tentea și Iordache, cel mai bun rezultat al României de peste 3 decenii la Jocurile Olimpice de iarnă
Vinicius reclamă rasismul! Meciul Benfica - Real Madrid a fost întrerupt 10 minute: scene incredibile pe Da Luz!
Liga Campionilor
17.02
Vinicius reclamă rasismul! Meciul Benfica - Real Madrid a fost întrerupt 10 minute: scene incredibile pe Da Luz!
Citește mai mult
Vinicius reclamă rasismul! Meciul Benfica - Real Madrid a fost întrerupt 10 minute: scene incredibile pe Da Luz!
Probleme cu demolarea Detaliul care oprește temporar lucrările la Stadionul Dinamo: „Trebuie să întrebăm creditorii”
Superliga
17.02
Probleme cu demolarea Detaliul care oprește temporar lucrările la Stadionul Dinamo: „Trebuie să întrebăm creditorii”
Citește mai mult
Probleme cu demolarea Detaliul care oprește temporar lucrările la Stadionul Dinamo: „Trebuie să întrebăm creditorii”
FCSB tremură Și un parcurs perfect ar putea fi insuficient pentru play-off! De ajutorul cui depinde campioana
Superliga
17.02
FCSB tremură Și un parcurs perfect ar putea fi insuficient pentru play-off! De ajutorul cui depinde campioana
Citește mai mult
FCSB tremură Și un parcurs perfect ar putea fi insuficient pentru play-off! De ajutorul cui depinde campioana
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
08:58
„I-a spus de cinci ori «maimuță»” Mbappe confirmă acuzația de rasism făcută de Vinicius împotriva lui Prestianni. Reacția brazilianului
„I-a spus de cinci ori «maimuță»” Mbappe confirmă acuzația de rasism făcută de Vinicius împotriva lui Prestianni. Reacția brazilianului 
09:30
Și locul 5 e premiat de COSR Câți bani vor primi Tentea și Iordache pentru rezultatul istoric de la Jocurile Olimpice + Suma ar putea fi dublată
Și locul 5 e premiat de COSR Câți bani vor primi Tentea și Iordache pentru rezultatul istoric de la Jocurile Olimpice + Suma ar putea fi dublată
09:50
„De ce să-i pară rău lui Prestianni?” Jose Mourinho, după incidentul rasist de la Benfica - Real: „Am vorbit cu Vinicius” » Arbeloa: „Nu putem tolera!”
„De ce să-i pară rău lui Prestianni?” Jose Mourinho, după incidentul rasist de la Benfica - Real: „Am vorbit cu Vinicius” » Arbeloa: „Nu putem tolera!”
23:56
Probleme cu demolarea Detaliul care oprește temporar lucrările la Stadionul Dinamo: „Trebuie să întrebăm creditorii”
Probleme cu demolarea Detaliul care oprește temporar lucrările la Stadionul Dinamo: „Trebuie să întrebăm creditorii”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!
Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri
Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată
Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic
Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, <span>să-i</span> dea Olimpiada arme?
Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului
Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină
FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova
Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța
Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!
În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!
Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români
Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE
Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament
Ape negre

Radu Naum: Ape negre

Radu Naum: Ape negre
Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. <span>Las-o</span> să țipe!
Top stiri din sport
Superliga pletoșilor 😅 FOTO. Cum ar arăta vedetele din Liga 1 dacă nu s-ar mai fi tuns de când echipa lor a avut 5 victorii consecutive
Superliga
17.02
Superliga pletoșilor 😅 FOTO. Cum ar arăta vedetele din Liga 1 dacă nu s-ar mai fi tuns de când echipa lor a avut 5 victorii consecutive
Citește mai mult
Superliga pletoșilor 😅 FOTO. Cum ar arăta vedetele din Liga 1 dacă nu s-ar mai fi tuns de când echipa lor a avut 5 victorii consecutive
Se pregătește pentru Dinamo  FOTO. George Pușcaș muncește din greu înainte să ajungă în tabăra „câinilor”
Superliga
17.02
Se pregătește pentru Dinamo FOTO. George Pușcaș muncește din greu înainte să ajungă în tabăra „câinilor”
Citește mai mult
Se pregătește pentru Dinamo  FOTO. George Pușcaș muncește din greu înainte să ajungă în tabăra „câinilor”
„Datoria nu contează” Mesajul lui Iuliu Mureșan despre situația financiară de la CFR Cluj: „M-aș ruga să fie 80 de milioane!”
Superliga
17.02
„Datoria nu contează” Mesajul lui Iuliu Mureșan despre situația financiară de la CFR Cluj: „M-aș ruga să fie 80 de milioane!”
Citește mai mult
„Datoria nu contează” Mesajul lui Iuliu Mureșan despre situația financiară de la CFR Cluj: „M-aș ruga să fie 80 de milioane!”
Îngrijorare la Dinamo VIDEO: Georgi Milanov nu s-a putut ridica de pe gazon. A avut nevoie de ajutor pentru a ajunge la vestiar
Superliga
17.02
Îngrijorare la Dinamo VIDEO: Georgi Milanov nu s-a putut ridica de pe gazon. A avut nevoie de ajutor pentru a ajunge la vestiar
Citește mai mult
Îngrijorare la Dinamo VIDEO: Georgi Milanov nu s-a putut ridica de pe gazon. A avut nevoie de ajutor pentru a ajunge la vestiar

Echipe/Competiții

fcsb 78 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 32 rapid 10 Universitatea Craiova 63 petrolul ploiesti 16 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
18.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share