Gloria lui Dinamo devine expert TV! Prima Sport își completează echipa de analiști cu un fost mare fotbalist, cu semifinală și sfert de finală de Cupa Cupelor în CV

Prima Sport, postul de televiziune care deține drepturile TV ale meciurilor din Liga 1 și cupele europene, a convins încă un fost jucător să-i devină expert.

Acesta va debuta sâmbătă, la derby-ul Rapid - Dinamo. Numele și palmaresul lui ca fotbalist, în rândurile care urmează.

Începând din această săptămână, una dintre televiziunile care transmit meciurile din Liga 1 își va completa echipa de invitați permanenți cu un nume important din tabăra lui Dinamo.

E vorba despre un fost fotbalist din cea mai glorioasă perioadă a clubului din Ștefan cel Mare din ultimii 40 de ani.

Gloria lui Dinamo devine expert TV!

Numele lui: Claudiu Vaișcovici, 63 de ani. El va debuta la Prima Sport în acest weekend.

Mai precis, va fi în studio în emisiunile care vor preceda și vor urma derby-ul Rapid - Dinamo, care se va juca sâmbătă, pe Arena Națională, de la 20:30.

Postura de expert TV nu e una nouă pentru fostul atacant. El s-a mai aflat în acest rol în urmă cu mai mulți ani, la televiziunea Pro Arena.

Ce a fost Vaișcovici ca fotbalist

Claudiu Vaișcovici

Vaișcovici a evoluat în alb-roșu la finalul anilor 80, când Mircea Lucescu construise o trupă fantastică la Dinamo. El a evoluat timp de două sezoane și jumătate, între 1987 și 1990, exact perioada în care echipa a făcut rezultate mari în Europa.

Dinamo a jucat mai întâi un sfert de finală de Cupa Cupelor, eliminată dramatic de Sampdoria, 1-1 la București și 0-0 în Italia.

Golul de la București a fost marcat chiar de Vaișcovici, între buturile Sampdoriei fiind portarul Gianluca Pagliuca.

În acel sezon, Vaișcovici a marcat 3 goluri în Europa. În următorul sezon, 89-90, Dinamo a ajuns în semifinalele Cupei Cupelor, unde a pierdut dubla cu Anderlecht.

Echipa-tip în care Vaișcovici era titular era una cu adevărat formidabilă:

Stelea - Mihăescu, Rednic, Andone, Klein - Sabău, Lupescu, Mateuț, Lupu - Vaișcovici, Răducioiu.

În campionat, Vaișcovici a marcat goluri pe bandă rulantă. În cele două sezoane și jumătate petrecute la Dinamo, cifrele lui sunt senzaționale:

SEZON MECIURI GOLURI 1987-1988 16 22 1988-1989 24 21 1989-1990 21 14 TOTAL 61 57

În ultimul sezon în care a îmbrăcat tricoul lui Dinamo și-a trecut în palmares eventul: titlul, câștigat la un singur punct de Steaua, dar și Cupa României, după o finală tot cu Steaua, scor 6-4, în care Răducioiu a marcat de 3 ori.

În acel campionat, Vaișcovici și Răducioiu, cei doi atacanți ai lui Lucescu, au marcat împreună 28 de goluri, exact 30% din toate golurile reușite de Dinamo!

Vaișcovici a jucat și pentru echipa națională, având 10 selecții.

Toți granzii sunt prezenți în emisiunile Prima Sport

Postul de televiziune care l-a antamat și pe Vaișcovici ca expert are printre invitații permanenți și președinții sau oficialii tuturor marilor echipe din Liga 1:

FCSB - Mihai Stoica

DINAMO - Andrei Nicolescu

RAPID - Victor Angelescu

CRAIOVA - Sorin Cârțu

CFR - Marius Bilașco

În plus, restul analiștilor provin din rândul unor foști fotbaliști care au îmbrăcat tricoul echipelor Steaua, Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova: Basarab Panduru, Marius Baciu, Aurel Țicleanu, Ovidiu Herea, Claudiu Vaișcovici.

