E stricat acoperișul de pe Arenă? PMB, precizări despre investiția de 20 de milioane de la stadionul național

Primăria Municipiului București a explicat condițiile în care acoperișul retractabil al Arenei Naționale poate fi tras, în perioada în care protocolul stadionului permite acest lucru.

Acoperișul celui mai mare stadion al României nu a mai fost folosit din luna decembrie a anului 2020, atunci când sistemul electromecanic special s-a blocat.

Precizările Primăriei Municipiului București referitor la acoperișul Arenei Naționale

După ce s-a spus că acoperișul care a costat 20 de milioane de euro nu ar mai funcționa, Primăria Capitalei a oferit precizări prin care susține că nu ar mai exista nicio problemă la sistemul acoperișului retractabil.

Conform comunicatului instituției, acoperișul poate fi tras, în măsura în care protocolul permite acest lucru.

După data de 15 noiembrie, acoperișul nu poate fi folosit, deoarece eventualele condiții meteorologice ar putea duce la dăunarea acestuia.

235 milioane de euro a costat construcția Arenei Naționale

Primăria Municipiului București a transmis următoarele detalii, conform digisport.ro:

„Acoperișul mobil al Arenei Naționale trebuie acționat cu respectarea anumitor condiții meteo și tehnice, așa cum sunt descrise în manualul de utilizare.

Aceste condiții includ absența precipitațiilor, limitele de viteză a vântului și funcționarea corectă a senzorilor care controlează acoperișul.

Pentru fiecare eveniment în parte, se constituie un comandament, iar deciziile se iau în cadrul acestuia, fiind format din reprezentanți ai administratorului, ai organelor de securitate, ai organizatorului evenimentului și ai supervizorului (în cazul meciurilor internaționale).

Această decizie (n.r. de închidere a acoperișului) se bazează pe starea vremii, prognoza meteo, precum și pe programul evenimentelor viitoare, întreținerea suprafeței de joc și alte cerințe ale organizatorilor.

Decizia trebuie luată cu cel puțin 8 ore înainte de eveniment, asigurându-se că toate condițiile sunt respectate, conform manualului de utilizare.

La acest moment putem afirma faptul că prelata mobilă este operațională, neavând elemente/componente nefuncționale”.

