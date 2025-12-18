„Ceasul ticăie” Premierul britanic îl avertizează pe Abramovich să dea Ucrainei miliardele pentru vânzarea lui Chelsea
Roman Abramovich a fost proprietarul lui Chelsea între 2003 și 2022 Foto: Imago
„Ceasul ticăie" Premierul britanic îl avertizează pe Abramovich să dea Ucrainei miliardele pentru vânzarea lui Chelsea

Publicat: 18.12.2025, ora 17:59
  • Roman Abramovich, miliardarul rus apropiat de Vladimir Putin care a vândut Chelsea în 2022, a primit ultimatum de la prim-ministrul Marii Britanii, Keir Starmer. 

În primăvara lui 2022, după ce Rusia a invadat Ucraina, Roman Abramovich a fost forțat să vândă Chelsea.

Abramovich a cumpărat Chelsea cu 203 milioane. A cedat clubul cu 2,8 miliarde

Miliardarul, 59 de ani, un apropiat al lui Vladimir Putin, a cumpărat clubul londonez în 2003, pentru 140 de milioane de lire sterline, sumă echivalentă atunci cu 203 milioane de euro, și l-a cedat după 19 ani în schimbul a 2,5 miliarde de lire (2,8 miliarde de euro) unui consorțiu condus de americanul Todd Boehly.

Emblema lui Chelsea, pe stadionul Stamford Bridge Foto: Imago
Emblema lui Chelsea, pe stadionul Stamford Bridge Foto: Imago

Magnatul a primit în 2022 o licență specială de la guvernul britanic pentru a vinde Chelsea, cu o condiție: să doneze banii în scop caritabil, pentru sprijinirea victimelor războiului din Ucraina.

Banii lui Abramovich, înghețați de guvernul britanic. Ce voia rusul

Cele 2,5 miliarde de lire au fost depuse într-un cont bancar londonez controlat de o companie a lui Abramovich, Fordstam.

Negocierile au intrat în impus încă de la început, pentru că afaceristul rus voia să susțină și compatrioții afectați de conflict. Ceea ce autoritățile Marii Britanii au refuzat.

Premierul britanic Keir Starmer, la ieșirea din biroul său de pe 10 Downing Street Foto: Imago
Premierul britanic Keir Starmer, la ieșirea din biroul său de pe 10 Downing Street Foto: Imago

Consecința: fondurile au fost înghețate și sunt încă blocate, pentru că nu s-a ajuns la niciun acord.

Amenințarea lui Starmer: „Plătiți acum!”

De aceea, Keir Starmer îi dă acum ultimatum lui Abramovich. Prim-ministrul britanic intenționează să pună 2,5 miliarde de lire într-un fond pentru Ucraina. Dacă Abramovich nu acceptă, Starmer trebuie să declanșeze împotriva lui o acțiune în justiție. Și se pierde timp.

„Mesajul meu pentru Abramovich este acesta: timpul se scurge, ceasul ticăie”, a declarat liderul laburist în Camera Comunelor, potrivit BBC.

Onorați-vă angajamentul asumat și plătiți acum! În caz contrar, suntem pregătiți să mergem în instanță pentru a ne asigura că fiecare bănuț ajunge la cei ale căror vieți au fost distruse de războiul lui Putin Keir Starmer, premier britanic

