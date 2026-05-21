Prințul William a plâns FOTO. A fost copleșit după triumful lui Aston Villa » Jucătorii l-au somat: „Să scoată cardul de credit”

Freiburg - Aston Villa 0-3. Prințul William (43 de ani), unul dintre cei mai cunoscuți suporteri ai lui Aston Villa, a trăit la intensitate maximă victoria echipei lui Unai Emery (54 de ani) în finala Europa League.

Moștenitorul tronului Regatului Marii Britanii și al Irlandei de Nord a fost prezent la Istanbul și nu și-a ascuns emoțiile după succesul formației engleze. Prințul de Wales, fan declarat al lui Aston Villa încă din copilărie, a fost surprins bucurându-se în tribune.

Prințul William, copleșit după triumful lui Aston Villa: „Noapte incredibilă!”

„Noapte incredibilă! Felicitări uriașe tuturor jucătorilor, echipei, staff-ului și tuturor celor care au legătură cu acest club! Au trecut 44 de ani de la ultimul trofeu european!

O mențiune aparte pentru Boubacar Kamara, care a fost accidentat, dar este o parte esențială a echipei noastre și a ajutat la construirea bazei acestui succes”, a scris Prințul William pe X.

Clubul nu mai câștigase un trofeu major din 1996, de la Cupa Ligii, iar ultimul succes european data din 1982, când formația engleză cucerea Cupa Campionilor Europeni după o finală cu Bayern Munchen.

Prințul William a fost surprins cu lacrimi în ochi după victoria echipei sale favorite.

Prince William appeared to wipe away tears as he celebrated his club's first trophy in 30 years



După fluierul final, Prințul William a fost fotografiat alături de Unai Emery și de trofeu.

John McGinn, căpitanul lui Aston Villa, a vorbit despre sprijinul oferit de acesta echipei.

„Este un tip cu clasă. A fost în vestiar înaintea meciului. Este un mare fan al lui Villa și nu ar fi ratat asta pentru nimic în lume.

E grozav să avem sprijinul lui. Este un om normal. Sper să continue să ne susțină, iar în seara asta poate va bea câteva pahare cu noi și, cine știe, poate chiar va scoate cardul de credit la finalul serii”, a spus John McGinn, căpitanul lui Aston Villa.

Prințul William al Angliei, fiul regelui Charles al III-lea al Regatului Unit și al Prințesei Diana, este susținător fidel al lui Aston Villa încă din perioada școlii:

„Toți prietenii mei țineau cu Manchester United sau Chelsea, iar eu nu voiam să urmăresc echipele obișnuite. Voiam o echipă de la mijlocul clasamentului, care să-mi ofere momente de o intensitate emoțională mai mare.”

Prințul William a fost surprins inclusiv cântând din toți plămânii „Sweet Caroline”, piesa lui Neil Diamond, alături de ceilalți suporteri.

