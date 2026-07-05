Titularul de la Mondial, în România? CFR Cluj vrea să transfere un fundaș care a jucat în trei meciuri de la CM 2026

Abdallah Nasib (32 de ani), jucător titular în naționala Iordaniei, s-ar afla pe lista de transferuri a celor de la CFR Cluj.

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Ardelenii au anunțat, recent, transferul mijlocașului Igor Savic, iar acum caută întăriri puternice și în zona defensivă, printr-un jucător care a evoluat la Mondialul din această vară.

Abdallah Nasib, dorit de CFR Cluj

Fundașul iordanian a rămas liber de contract după ce s-a despărțit de Al-Hussein, formație din țara natală, care l-a împrumutat la clubul irakian Al-Zawraa în sezonul precedent.

Acum, acesta ar fi intrat în atenția celor de la CFR Cluj, care inițial erau interesați de Yazan Al-Arab, alt iordanian, care se află sub contract cu FC Seoul, scrie Jordan Football Central.

🚨 Romanian club CFR Cluj are now interested in signing Abdullah Nasib. CFR were originally interested in Yazan Al-Arab, but Yazan is still under contract with FC Seoul. pic.twitter.com/48fMEtVTJb — Jordan Football Central (@AlNashamaNews) July 5, 2026

Nasib a bifat 28 de apariții pentru gruparea din Iraq în stagiunea anterioară, iar apoi a fost titular incontestabil în toate cele trei meciuri ale naționalei Iordaniei de la Campionatul Mondial.

Ce urmează pentru CFR Cluj

CFR Cluj va debuta în noul sezon al Ligii 1, sâmbătă, 18 iulie, în deplasare la Oțelul Galați, de la ora 18:30.

Ardelenii vor juca și în turul al doilea preliminar din Conference League, acolo unde vor da peste învingătoarea din „dubla” dintre Alashkert (Armenia) și Yelimay Semey (Kazahstan).

Manșa tur va avea loc în deplasare, pe 23 iulie, în timp ce returul va avea loc în Gruia, pe 30 iulie.

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