Cursă dramatică la Silverstone Leclerc a spart gheața! Prima victorie după aproape 2 ani » Dezastru pentru Antonelli și Verstappen +7 foto
Charles Leclerc. Foto: IMAGO
Formula 1

Cursă dramatică la Silverstone Leclerc a spart gheața! Prima victorie după aproape 2 ani » Dezastru pentru Antonelli și Verstappen

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 05.07.2026, ora 19:11
alt-text Actualizat: 05.07.2026, ora 19:19
  • Charles Leclerc a câștigat Marele Premiu al Marii Britanii, la capătul unei curse incredibile, care s-a terminat cu Safety Car-ul pe circuit.
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Kimi Antonelli, liderul clasamentului general, s-a impus în cursa sprint de sâmbătă și era pe cale să obțină succesul și în cea principală de duminică, însă o defecțiune apărută pe final l-a făcut să piardă mai multe poziții.

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Cursă dramatică la Silverstone! Prima victorie a sezonului pentru Leclerc

Plecat din pole duminică, Antonelli a dus o luptă aprigă cu Leclerc pentru victorie, însă părea că a reușit să-și consolideze poziția de lider în partea a doua a cursei.

Lucrurile au scăpat de sub control spre final, când pilotul italian a avut probleme la monopost în turul 41.

Acesta a pierdut treptat viteză, a intrat la boxe, unde a petrecut 15,3 secunde pe cric, pentru o posibilă problemă la suspensie, iar apoi a revenit pe circuit.

Problemele au persistat, însă pilotul Mercedes a încercat să reziste eroic, pentru a rămâne măcar pe un loc care să îi aducă chiar și un punct.

În turul 48, cu 4 înainte de final, Max Verstappen a ieșit de pe circuit și nu mai putut reveni de pe pietriș, abandonând cursa, moment în care Safety Car-ul a intrat pe pistă.

Leclerc s-a instalat pe prima poziție, Russell și Hamilton au completat podiumul, în timp ce Antonelli a căzut pe 16 în final, fără să obțină vreun punct. Cursa s-a încheiat pe steag galben.

Este prima victorie a monegascului după aproape doi ani. Ultimul succes a fost pe 20 octombrie 2024, în SUA.

Momentul în care Max Verstappen a ieșit de pe circuit, la Silverstone. Foto: capturi Antena 1
Momentul în care Max Verstappen a ieșit de pe circuit, la Silverstone. Foto: capturi Antena 1

Galerie foto (7 imagini)

Momentul în care Max Verstappen a ieșit de pe circuit, la Silverstone. Foto: capturi Antena 1 Momentul în care Max Verstappen a ieșit de pe circuit, la Silverstone. Foto: capturi Antena 1 Momentul în care Max Verstappen a ieșit de pe circuit, la Silverstone. Foto: capturi Antena 1 Momentul în care Max Verstappen a ieșit de pe circuit, la Silverstone. Foto: capturi Antena 1 Momentul în care Max Verstappen a ieșit de pe circuit, la Silverstone. Foto: capturi Antena 1
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Charles Leclerc: „M-am simțit din nou confortabil în mașină”

La finalul cursei, Leclerc a declarat:

„Mă simt incredibil. Din nefericire, finalul nu a fost unul la care am visat. Având în vedere cât de greu mi-a fost în ultimele curse, să câștig acum a fost... M-am simițit din nou confortabil în mașină.

Am avut niște modificări și trebuia să confirm că ele funcționează, iar acum mă bucur că am reușit și să câștig.

În Austria n-am avut deloc un rezultat bun, dar aici totul a mers foarte bine. Mulțumesc foarte mult echipei, care muncește foarte mult”.

Clasamentul final al cursei de la Silverstone:

Foto: x.com/Formula 1 Foto: x.com/Formula 1
Foto: x.com/Formula 1

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