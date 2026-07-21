„S-a speriat multă lume, inclusiv eu” Ce s-a întâmplat în direct la Prima Sport. Nici moderatorul nu se aștepta: „Ne cerem scuze, sper că sunteți bine” +6 foto
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„S-a speriat multă lume, inclusiv eu” Ce s-a întâmplat în direct la Prima Sport. Nici moderatorul nu se aștepta: „Ne cerem scuze, sper că sunteți bine”

alt-text Publicat: 21.07.2026, ora 23:33
alt-text Actualizat: 22.07.2026, ora 00:28
  • Telespectatorii Prima Sport au tras o sperietură zdravănă în timpul emisiunii Fotbal Show.
  • Inclusiv moderatorul Silviu Tudor Samuilă a fost luat prin suprindere de problema tehnică apărută în studio.
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Pulsul microbiștilor a sărit în timp ce urmăreau discuția de la PrimaSport dintre Silviu Tudor Samuilă, editorialist GOLAZO.ro, Victor Angelescu, acționarul minoritar al Rapidului și fostul internațional Basarab Panduru.

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Ce s-a întâmplat în direct la Prima Sport. Nici moderatorul nu se aștepta: „Ne cerem scuze, sper că sunteți bine”

În timpul unei dezbateri despre Rapid, pe ecran curgeau imagini de la golul lui Alexandru Pașcanu cu Sepsi.

Din cauza unei probleme tehnice, pentru câteva fracțiuni de secundă, s-a auzit și comentariul lui Bogdan Cosmescu de la gol, dar la un volum foarte ridicat, total neașteptat și deranjant pentru cei care urmăreau momentul.

Silviu Tudor Samuilă, speriat în direct la Prima Sport (3).jpg
Silviu Tudor Samuilă, speriat în direct la Prima Sport (3).jpg

Galerie foto (6 imagini)

Silviu Tudor Samuilă, speriat în direct la Prima Sport (1).jpg Silviu Tudor Samuilă, speriat în direct la Prima Sport (2).jpg Silviu Tudor Samuilă, speriat în direct la Prima Sport (3).jpg Silviu Tudor Samuilă, speriat în direct la Prima Sport (4).jpg Silviu Tudor Samuilă, speriat în direct la Prima Sport (5).jpg
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Cei din platou au fost la fel de luați prin surprindere ca telespectatorii de moment, alegându-se cu o sperietură zdravănă.

Moderatorul Silviu Tudor Samuilă și-a păstrat însă calmul și a făcut trecerea către un interviu cu Pașcanu, apoi a continuat discuția din studio.

VIDEO cu comentariul de la golul Rapidului care s-a auzit în emisiune la volum ridicat

Chiar înainte de prima pauză publicitară, jurnalistul a revenit cu un mesaj pentru telespectatori:

„Ne cerem scuze pentru momentul de mai devreme când l-ați auzit pe Cosmescu vorbind tare. S-a speriat multă lume, inclusiv eu … Mi-au mai scris oameni că s-au speriat, sper că sunteți bine toți acasă”.

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