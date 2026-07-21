A semnat cu două echipe! Situație incredibilă: jucătorul se antrenează deja cu FCSB, dar are contract și cu o rivală și riscă să fie suspendat

Situație incredibilă în Liga 1 cu jucătorul care era ca și transferat de FCSB. Luca Stancu (21 de ani), fundașul lui Hermannstadt, are contracte semnate cu două echipe!

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FCSB anunțase de câteva zile că a rezolvat transferul lui Luca Stancu, iar jucătorul se antrenează deja la baza din Berceni alături de lotul lui Marius Baciu.

A semnat cu două echipe! Situație incredibilă: jucătorul se antrenează deja cu FCSB, dar are contract și cu o rivală!

„Roș-albaștrii” așteptau ca fundașul să fie declarat liber de comisii, după ce Hermannstadt a retrogradat în Liga 2 și are mari probleme financiare.

Conform surselor GOLAZO.ro, oficialii bucureștenilor au rămas siderați când au aflat că Stancu, care semnase deja contractul, are un contract semnat și cu FC Argeș!

Piteștenii au rămas însă foarte tăcuți, deși FCSB a anunțat transferul ca și rezolvat. Motivul? Înțelegerea semnată de tânărul fundaș cu piteștenii s-ar activa doar dacă jucătorul rămâne liber de contract! Adică exact ce aștepta FCSB pentru a înregistra transferul la LPF.

Stancu putea fi suspendat!

Stancu deja a depus un memoriu la comisii pentru a deveni jucător liber.

Sursele GOLAZO.ro susțin că jucătorul și agentul său nu au informat-o pe FCSB de această situație. Și s-ar fi ales cu o suspendare drastică pentru dublă legitimare, dacă atât FC Argeș, cât și FCSB ar fi înregistrat contractele semnate.

FCSB spera să-l obțină gratis pe fundaș, însă acum se vede nevoită să negocieze cu Hermannstadt pentru a putea perfecta mutarea.

300.000 de euro este cota lui Stancu, conform Transfermarkt

MVP cu FCSB în Liga 1

Sezonul trecut, în noiembrie 2025, Luca Stancu a înfruntat-o pe FCSB într-un meci spectaculos disputat a Sibiu, scor 3-3.

Atunci, puștiul ardelenilor a jucat în banda dreaptă, în sistemul 3-5-2, și i-a pasat lui Chițu la golul de 2-1 și a marcat golul de 3-2, în minutul 87, cu un șut cu stângul pe jos de la 20 de metri la care Zima n-a mai putut ajunge.

După meci, Stancu dezvăluia că este fanul „roș-albaștrilor”: „Orice jucător din România visează să joace la FCSB! Eu aștept, nu se știe ce va fi”.

2 goluri și 2 pase decisive a avut Stancu în 31 de meciuri disputate sezonul trecut în Liga 1 pentru Hermannstadt

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