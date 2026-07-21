Apariție controversată  FOTO. Cum a fost surprins Ferran Torres la parada din Madrid, după câștigarea CM 2026 + Reacția Casei Albe +5 foto
Foto. captură X/@zarathustra5150
Campionatul Mondial

Apariție controversată FOTO. Cum a fost surprins Ferran Torres la parada din Madrid, după câștigarea CM 2026 + Reacția Casei Albe

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 21.07.2026, ora 23:12
  • Ferran Torres (26 de ani), eroul Spaniei din finala CM 2026 contra Argentinei, scor 1-0, a fost surprins la parada de pe străzile Madridului în timp ce purta o șapcă pe care scria: „Make Spain Great Again”.
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Spania și-a adjudecat cel de-al doilea titlu mondial din istorie după ce a învins Argentina în ultimul act la CM 2026. Unicul gol a fost înscris de Ferran Torres în minutul 106.

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FOTO. Ferran Torres, surprins în timp ce purta o șapcă pe care scria „Make Spain Great Again”

După ce a câștigat Campionatul Mondial, naționala Spaniei a ieșit pe străzile Madridului pentru a sărbători alături de zeci de mii de fani succesul istoric reușit în fața Argentinei.

Ferran Torres, eroul ibericilor din finala de pe stadionul Metlife, de duminică, s-a filmat din autocarul naționalei în timp ce purta o șapcă roșie pe care scria „Make Spain Great Again” (n.r. „Să facem Spania măreață din nou”).

Galerie foto (5 imagini)

Ferran Torres a purtat o șapcă pe care scria „Make Spain Great Again” Ferran Torres a purtat o șapcă pe care scria „Make Spain Great Again” Ferran Torres a purtat o șapcă pe care scria „Make Spain Great Again” Ferran Torres a purtat o șapcă pe care scria „Make Spain Great Again” Ferran Torres a purtat o șapcă pe care scria „Make Spain Great Again”
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Acest mesaj a fost inspirat din sloganul de campanie al lui Donald Trump, „Make America Great Again”, care a devenit celebru încă din primul mandat al președintelui SUA.

Cu toate acestea, apariția lui Torres a stârnit un val de reacții și a provocat furia progresiștilor la parada din Madrid.

Sloganul „Make Spain Great Again” este perceput în Spania ca fiind un simbol al dreptei și al anticomunismului, iar de unii este considerat un mesaj deschis de susținere a lui Donald Trump.

Imediat după ce postările cu Ferran Torres s-au viralizat pe internet, Casa Albă a reacționat pe X, acolo unde a redistribuit imaginile și a scris: „Toată lumea vrea să facă parte din această mișcare”.

Nu se știe încă dacă atacantul a purtat acea șapcă ironic sau dacă este un susținător al lui Donald Trump și al politicii acestuia.

Ferran Torres a adunat 65 de selecții pentru naționala Spaniei, reușind să înscrie 25 de goluri și să ofere 9 pase decisive.

Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (2).jpg
Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (2).jpg

Galerie foto (11 imagini)

Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (1).jpg Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (2).jpg Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (3).jpg Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (4).jpg Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (5).jpg
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Cifrele lui Ferran Torres la CM 2026: un singur meci titular, un singur gol

Până la finală, Ferran Torres nu avusese un rol de prim-plan. După ce a fost titular în primul meci din grupă, cu Capul Verde (0-0), atacantul Barcelonei a devenit una dintre armele lui Luis de la Fuente din postura de rezervă.

A existat și un val de critici în presa spaniolă pentru prestațiile sale, însă selecționerul Luis de la Fuente a continuat să aibă încredere în el, iar răbdarea i-a fost răsplătită în cel mai important moment al turneului.

Golul victoriei a venit după o fază construită cu răbdare de spanioli.

Pedro Porro a centrat în careu, Nico Williams a deviat mingea cu capul, iar Ferran Torres, aflat excelent poziționat la câțiva metri de poartă, a șutat din prima cu piciorul stâng sub transversală, fără nicio șansă pentru Emiliano Martinez.

Cred că, până la urmă, golul a venit de la cei 47 de milioane de spanioli, nu doar de la cei care suntem aici. Destinul era scris. Era menit să câștigăm. Ferran Torres, atacant Spania, după finala CM 2026

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