Profilul microbistului român: Pasiunea pentru fotbal începe cu tatăl și primul tricou și e modul de a se conecta cu propriii copii
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Profilul microbistului român: Pasiunea pentru fotbal începe cu tatăl și primul tricou și e modul de a se conecta cu propriii copii

alt-text Publicat: 03.08.2026, ora 12:58
alt-text Actualizat: 03.08.2026, ora 13:09
  • Pentru majoritatea microbiștilor români, pasiunea pentru fotbal începe în copilărie, alături de tată sau de o altă figură masculină importantă.
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Potrivit unui studiu realizat în cadrul campaniei eMAG Dragostea se poartă, 3 din 4 respondenți își leagă primele amintiri despre acest sport de astfel de momente, iar aproape 40% spun că persoana alături de care au descoperit fotbalul le-a influențat și alegerea echipei favorite.

Pentru 43% dintre microbiști, cea mai puternică amintire din copilărie este participarea la un meci de fotbal, urmată de vizionarea meciurilor acasă împreună cu familia (19%), de emoțiile și legăturile create în jurul fotbalului (19%) și de jocurile de fotbal împreună (17%).

Pentru a susține construirea cât mai multor astfel de amintiri frumoase, eMAG a lansat FanShop, spațiul online dedicat echipamentelor oficiale ale celor mai iubite echipe din România și din lume.

Primul tricou este unul dintre primele simboluri ale pasiunii pentru fotbal

Relația cu echipa favorită începe, pentru mulți microbiști, și prin primul cadou primit. Aproape 50% dintre respondenți spun că au primit în copilărie un obiect legat de echipa favorită de la tată sau o altă figură masculină importantă, iar tricoul oficial este de departe cel mai frecvent cadou, urmat de fular și de fanion sau steguleț.

Astăzi, mulți dintre tați repetă acest gest cu propriii copii. Peste jumătate dintre respondenți spun că au cumpărat deja copilului echipamentul echipei favorite, iar dintre cei care nu au făcut încă acest pas, peste 90% intenționează să o facă în viitor. Tricoul oficial rămâne cea mai populară alegere, fiind preferat de 73% dintre tați, urmat de echipamentul complet (42%) și de fular (39%).

Profilul microbistului român: Pasiunea pentru fotbal începe cu tatăl și primul tricou și e modul de a se conecta cu propriii copii Profilul microbistului român: Pasiunea pentru fotbal începe cu tatăl și primul tricou și e modul de a se conecta cu propriii copii

Peste jumătate dintre microbiști urmăresc meciuri săptămânal, iar FCSB conduce topul preferințelor

Fotbalul e o prezență constantă în viața microbiștilor români. Mai bine de jumătate dintre respondenți urmăresc meciuri la televizor sau online de câteva ori pe săptămână sau mai des, iar încă o treime fac acest lucru de câteva ori pe lună.

Datele mai arată că microbiștii români îmbină atașamentul față de cluburile locale cu interesul pentru marile echipe europene. Întrebați care este echipa favorită, 37% au indicat FCSB, 12% FC Barcelona, 11% Dinamo București, iar 6% Rapid București.

Fotbalul se trăiește împreună, nu doar se urmărește

Pentru microbiștii români, pasiunea pentru fotbal continuă prin activitățile pe care le desfășoară împreună cu copiii și familia. 7 din 10 tați urmăresc meciuri la televizor sau online alături de copii, peste 50% joacă fotbal împreună în parc sau în curte, aproape jumătate discută frecvent despre fotbal, jucători și echipe, iar aproape 4 din 10 merg împreună la stadion.

Aceste obiceiuri se reflectă și în felul în care microbiștii descriu timpul petrecut împreună. Pentru mai bine de jumătate dintre respondenți, momentele legate de fotbal sunt asociate în primul rând cu apropierea și intimitatea, înaintea emoțiilor și pasiunii sau a relaxării și distracției.

Profilul microbistului român: Pasiunea pentru fotbal începe cu tatăl și primul tricou și e modul de a se conecta cu propriii copii Profilul microbistului român: Pasiunea pentru fotbal începe cu tatăl și primul tricou și e modul de a se conecta cu propriii copii

Studiul a fost realizat de Frappe Digital pe un eșantion de 900 de persoane. Datele au fost colectate prin intermediul unui chestionar online structurat, distribuit exclusiv participanților din populația țintă. Metoda de interviu utilizată a fost cea a interviului online auto-completat, desfășurat pe panelul Daedalus Online, în perioada 20-22 iunie 2026.

Vă invităm să urmăriți videoclipul campaniei eMAG Dragostea se poartă:

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