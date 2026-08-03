Se schimbă programul în Liga 1 Derby-ul  CFR Cluj - U Cluj a fost amânat » Când se va juca +5 foto
U Cluj - CFR. Foto: GOLAZO.ro / Rade Krishan
Superliga

Se schimbă programul în Liga 1 Derby-ul CFR Cluj - U Cluj a fost amânat » Când se va juca

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 03.08.2026, ora 13:51
alt-text Actualizat: 03.08.2026, ora 17:39
  • Derby-ul dintre CFR Cluj și Universitatea Cluj, programat în etapa #4 din Superliga, a fost reprogramat.
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Decizia a fost luată la solicitarea CFR-ului și cu acordul Universității Cluj, pentru a proteja programul echipei din Gruia în perioada meciurilor din cupele europene.

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Derby-ul CFR Cluj - U Cluj nu se mai joacă pe 10 august

Derby-ul CFR Cluj - Universitatea Cluj, programat inițial pe 10 august, se va disputa pe 8 octombrie, iar ora va fi anunțată ulterior.

CFR Cluj a trecut de Alashkert, cu scorul general de 4-1, iar acum este implicată în turul al treilea preliminar din Conference League, unde o întâlnește pe Tromso.

Turul este programat pe 6 august, iar returul pe 13 august.

FOTO. Alashkert - CFR 1-1

Alashkert - CFR Cluj FOTO Sport Pictures
Alashkert - CFR Cluj FOTO Sport Pictures

Galerie foto (5 imagini)

Alashkert - CFR Cluj FOTO Sport Pictures Alashkert - CFR Cluj FOTO Sport Pictures Alashkert - CFR Cluj FOTO Sport Pictures Alashkert - CFR Cluj FOTO Sport Pictures Alashkert - CFR Cluj FOTO Sport Pictures
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Vineri, 7 august

  • 21:00: UTA Arad - Rapid

Sâmbătă, 8 august

  • 18:30: Farul Constanța - Csikszereda
  • 21:30: Dinamo - FC Voluntari

Duminică, 9 august

  • 18:30: Petrolul Ploiești - Oțelul Galați
  • 21:30: Universitatea Craiova - FC Argeș

Luni, 10 august

  • 18:30: FC Botoșani - Corvinul Hunedoara
  • 21:30: Sepsi OSK - FCSB

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1Rapid37
2FCSB26
3U Craiova36
4FC Argeș36
5Oțelul35
6Dinamo34
7Corvinul34
8Sepsi34
9FC Voluntari34
10CFR Cluj33
11Farul23
12U Cluj23
13Petrolul33
14FC Botoșani22
15UTA Arad31
16Csikszereda30

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