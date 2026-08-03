Se schimbă programul în Liga 1 Derby-ul CFR Cluj - U Cluj a fost amânat » Când se va juca

Derby-ul dintre CFR Cluj și Universitatea Cluj, programat în etapa #4 din Superliga, a fost reprogramat.

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Decizia a fost luată la solicitarea CFR-ului și cu acordul Universității Cluj, pentru a proteja programul echipei din Gruia în perioada meciurilor din cupele europene.

Derby-ul CFR Cluj - U Cluj nu se mai joacă pe 10 august

Derby-ul CFR Cluj - Universitatea Cluj, programat inițial pe 10 august, se va disputa pe 8 octombrie, iar ora va fi anunțată ulterior.

CFR Cluj a trecut de Alashkert, cu scorul general de 4-1, iar acum este implicată în turul al treilea preliminar din Conference League, unde o întâlnește pe Tromso.

Turul este programat pe 6 august, iar returul pe 13 august.

FOTO. Alashkert - CFR 1-1

Vineri, 7 august

21:00: UTA Arad - Rapid

Sâmbătă, 8 august

18:30: Farul Constanța - Csikszereda

21:30: Dinamo - FC Voluntari

Duminică, 9 august

18:30: Petrolul Ploiești - Oțelul Galați

21:30: Universitatea Craiova - FC Argeș

Luni, 10 august

18:30: FC Botoșani - Corvinul Hunedoara

21:30: Sepsi OSK - FCSB

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Rapid 3 7 2 FCSB 2 6 3 U Craiova 3 6 4 FC Argeș 3 6 5 Oțelul 3 5 6 Dinamo 3 4 7 Corvinul 3 4 8 Sepsi 3 4 9 FC Voluntari 3 4 10 CFR Cluj 3 3 11 Farul 2 3 12 U Cluj 2 3 13 Petrolul 3 3 14 FC Botoșani 2 2 15 UTA Arad 3 1 16 Csikszereda 3 0

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