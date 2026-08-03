Se schimbă programul în Liga 1 Derby-ul CFR Cluj - U Cluj a fost amânat » Când se va juca

- Derby-ul dintre CFR Cluj și Universitatea Cluj, programat în etapa #4 din Superliga, a fost reprogramat.
Decizia a fost luată la solicitarea CFR-ului și cu acordul Universității Cluj, pentru a proteja programul echipei din Gruia în perioada meciurilor din cupele europene.
Derby-ul CFR Cluj - U Cluj nu se mai joacă pe 10 august
Derby-ul CFR Cluj - Universitatea Cluj, programat inițial pe 10 august, se va disputa pe 8 octombrie, iar ora va fi anunțată ulterior.
CFR Cluj a trecut de Alashkert, cu scorul general de 4-1, iar acum este implicată în turul al treilea preliminar din Conference League, unde o întâlnește pe Tromso.
Turul este programat pe 6 august, iar returul pe 13 august.
FOTO. Alashkert - CFR 1-1
Galerie foto (5 imagini)
Vineri, 7 august
- 21:00: UTA Arad - Rapid
Sâmbătă, 8 august
- 18:30: Farul Constanța - Csikszereda
- 21:30: Dinamo - FC Voluntari
Duminică, 9 august
- 18:30: Petrolul Ploiești - Oțelul Galați
- 21:30: Universitatea Craiova - FC Argeș
Luni, 10 august
- 18:30: FC Botoșani - Corvinul Hunedoara
- 21:30: Sepsi OSK - FCSB
Clasamentul în Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Rapid
|3
|7
|2
|FCSB
|2
|6
|3
|U Craiova
|3
|6
|4
|FC Argeș
|3
|6
|5
|Oțelul
|3
|5
|6
|Dinamo
|3
|4
|7
|Corvinul
|3
|4
|8
|Sepsi
|3
|4
|9
|FC Voluntari
|3
|4
|10
|CFR Cluj
|3
|3
|11
|Farul
|2
|3
|12
|U Cluj
|2
|3
|13
|Petrolul
|3
|3
|14
|FC Botoșani
|2
|2
|15
|UTA Arad
|3
|1
|16
|Csikszereda
|3
|0