Programul „tricolorilor” la CM 2026  Unde și când  va juca România, dacă se califică » Meciurile se dispută la ore sinistre +6 foto
România FOTO: GOLAZO.ro
Programul „tricolorilor” la CM 2026 Unde și când va juca România, dacă se califică » Meciurile se dispută la ore sinistre

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 06.12.2025, ora 22:47
alt-text Actualizat: 06.12.2025, ora 22:48
  • FIFA a publicat programul meciurilor de la Campionatul Mondial din vara anului viitor.
  • Unde și când va juca România, dacă va obține calificarea, în rândurile de mai jos.

Pentru a se califica la Mondial, România trebuie să câștige barajul din luna martie. În semifinală, „tricolorii” vor înfrunta Turcia în deplasare. În cazul unei victorii, vor juca cu câștigătoarea dintre Slovacia sau Kosovo, tot în deplasare.

Unde și când ar putea juca România la Campionatul Mondial

Dacă se va califica la Mondial, naționala noastră va da piept cu Statele Unite, Paraguay și Australia.

Cele trei partide s-ar disputa în Statele Unite și Canada, orele fiind însă problema. Toate partidele „tricolorilor” ar urma să se dispute dimineața, ora României.

Programul României la Campionatul Mondial:

  • Sâmbătă, 13 iunie 2026, ora locală 21:00 (7:00 în România, în 14 iunie 2026) vs Australia (Vancouver)
  • Vineri, 19 iunie 2026, ora locală 21:00 (7:00 în România, în 20 iunie 2026) vs Paraguay (San Francisco)
  • Joi, 25 iunie 2026, ora locală 19:00 (5:00 în România, în 26 iunie 2026) vs SUA (Los Angeles)

Prezența României la Campionatul Mondial din vara anului viitor ar fi prima după cea din 1998, atunci când „Generația de Aur” reușea să termine pe primul loc într-o grupă cu Anglia, Columbia și Tunisia. „Tricolorii” au fost eliminați în optimi, după ce au fost învinși de Croația, scor 1-0.

FOTO. Stadioanele pe care ar juca România la CM 2026

Los Angeles (2).jpg Los Angeles.jpg San Francisco (2).jpg San Francisco.jpg Vancouver (2).jpg
stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
