„Nu a fost vorba despre fotbal”  Selecționerul Angliei critică dur modul în care FIFA a organizat tragerea la sorți a CM 2026 +31 foto
Campionatul Mondial

„Nu a fost vorba despre fotbal” Selecționerul Angliei critică dur modul în care FIFA a organizat tragerea la sorți a CM 2026

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 06.12.2025, ora 22:14
alt-text Actualizat: 06.12.2025, ora 22:15
  • Tomas Tuchel (52 de ani), selecționerul Angliei, și Steve Clarke (62 de ani), antrenorul Scoției, au criticat dur modul în care FIFA a ales să organizeze tragerea la sorți a Campionatului Mondial din 2026.
  • Turneul final se va disputa în perioada 11 iunie - 19 iulie, în Statele Unite, Mexic și Canada.

Tragerea la sorți a avut loc la Kennedy Center, în Washington DC. Evenimentul a fost mai mult decât o tragere la sorți, un adevărat spectacol la care au participat personaje marcante din diverse domenii.

Au luat la țintă jucătorii Probleme la FCSB - Dinamo: arbitrul nu a luat măsuri!
Citește și
Au luat la țintă jucătorii Probleme la FCSB - Dinamo: arbitrul nu a luat măsuri!
Citește mai mult
Au luat la țintă jucătorii Probleme la FCSB - Dinamo: arbitrul nu a luat măsuri!

Tomas Tuchel, despre tragerea la sorți a CM: „Nu a fost vorba despre fotbal, ci despre divertisment”

Tehnicianul german consideră că FIFA a ales să pună accent pe spectacolul de la tragerea la sorți, nu pe motivul principal al evenimentului, fotbalul.

„Nu mi-a plăcut. Am fi putut să facem tragerea la sorți și fără toate aste evenimente. Nu era nevoie de așa ceva.

Știm foarte bine că nu este vorba profunzimea fotbalului din zilele noastre, ci despre prezentarea evenimentului, despre divertisment”, a declarat Thomas Tuchel, conform espn.com.

Steve Clarke: „A durat mult mai mult decât ar fi trebuit”

Steve Clarke, selecționerul Scoției, împărtășește aceeași opinie cu Tuchel. Scoțianul crede că ceremonia tragerii la sorți s-a prelungit mult mai mult decât era cazul, doar pentru a crea un spectacol de divertisment.

„Mi-a luat mult timp să ajung la tragerea la sorți. Când vii aici, simți cu adevărat strălucirea și farmecul tragerii la sorți.

Personal, mi s-a părut că a durat mult mai mult decât ar fi trebuit, chiar dacă noi am fost aici doar pentru tragerea la sorți”, a spus Steve Clarke.

FOTO. Imagini de la tragerea la sorți a CM 2026

Tragerea la sorți CM 2026. Foto - FIFA (9).jpg
Tragerea la sorți CM 2026. Foto - FIFA (9).jpg

Galerie foto (31 imagini)

Tragere la sorți CM 2026. Pierluigi Collina. Foto FIFA (1).jpg Tragere la sorți CM 2026. Donald Trump și Gianni Infantino. Foto FIFA (2).jpg Tragere la sorți CM 2026. Donald Trump și Gianni Infantino. Foto FIFA (3).jpg Tragere la sorți CM 2026. Michel Salgado. Foto FIFA (4).jpg Tragere la sorți CM 2026. Kaka și Ronaldo.Foto FIFA (5).jpg
+31 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Probleme mari pentru Dinamo Doi jucători importanți sunt suspendați, după cartonașele încasate în meciul cu FCSB
Superliga
21:41
Probleme mari pentru Dinamo Doi jucători importanți sunt suspendați, după cartonașele încasate în meciul cu FCSB
Citește mai mult
Probleme mari pentru Dinamo Doi jucători importanți sunt suspendați, după cartonașele încasate în meciul cu FCSB
„Războiul” galeriilor VIDEO. Surpriza pregătită de „câini”: „Un mesaj de sărbători...” + Ultrașii de la FCSB le-au aflat planul!
Superliga
21:26
„Războiul” galeriilor VIDEO. Surpriza pregătită de „câini”: „Un mesaj de sărbători...” + Ultrașii de la FCSB le-au aflat planul!
Citește mai mult
„Războiul” galeriilor VIDEO. Surpriza pregătită de „câini”: „Un mesaj de sărbători...” + Ultrașii de la FCSB le-au aflat planul!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

LIVE Alegeri București: Secțiile de votare s-au deschis pentru alegerea noului primar general / Unde poți vota și de ce acte ai nevoie. Tot ce trebuie să știi în ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei
LIVE Alegeri București: Secțiile de votare s-au deschis pentru alegerea noului primar general / Unde poți vota și de ce acte ai nevoie. Tot ce trebuie să știi în ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei
LIVE Alegeri București: Secțiile de votare s-au deschis pentru alegerea noului primar general / Unde poți vota și de ce acte ai nevoie. Tot ce trebuie să știi în ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei
Campionatul Mondial tragere la sorti thomas tuchel Steve Clarke
Știrile zilei din sport
Controversă la tragerea la sorți pentru CM 2026  A luat o bilă, a privit-o și a pus-o la loc. Apoi a extras alta. Explicațiile celui mai discutat moment
Campionate
13:26
Controversă la tragerea la sorți pentru CM 2026 A luat o bilă, a privit-o și a pus-o la loc. Apoi a extras alta. Explicațiile celui mai discutat moment
Citește mai mult
Controversă la tragerea la sorți pentru CM 2026  A luat o bilă, a privit-o și a pus-o la loc. Apoi a extras alta. Explicațiile celui mai discutat moment
Alegeri București „Spionul” care cere votul
Diverse
08:53
Alegeri București „Spionul” care cere votul
Citește mai mult
Alegeri București „Spionul” care cere votul
Trump i-a înfuriat pe americani Declarația făcută de președintele SUA a iscat valuri de reacții: „Lipsit de patriotism!”
Campionate
14:06
Trump i-a înfuriat pe americani Declarația făcută de președintele SUA a iscat valuri de reacții: „Lipsit de patriotism!”
Citește mai mult
Trump i-a înfuriat pe americani Declarația făcută de președintele SUA a iscat valuri de reacții: „Lipsit de patriotism!”
De la EURO U19 la tâlhărie pentru droguri  Fost internațional de juniori, consumator de etnobotanice , condamndat pentru agresarea unui dealer
Diverse
11:00
De la EURO U19 la tâlhărie pentru droguri Fost internațional de juniori, consumator de etnobotanice, condamndat pentru agresarea unui dealer
Citește mai mult
De la EURO U19 la tâlhărie pentru droguri  Fost internațional de juniori, consumator de etnobotanice , condamndat pentru agresarea unui dealer
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:44
Lando Norris, campion în Formula 1 Pilotul de la McLaren și-a adjudecat primul titlu mondial din carieră
Lando Norris, campion în Formula 1  Pilotul de la McLaren și-a adjudecat primul titlu mondial din carieră
16:57
„Zero riscuri!” Mihai Stoica face clarificări în cazul lui Andre Duarte: „Va juca la noi!”
„Zero riscuri!”  Mihai Stoica face clarificări în cazul lui Andre Duarte : „Va juca la noi!”
16:27
„Să vă moară copiii de cancer!” Furie la Florența. Mesaje oribile ale fanilor Fiorentinei pentru propriii jucători
„Să vă moară copiii de cancer!” Furie la Florența. Mesaje oribile ale fanilor Fiorentinei pentru propriii jucători
16:30
Scot la licitație stadionul Președintele de la Oțelul Galați a explicat unde va juca echipa după vânzarea arenei: „Nu avem posibilitate financiară”
Scot la licitație stadionul Președintele de la Oțelul Galați a explicat unde va juca echipa după  vânzarea arenei: „Nu avem posibilitate financiară”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Top stiri din sport
Beckham, refuzat de Messi! Proprietarul echipei Inter Miami a dezvăluit: „Mi-a spus că doar la asta se gândește”
Campionate
13:37
Beckham, refuzat de Messi! Proprietarul echipei Inter Miami a dezvăluit: „Mi-a spus că doar la asta se gândește”
Citește mai mult
Beckham, refuzat de Messi! Proprietarul echipei Inter Miami a dezvăluit: „Mi-a spus că doar la asta se gândește”
Escortat de agenții de securitate Tatăl lui Lamine Yamal, comportament lipsit de fair-play la meciul Betis - Barcelona. I-a provocat pe suporterii adverși
Campionate
12:17
Escortat de agenții de securitate Tatăl lui Lamine Yamal, comportament lipsit de fair-play la meciul Betis - Barcelona. I-a provocat pe suporterii adverși
Citește mai mult
Escortat de agenții de securitate Tatăl lui Lamine Yamal, comportament lipsit de fair-play la meciul Betis - Barcelona. I-a provocat pe suporterii adverși
„Am fost lăsat de izbeliște” Mohamed Salah a răbufnit după remiza dramatică a lui Liverpool cu Leeds: „Mi-am câștigat poziția! Nu accept situația asta”
Campionate
11:09
„Am fost lăsat de izbeliște” Mohamed Salah a răbufnit după remiza dramatică a lui Liverpool cu Leeds: „Mi-am câștigat poziția! Nu accept situația asta”
Citește mai mult
„Am fost lăsat de izbeliște” Mohamed Salah a răbufnit după remiza dramatică a lui Liverpool cu Leeds: „Mi-am câștigat poziția! Nu accept situația asta”
Dinamo a refuzat oferta Câți bani putea încasa clubul alb-roșu pentru transferul lui Cătălin Cîrjan: „Era ușor să acceptăm, dar...”
Superliga
14:11
Dinamo a refuzat oferta Câți bani putea încasa clubul alb-roșu pentru transferul lui Cătălin Cîrjan: „Era ușor să acceptăm, dar...”
Citește mai mult
Dinamo a refuzat oferta Câți bani putea încasa clubul alb-roșu pentru transferul lui Cătălin Cîrjan: „Era ușor să acceptăm, dar...”

Echipe/Competiții

fcsb 84 CFR Cluj 8 dinamo bucuresti 39 rapid 10 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi 1 uta arad 12 farul constanta 16

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
07.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share