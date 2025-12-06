„Nu a fost vorba despre fotbal” Selecționerul Angliei critică dur modul în care FIFA a organizat tragerea la sorți a CM 2026

Tomas Tuchel (52 de ani), selecționerul Angliei, și Steve Clarke (62 de ani), antrenorul Scoției, au criticat dur modul în care FIFA a ales să organizeze tragerea la sorți a Campionatului Mondial din 2026.

Turneul final se va disputa în perioada 11 iunie - 19 iulie, în Statele Unite, Mexic și Canada.

Tragerea la sorți a avut loc la Kennedy Center, în Washington DC. Evenimentul a fost mai mult decât o tragere la sorți, un adevărat spectacol la care au participat personaje marcante din diverse domenii.

Tomas Tuchel, despre tragerea la sorți a CM: „Nu a fost vorba despre fotbal, ci despre divertisment”

Tehnicianul german consideră că FIFA a ales să pună accent pe spectacolul de la tragerea la sorți, nu pe motivul principal al evenimentului, fotbalul.

„Nu mi-a plăcut. Am fi putut să facem tragerea la sorți și fără toate aste evenimente. Nu era nevoie de așa ceva.

Știm foarte bine că nu este vorba profunzimea fotbalului din zilele noastre, ci despre prezentarea evenimentului, despre divertisment” , a declarat Thomas Tuchel, conform espn.com.

Steve Clarke: „A durat mult mai mult decât ar fi trebuit”

Steve Clarke, selecționerul Scoției, împărtășește aceeași opinie cu Tuchel. Scoțianul crede că ceremonia tragerii la sorți s-a prelungit mult mai mult decât era cazul, doar pentru a crea un spectacol de divertisment.

„Mi-a luat mult timp să ajung la tragerea la sorți. Când vii aici, simți cu adevărat strălucirea și farmecul tragerii la sorți.

Personal, mi s-a părut că a durat mult mai mult decât ar fi trebuit, chiar dacă noi am fost aici doar pentru tragerea la sorți”, a spus Steve Clarke.

FOTO. Imagini de la tragerea la sorți a CM 2026

