O văd deja pe Turcia la Mondial   Ce scriu specialiștii despre șansele adversarei României la baraj + anticipează cea mai strânsă grupă: „Ca-n '94!”

Specialiștii spun că naționala pregătită de Vincenzo Montella (51 de ani) e favorită să se califice la Campionatul Mondial.

Turcia - România se va juca pe 26 martie 2026, de la ora 19:00, în semifinala barajului, și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Echipa care va câștiga va evolua în finala barajului, în deplasare, cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo. Meciul va avea loc pe 31 martie 2026.

Naționala care va câștiga și finala va obține calificarea la Mondial, acolo unde va face parte din grupa D, alături de SUA, Paraguay și Australia.

Turcia este văzută deja calificată la Mondial

Specialiștii de la Football Meets Data scriu că Turcia e favorită să se califice la Campionatul Mondial din 2026 și chiar să câștige grupa D!

Another 4-4-4-4 group in the making?



Spirit of 1994 is alive!



Try out your own World Cup scenarios and see how probabilities change in our FMD Simulator

Statisticienii consideră că Turcia va putea trece de România, în semifinala barajului, și de Slovacia sau Kosovo, în finală.

În plus, conform estimărilor bazate pe date și coeficienți, Turcia ar putea câștiga grupa formată din SUA, Paraguay și Australia, fiind una dintre cele mai strânse.

Calculele statisticienilor de la Football Meets Data spun că toate cele patru naționale ar termina la egalitate de puncte (4), dar naționala antrenată de Vincenzo Montella ar încheia pe primul loc datorită golaverajului.

Această grupă ar fi asemănătoare cu cea de la Campionatul Mondial din 1994, din Statele Unite ale Americii.

Grupa E de atunci era formată din Italia, Irlanda, Mexic și Norvegia, iar toate echipele au încheiat cu 4 puncte și cu același golaveraj (0).

Mexic a câștigat acea grupă datorită numărului mai mare de goluri marcate (3), fiind urmată de Irlanda și Italia, cu câte două goluri marcate.

Cum a arătat grupa E de la CM din 1994:

Loc/Echipă Golaveraj Puncte 1. Mexic 3-3 (0) 4 2. Irlanda 2-2 (0) 4 3. Italia 2-2 (0) 4 4. Norvegia 1-1 (0) 4

Turcia - Italia, în șaisprezecimile Mondialului?

Statisticienii de la Football Meets Data au mai calculat că Turcia ar putea juca împotriva Italiei în șaisprezecimile Campionatului Mondial.

Italia se află și ea la baraj, acolo unde va întâlni Irlanda de Nord. În cazul unui succes, echipa pregătită de Gennaro Gattuso va evolua cu învingătoarea dintre Țara Galilor și Bosnia.

Projected KO bracket, 6 months before the start of the World Cup.



Watching how this changes once the tournament starts is the most fun part of the job.



Bring on USA v Iran



Honorable mentions:

Germany v Norway

Portugal v Croatia

Türkiye v…

Presa din Turcia chiar a utilizat Inteligența Artificială pentru a afla care sunt șansele naționalei de a se califica la turneul final.

Astfel, rezultatele AI obținute de cei de la Fanatik arată că Turcia are 52% șanse de calificare la Campionatul Mondial din 2026 și va reuși să învingă atât România, cât și Slovacia/Kosovo.

Grupele Campionatului Mondial din 2026

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Mexic Canada Brazilia SUA Africa de Sud Europa A Maroc Paraguay Coreea de Sud Qatar Haiti Australia Europa D Elveția Scoția Europa C / România Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Germania Olanda Belgia Spania Curacao Japonia Egipt Capul Verde Coasta de Fildeș Europa B Iran Arabia Saudită Ecuador Tunisia Noua Zeelandă Uruguay Grupa I Grupa J Grupa K Grupa L Franța Argentina Portugalia Anglia Senegal Algeria Baraj 1 Croația Baraj 2 Austria Uzbekistan Ghana Norvegia Iordania Columbia Panama

Europa A: Italia, Irlanda de Nord, Țara Galilor, Bosnia

Europa B: Ucraina, Polonia, Suedia, Albania

Europa C: Turcia, ROMÂNIA, Slovacia, Kosovo

Europa D: Danemarca, Cehia, Irlanda, Macedonia de Nord

Baraj 1: RD Congo, Jamaica, Noua Caledonie

Baraj 2: Irak, Bolivia, Surinam

