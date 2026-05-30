Rapid, strategie pentru titlu Șucu îi face toate poftele lui Pancu. Unde merg giuleștenii în cantonament + 3 amicale importante. Care e meciul-vedetă
Superliga

Rapid, strategie pentru titlu Șucu îi face toate poftele lui Pancu. Unde merg giuleștenii în cantonament + 3 amicale importante. Care e meciul-vedetă

alt-text Publicat: 30.05.2026, ora 17:44
alt-text Actualizat: 30.05.2026, ora 17:56
  • Rapid și-a stabilit programul pentru noul sezon.
  • Giuleștenii pleacă în cantonament în Austria și au programate trei amicale. Detaliile, mai jos.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Giuleștenii au anunțat oficial programul de pregătire pentru sezonul 2026/2027, în care pe bancă va sta Daniel Pancu.

Scandal la prezentarea lui Pancu Evenimentul special pentru noul antrenor, umbrit de revolta fanilor. Ultrașii au plecat acasă + ce a făcut Șucu
Citește și
Scandal la prezentarea lui Pancu Evenimentul special pentru noul antrenor, umbrit de revolta fanilor. Ultrașii au plecat acasă + ce a făcut Șucu
Citește mai mult
Scandal la prezentarea lui Pancu Evenimentul special pentru noul antrenor, umbrit de revolta fanilor. Ultrașii au plecat acasă + ce a făcut Șucu

Rapid, cantonament în Austria

După o vacanță scurtă, alb-vișiniii vor reveni la lucru la jumătatea lunii iunie, urmând să efectueze și un stagiu de pregătire în Austria.

Reunirea lotului este programată pentru 15 iunie, zi în care jucătorii vor efectua vizita medicală și vor susține prima ședință de pregătire la baza Rapid-Mobexpert de la Ștefănești.

La doar câteva zile după aniversarea celor 103 ani de existență ai clubului, sărbătorită pe 25 iunie, Rapid va pleca în cantonamentul de vară din Bad Leonfelden, Austria.

Stagiul centralizat se va desfășura în perioada 29 iunie – 10 iulie și va include trei partide de verificare împotriva unor adversari din Austria, Slovacia și Cehia.

Programul complet al presezonului pentru Rapid

  • 15 iunie – Reunirea lotului, vizita medicală și primul antrenament;
  • 25 iunie – Aniversarea a 103 ani de la înființarea clubului;
  • 29 iunie – Plecarea în cantonamentul de la Bad Leonfelden (Austria);
  • 10 iulie – Revenirea în România după încheierea stagiului de pregătire.

Meciurile amicale pe care Rapid le va juca în Austria

  • 5 iulie, ora 17:15 (ora locală): Rapid – Rapid Viena (Austria)

Partida se va disputa pe Forstenlechner Arena din Perg.
Adversara giuleștenilor a încheiat pe locul 5 play-off-ul din prima ligă a Austriei și s-a calificat în Conference League.

  • 8 iulie, Rapid – FC Košice (Slovacia)

Formația slovacă a terminat pe primul loc în play-out-ul primei ligi, ocupând poziția a șaptea la finalul sezonului.

  • 9 iulie, Rapid – Slovan Liberec (Cehia)

Echipa cehă a încheiat pe locul 6 în play-off-ul primei ligi și reprezintă unul dintre cei mai puternici adversari din programul de verificare al bucureștenilor.

Clubul din Grant menționează că, în perioada următoare, va reveni cu detalii despre locurile și orele de disputare ale tuturor partidelor amicale.

Ce trebuie să știi despre Bad Leonfelden

Bad Leonfelden (foto: Imago) Bad Leonfelden (foto: Imago)
Bad Leonfelden (foto: Imago)

Bad Leonfelden este o mică stațiune montană din nordul Austriei, aproape de granița cu Cehia, în regiunea Mühlviertel, la aproximativ 30 de kilometri de Linz.

Orașul are puțin peste 4.000 de locuitori și este cunoscut în special pentru centrele de wellness, aerul curat și condițiile foarte bune pentru cantonamente sportive.

Zona este liniștită, ferită de agitația marilor orașe, iar
temperatura din timpul verii este mai blândă decât în România, ideală pentru antrenamente intensive.

Există baze sportive moderne și terenuri de calitate, motiv pentru care cluburi profesioniste din Austria și Germania aleg această regiune pentru pregătirea de vară.

Citește și

„Un abuz  împotriva suporterilor”  Peluza Nord Rapid, mesaj după scandalul de la prezentarea lui Pancu: „«Surpriza» a venit atunci”
Superliga
14:25
„Un abuz împotriva suporterilor” Peluza Nord Rapid, mesaj după scandalul de la prezentarea lui Pancu: „«Surpriza» a venit atunci”
Citește mai mult
„Un abuz  împotriva suporterilor”  Peluza Nord Rapid, mesaj după scandalul de la prezentarea lui Pancu: „«Surpriza» a venit atunci”
Șucu a luat cuvântul VIDEO. Comparația făcută de patronul Rapidului la prezentarea lui Daniel Pancu: „Sunt bogat” + ce le-a spus fanilor
Superliga
21:26
Șucu a luat cuvântul VIDEO. Comparația făcută de patronul Rapidului la prezentarea lui Daniel Pancu: „Sunt bogat” + ce le-a spus fanilor
Citește mai mult
Șucu a luat cuvântul VIDEO. Comparația făcută de patronul Rapidului la prezentarea lui Daniel Pancu: „Sunt bogat” + ce le-a spus fanilor

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

În fața dronei de la Galați a stat suferință omenească reală. În spatele „isteriei dronelor” stă dorința de a pune mâna pe putere și pe bani
În fața dronei de la Galați a stat suferință omenească reală. În spatele „isteriei dronelor” stă dorința de a pune mâna pe putere și pe bani
În fața dronei de la Galați a stat suferință omenească reală. În spatele „isteriei dronelor” stă dorința de a pune mâna pe putere și pe bani
meciuri amicale Slovan Liberec Daniel Pancu Rapid Viena rapid cantonament austria Bad Leonfelden fc kosice
Știrile zilei din sport
PSG, performanță uluitoare Echipa lui Luis Enrique își păstrează coroana europeană » Gabriel a ratat lamentabil la penalty-uri
Liga Campionilor
30.05
PSG, performanță uluitoare Echipa lui Luis Enrique își păstrează coroana europeană » Gabriel a ratat lamentabil la penalty-uri
Citește mai mult
PSG, performanță uluitoare Echipa lui Luis Enrique își păstrează coroana europeană » Gabriel a ratat lamentabil la penalty-uri
Record la doar 20 de ani! Warren Zaire-Emery, cel mai tânăr dublu câștigător al Champions League! Luis Enrique l-a elogiat: „A fost incredibil!”
Liga Campionilor
30.05
Record la doar 20 de ani! Warren Zaire-Emery, cel mai tânăr dublu câștigător al Champions League! Luis Enrique l-a elogiat: „A fost incredibil!”
Citește mai mult
Record la doar 20 de ani! Warren Zaire-Emery, cel mai tânăr dublu câștigător al Champions League! Luis Enrique l-a elogiat: „A fost incredibil!”
Ce aroganță! Marea rivală, ironie devastatoare după ce Arsenal a pierdut finala Ligii Campionilor
Campionate
30.05
Ce aroganță! Marea rivală, ironie devastatoare după ce Arsenal a pierdut finala Ligii Campionilor
Citește mai mult
Ce aroganță! Marea rivală, ironie devastatoare după ce Arsenal a pierdut finala Ligii Campionilor
Ochit de Rădoi Turcii scriu că tehnicianul lui Gaziantep vrea un jucător de la FCSB
Superliga
30.05
Ochit de Rădoi Turcii scriu că tehnicianul lui Gaziantep vrea un jucător de la FCSB
Citește mai mult
Ochit de Rădoi Turcii scriu că tehnicianul lui Gaziantep vrea un jucător de la FCSB
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:09
Cristian Tudor Popescu Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!
Cristian Tudor Popescu Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!
16:42
Pe urmele lui Camora? Un fotbalist anunță că vrea să fie român: „Îmi e greu să învăț bine limba, dar cu siguranță voi reuși”
Pe urmele lui Camora? Un fotbalist anunță că vrea să fie român: „Îmi e greu să învăț bine limba, dar cu siguranță voi reuși”
15:56
Finalista îl vrea pe Romanchuk Stoperul Craiovei, atras de echipa din ultimul act al Europa League. Ce oferte mai are. Cum a ajuns la națională
Finalista îl vrea pe Romanchuk Stoperul Craiovei, atras de echipa din ultimul act al Europa League. Ce oferte mai are. Cum a ajuns la națională
15:39
Boateng la FCSB? Apropiatul fundașului plecat de la Dinamo îl contrazice pe Nicolescu: „Sunt deschis să negociez”
Boateng la FCSB?  Apropiatul fundașului plecat de la Dinamo îl contrazice pe Nicolescu: „Sunt deschis să negociez”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte
Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București
Mărgici

Radu Naum: Mărgici

Radu Naum: Mărgici
Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!
Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce <span>l-a</span> șocat pe Șucu la Rapid
Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!
Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională
Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale
Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu <span>n-a</span> șutat la poartă
Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților
FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Top stiri
Mai pleacă 3 dinamoviști Andrei Nicolescu a anunțat numele acestora + obiectivul „câinilor” pentru sezonul viitor: „Ăsta e targetul”
Superliga
30.05
Mai pleacă 3 dinamoviști Andrei Nicolescu a anunțat numele acestora + obiectivul „câinilor” pentru sezonul viitor: „Ăsta e targetul”
Citește mai mult
Mai pleacă 3 dinamoviști Andrei Nicolescu a anunțat numele acestora + obiectivul „câinilor” pentru sezonul viitor: „Ăsta e targetul”
PSG, săgeți către Arsenal Fotbaliștii lui Luis Enrique exultă: „Am fost singura echipă care a vrut să joace” + „Vrem și al 3-lea trofeu!”
Liga Campionilor
30.05
PSG, săgeți către Arsenal Fotbaliștii lui Luis Enrique exultă: „Am fost singura echipă care a vrut să joace” + „Vrem și al 3-lea trofeu!”
Citește mai mult
PSG, săgeți către Arsenal Fotbaliștii lui Luis Enrique exultă: „Am fost singura echipă care a vrut să joace” + „Vrem și al 3-lea trofeu!”
Transfer de lux pentru Chivu Inter ar încerca să-l aducă pe unul dintre liderii lui Manchester City
Campionate
30.05
Transfer de lux pentru Chivu Inter ar încerca să-l aducă pe unul dintre liderii lui Manchester City
Citește mai mult
Transfer de lux pentru Chivu Inter ar încerca să-l aducă pe unul dintre liderii lui Manchester City
Noi modificări de trafic pentru lucrările la Magistrala de metrou M6 - stația Aeroport Băneasa. Se schimbă circulația în zona intersecției DN1 – Bd. Aerogării pentru 7 luni
B365
29.05
Noi modificări de trafic pentru lucrările la Magistrala de metrou M6 - stația Aeroport Băneasa. Se schimbă circulația în zona intersecției DN1 – Bd. Aerogării pentru 7 luni
Citește mai mult
Noi modificări de trafic pentru lucrările la Magistrala de metrou M6 - stația Aeroport Băneasa. Se schimbă circulația în zona intersecției DN1 – Bd. Aerogării pentru 7 luni

Echipe/Competiții

fcsb 108 CFR Cluj 13 dinamo bucuresti 52 rapid 33 Universitatea Craiova 13 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
31.05

Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor începe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share