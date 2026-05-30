Rapid, strategie pentru titlu Șucu îi face toate poftele lui Pancu. Unde merg giuleștenii în cantonament + 3 amicale importante. Care e meciul-vedetă

Rapid și-a stabilit programul pentru noul sezon.

Giuleștenii pleacă în cantonament în Austria și au programate trei amicale. Detaliile, mai jos.

Giuleștenii au anunțat oficial programul de pregătire pentru sezonul 2026/2027, în care pe bancă va sta Daniel Pancu.

Rapid, cantonament în Austria

După o vacanță scurtă, alb-vișiniii vor reveni la lucru la jumătatea lunii iunie, urmând să efectueze și un stagiu de pregătire în Austria.

Reunirea lotului este programată pentru 15 iunie, zi în care jucătorii vor efectua vizita medicală și vor susține prima ședință de pregătire la baza Rapid-Mobexpert de la Ștefănești.

La doar câteva zile după aniversarea celor 103 ani de existență ai clubului, sărbătorită pe 25 iunie, Rapid va pleca în cantonamentul de vară din Bad Leonfelden, Austria.

Stagiul centralizat se va desfășura în perioada 29 iunie – 10 iulie și va include trei partide de verificare împotriva unor adversari din Austria, Slovacia și Cehia.

Programul complet al presezonului pentru Rapid

15 iunie – Reunirea lotului, vizita medicală și primul antrenament;

25 iunie – Aniversarea a 103 ani de la înființarea clubului;

29 iunie – Plecarea în cantonamentul de la Bad Leonfelden (Austria);

10 iulie – Revenirea în România după încheierea stagiului de pregătire.

Meciurile amicale pe care Rapid le va juca în Austria

5 iulie, ora 17:15 (ora locală): Rapid – Rapid Viena (Austria)

Partida se va disputa pe Forstenlechner Arena din Perg.

Adversara giuleștenilor a încheiat pe locul 5 play-off-ul din prima ligă a Austriei și s-a calificat în Conference League.

8 iulie, Rapid – FC Košice (Slovacia)

Formația slovacă a terminat pe primul loc în play-out-ul primei ligi, ocupând poziția a șaptea la finalul sezonului.

9 iulie, Rapid – Slovan Liberec (Cehia)

Echipa cehă a încheiat pe locul 6 în play-off-ul primei ligi și reprezintă unul dintre cei mai puternici adversari din programul de verificare al bucureștenilor.

Clubul din Grant menționează că, în perioada următoare, va reveni cu detalii despre locurile și orele de disputare ale tuturor partidelor amicale.

Ce trebuie să știi despre Bad Leonfelden

Bad Leonfelden

Bad Leonfelden este o mică stațiune montană din nordul Austriei, aproape de granița cu Cehia, în regiunea Mühlviertel, la aproximativ 30 de kilometri de Linz.

Orașul are puțin peste 4.000 de locuitori și este cunoscut în special pentru centrele de wellness, aerul curat și condițiile foarte bune pentru cantonamente sportive.

Zona este liniștită, ferită de agitația marilor orașe, iar

temperatura din timpul verii este mai blândă decât în România, ideală pentru antrenamente intensive.

Există baze sportive moderne și terenuri de calitate, motiv pentru care cluburi profesioniste din Austria și Germania aleg această regiune pentru pregătirea de vară.

