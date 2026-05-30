Alexandru Mitriță (31 de ani) continuă să facă spectacol în China unde a marcat din nou pentru Zhejiang Professional în campionat.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Mitriță a ajuns la 3 goluri și 6 pase decisive în 10 meciuri bifate în acest sezon în prima ligă chineză.

VIDEO. Jucătorul pentru care Hagi nu vrea să insiste la națională, execuție sclipitoare

Atacantul român a deschis scorul la duelul cu Henan (2-0), în minutul 31, după ce a recuperat o minge în partea stângă a careului advers. A pătruns în centru și a înscris cu un șut plasat excelent de la 16 metri la colțul lung.

Mitriță se simte excelent în China unde a adunat 11 goluri și 13 pase decisive în 26 de partide oficiale. Adică aproape o contribuție pe meci!

Hagi nu vrea să-l convingă să revină la naționala României

La conferința de presă în care a fost prezentat la națională, Gică Hagi a fost întrebat și despre o eventuală revenire a lui Mitriță. Mai ales că cei doi au colaborat în trecut la Viitorul.

„Regele” a respins însă ideea, decisivă fiind decizia jucătorului de a nu se întoarce la națională în timpul mandatului lui Mircea Lucescu.

„Nu l-am căutat pe Mitriță. Ce să mai comentăm despre un jucător care a luat o astfel de decizie? E decizia lui.

Mitriță singur a zis că nu mai vrea să vină. A lucrat cu doi antrenori, nu doar cu unul. Antrenorul dinaintea mea a fost un monstru sacru, o personalitate uriașă.

Când ajungi la concluzia asta și spui «nu» echipei naționale, cred că nu mai este nimic de discutat. Dacă el a ajuns la concluzia asta cu Mircea Lucescu să spună că nu mai vine, atunci nu are rost să discutăm”, a declarat Gheorghe Hagi.

Alexandru Mitriță: „Joc în China, distanțele sunt mari”

Redăm, mai jos, mesajul fotbalistului care evoluează în China, la Zhejiang FC, transmis în septembrie 2025, prin intermediul FRF.

„După aproape 14 ani de când am îmbrăcat pentru prima dată tricoul unui lot național și peste 7 ani de la debutul la prima reprezentativă, a venit momentul unei decizii dificile, dar necesare: mă retrag de la echipa națională a României.

Îmi amintesc cu emoție prima convocare la un lot de juniori. Eram un copil cu visuri mari, iar emoțiile trăite atunci rămân vii și azi. Debutul la prima reprezentativă a fost momentul în care m-am simțit cu adevărat fotbalist: să-ți auzi imnul și să porți pe umeri speranța unei țări e greu de descris, dar nu îl voi uita niciodată.

La 30 de ani, trebuie să fac alegeri dificile. Joc în China, distanțele sunt mari, iar timpul scurt face dificilă prezența constantă la echipa națională.

Mai am doar câțiva ani la nivel înalt și vreau să îmi concentrez energia pe viitorul meu și al familiei.

Este o decizie luată cu sufletul strâns, dar în care cred că este cea mai bună alegere. Vă rog să o respectați fără speculații, pentru că echipa națională are nevoie de liniște și susținere totală.

Mulțumesc selecționerilor, staff-ului și colegilor, pentru că m-au ajutat să cresc și să dau tot ce am mai bun pentru culorile României. Și vouă, suporterilor, vă mulțumesc din suflet – fără voi fotbalul nu ar fi la fel de frumos. Fiecare încurajare a contat enorm pentru mine.

Naționala va rămâne mereu în inima mea. Chiar dacă nu voi mai juca pentru România, voi fi mereu un suporter al echipei și voi trăi cu emoție fiecare meci al tricolorilor. Hai, România!”.

4 goluri în 26 de selecții are Mitriță la naționala României

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport