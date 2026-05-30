Mingea lui Havertz s-a dus sub bară. Safonov, păcălit. Foto: Imago
Omul finalelor Kai Havertz i-a adus Liga Campionilor lui Chelsea, acum înscrie și pentru un Arsenal un GOLAZO de zile mari

alt-text Publicat: 30.05.2026, ora 20:01
alt-text Actualizat: 30.05.2026, ora 20:06
  • Kai Havertz a scăpat o dată din marcaj la Chelsea - Manchester City și a marcat unicul gol al finalei din 2021: 1-0 pentru albaștri!
  • Același atacant german înscrie acum în ultimul act al Ligii Campionilor după doar șase minute. A deschis scorul pentru altă echipă londoneză, Arsenal, 1-0 cu PSG.
Kai Havertz are 26 de ani și continuă să impresioneze și să surprindă.

Havertz, vârf fals, cel care deschide scorul în finala Ligii pentru Londra

Germanul nu este un vârf veritabil, se simte mai bine în spatele atacantului, dar e inspirat și ca vârf fals.

Apare exact când nu te aștepți în spatele apărării adverse și profită, de multe ori, de poziția bună pe care o creează.

Și îi place să înscrie în finala Ligii Campionilor pentru echipele Angliei. Mai exact, pentru echipele Londrei.

PSG - Arsenal, finala Champions League, înainte de meci (foto: Imago)

Havertz, gol de milioane la Chelsea, în 2021

În 2020, Havertz s-a transferat de la Leverkusen la Chelsea, și în primul sezon, a fost decisiv în cel mai important meci.

100 de milioane de euro
a plătit Chelsea pentru Kai Havertz în 2020
Scenografia fanilor francezi în PSG - Arsenal, finala Champions League (foto: Imago)

Pe 29 mai 2020, la Porto, Kai a ieșit la lumină spre finalul primei reprize în fața lui Manchester City.

În minutul 42, a rămas câteva clipe singur cu Ederson, a trecut mingea de portarul rival și a înscris cu ușurință. Era 1-0 pentru Chelsea. Așa s-a încheiat finala.

Ederson, un obstacol prea mic pentru Havertz în finala Ligii din 2021. Foto: Imago

Havertz, gol și pentru Arsenal în jocul decisiv al Ligii

În 2023, Havertz a părăsit Chelsea pentru Arsenal, în același oraș. Tot pentru o sumă mare, dar nu atât de mare ca în 2020.

75 de milioane de euro
a achitat Arsenal pentru a-l cumpăra pe Havertz

Acum, după trei ani, se remarcă încă o dată în finala Champions League.

Era minutul 6 la PSG - Arsenal, la Budapesta. Balonul a ricoșat exact la el și iar a fost unu contra unu cu goalkeeperul.

Safonov, păcălit cu ușurință

Unghiul închis nu l-a deranjat. A simțit că Safonov se așteaptă la un șut la firul ierbii și a tras tare, sus, sub bară. Rusul era jos, nici nu a văzut mingea trecându-i pe lângă cap. S-a dus direct în „tavanul” porții.

Și încă un 1-0 oferit de Havertz. După Chelsea, Arsenal, cinci ani mai târziu.

Havertz a devenit doar al treilea jucător din istorie care marchează în finala UCL pentru două echipe, după Cristiano Ronaldo (Manchester United, Real Madrid) și Mario Mandzukic (Juventus, Bayern).

