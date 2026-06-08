Genoa, clubul controlat de Dan Șucu (63 de ani), a pus ochii pe Francesco Acerbi (38 de ani), veteranul din apărarea lui Inter.

Italianul este aproape de despărțirea de echipa lui Cristi Chivu, după patru sezoane în care a fost unul dintre cei mai importanți oameni din defensiva nerazzurrilor.

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În cei patru ani petrecuți pe „Giuseppe Meazza”, fotbalistul a câștigat două titluri în Serie A, două Cupe ale Italiei, două Supercupe și a jucat două finale de Champions League.

Genoa, echipa lui Dan Șucu, intră în cursa pentru Acerbi, veteranul lui Cristi Chivu

Fundașul ajuns la Inter în 2022, de la Lazio, nu ia însă în calcul retragerea.

În ultimele săptămâni s-a vorbit despre o posibilă reunire cu Simone Inzaghi la Al-Hilal, dar varianta Arabia Saudită pare tot mai puțin probabilă, conform tuttomercatoweb.com.

Monza pare, în acest moment, principala variantă pentru Francesco Acerbi. Nou-promovata în Serie A caută un lider în apărare și ar fi început deja primele discuții cu anturajul fundașului.

423 de meciuri a adunat Acerbi în Serie A, pentru cluburi precum Sassuolo, Lazio, Inter, AC Milan sau Chievo Verona

Totodată, Genoa, club la care Dan Șucu este acționar majoritar, urmărește la rândul ei situația lui Acerbi.

Echipa antrenată de Daniele De Rossi ia în calcul aducerea fundașului pentru a-și întări defensiva, iar italianul ar putea avea un rol important în noul proiect al rossoblu. Pentru Genoa, experiența lui Acerbi ar putea cântări mult.

Fundașul, cotat la 2 milioane de euro de Transfermarkt, a jucat 26 de meciuri pentru Inter în acest sezon, sub comanda lui Cristi Chivu.

FOTO: Inter, campioana Italiei

Genoa a încheiat un sezon complicat în Serie A. Daniele De Rossi a preluat echipa în noiembrie, când era pe locul 18, iar până la final a dus-o pe 16, cu 41 de puncte, și a menținut-o în prima ligă.

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