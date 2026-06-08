Gică Popescu, mesaj dureros Fostul căpitan al naționalei: „E frustrant să vezi Curaçao și Haiti la Mondial, iar noi să stăm acasă”

Gheorghe Popescu (58 de ani), fostul căpitan al echipei naționale, spune că absența României de la Cupa României a devenit tot mai greu de acceptat.

România nu a mai fost la un turneu final mondial din 1998, iar Popescu crede că revenirea în top cere timp.

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România a ratat calificarea directă după ce a terminat pe locul 3 în grupa H, în spatele Austriei și Bosniei. „Tricolorii” aveau asigurat un loc la baraj prin Liga Națiunilor, dar fost învinși de Turcia în semifinale, 0-1, la Istanbul.

Popescu pune degetul pe rană: „E frustrant să vezi Curaçao și Haiti la Mondial”

„Traseul european pentru Cupa Mondială este întotdeauna mai greu decât oricare alt traseu de pe altă zonă a lumii. Dar e frustrant să vezi Curaçao, Haiti, Iordania sau Irak la Cupa Mondială, iar noi să stăm acasă.

Sunt cam mulți ani, 28... Când a spus Dan Petrescu la un moment dat că 20 de ani nu ne vom mai califica la Cupa Mondială se pare că a fost optimist. În 1998, când am participat la ultimul Mondial, nu ne închipuiam că va dura atât ca să revenim la un turneu final. Dar asta e realitatea și trebuie să o acceptăm”, a spus fostul fotbalist, conform agerpres.ro.

Se poate schimba ceva la echipa noastră națională. Este însă nevoie de multă muncă, de multă răbdare, de pricepere și așa mai departe. Pentru că această degradare a fotbalului românesc a venit în timp. Și e nevoie de o cantitate de timp egală pentru a reveni acolo unde am fost o dată, adică în top. Gheorghe Popescu, fost căpitan al echipei naționale

Gică Popescu a jucat de-a lungul carierei pentru Universitatea Craiova, Steaua, PSV, Tottenham, Barcelona, Galatasaray, Lecce, Dinamo și Hannover.

„Din punctul meu de vedere, Cupa Mondială este cel mai important eveniment sportiv al lumii, peste Jocurile Olimpice, peste orice. Dar ca să înțelegi ce spun eu, trebuie să mergi acolo, să simți... e ceva incredibil.

Eu i-aș sfătui pe copiii ăștia care vin din spate în fotbal să facă tot ceea ce le stă în putință să participe un astfel de turneu final, pentru că este o experiență incredibilă”, a mai spus fostul fotbalist.

Popescu, mesaj pentru națională: „Dacă i se oferă timp, Hagi este omul cel mai potrivit”

Gheorghe Hagi, colegul de generație al lui Gheorghe Popescu, a preluat naționala și a început noul mandat cu două amicale în luna iunie. România a remizat cu Georgia, 1-1, la Tbilisi, apoi a câștigat cu Țara Galilor, 2-1.

„Dacă i se oferă timp, Hagi este omul cel mai potrivit la echipa națională. Dar are nevoie de timp. Dacă cineva crede că Gică are o baghetă magică și peste noapte transformă echipa națională într-una super-performantă se amăgește.

Cum am spus, e nevoie de timp, de răbdare. E important să i se dea timp lui Gică pentru că el a dovedit de nenumărate ori că este omul capabil să facă proiecte de asemenea anvergură. Dar, repet, are nevoie de timp”, a mai explicat „Baciul”.

Prezent la trei ediții ale Cupei Mondiale, în 1990, 1994 și 1998, Popescu a vorbit despre emoția unei victorii în un turneu final.

„În momentul în care câștigi un meci la Cupa Mondială este ceva absolut superb. Generația noastră a avut ocazia să câștige mai multe, au fost și calificările din faza grupelor care cred eu că rivalizează foarte mult cu o cupă europeană.

Este ceva extraordinar. Satisfacția pe care o ai atunci când câștigi un meci la Mondial nu se compară cu nimic”, a mai adăugat Gheorghe Popescu.

Gică Popescu nu crede în Mondialul cu 48 de echipe: „Diluează calitatea”

Cupa Mondială din 2026 va fi prima cu 48 de echipe și 104 meciuri, turneul urmând să fie găzduit de Statele Unite, Canada și Mexic între 11 iunie și 19 iulie.

Fostul internațional consideră că noul sistem scade nivelul competiției

„Noi am jucat Mondial cu 24 de reprezentative. Apoi au fost 32, dar acum sunt 48... Ce să spun, o să ajungă acolo cu invitații... O să se joace la Cupa Mondială cu wild card, ca la tenis.

Noi am jucat când valorile erau concentrate. Atunci erau toți buni. Cele mai bune 24 sau 32 de echipe din lume. Formatul ăsta cu 48 de echipe diluează calitatea și a fost ales pentru rețeta financiară a competiției. Sunt 104 meciuri la ediția aceasta, mie mi se pare mult prea mult.

Din păcate, partea financiară este cea care guvernează acum nu numai fotbalul, ci sportul în general. Nu contează că jucătorii trebuie să străbată un continent întreg pentru a juca un meci, contează doar rețeta financiară.

Jucătorii au ajuns în zilele noastre să joace câte 60-70 de meciuri pe an. De aceea jucătorii clachează pe final de sezon și apar aceste accidentări. Este prea mult”, a mai spus el.

3 zile au mai rămas până la startul CM 2026. Primul meci va fi Mexic - Africa de Sud, pe 11 iunie, de la ora 22:00

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