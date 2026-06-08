De ce s-a prăbușit Eriksen Un specialist danez explică ce s-a întâmplat cu mijlocașul danez: „Poate fi un moment foarte intens” +48 foto
Christian Eriksen. Foto: Imago
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De ce s-a prăbușit Eriksen Un specialist danez explică ce s-a întâmplat cu mijlocașul danez: „Poate fi un moment foarte intens”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 08.06.2026, ora 14:15
alt-text Actualizat: 08.06.2026, ora 14:32
  • Gunnar Gislason, medic-șef și director de cercetare la Asociația Daneză de Cardiologie, a explicat ce s-ar fi putut întâmpla în cazul lui Christian Eriksen, prăbușit pe teren în amicalul Danemarca - Ucraina.
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Specialistul spune că defibrilatorul implantat al mijlocașului danez ar fi putut declanșa un șoc pentru a-i regla ritmul cardiac.

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Vești noi despre Eriksen În ce stare se află mijlocașul, după ce s-a prăbușit din nou pe gazon în amicalul cu Ucraina. Anunțul medicului

Un specialist danez explică momentul în care Eriksen s-a prăbușit: „O lovitură puternică în piept”

Totul s-a întâmplat în minutul 65 al partidei de la Odense. Mijlocașul lui Wolfsburg a fost surprins de camerele TV în timp ce ducea mâna în dreptul inimii cu doar câteva secunde înainte de a se prăbuși pe gazon.

Meciul a fost întrerupt și apoi abandonat, cât timp Danemarca era în avantaj, 2-1.

Momentul a adus aminte de episodul dramatic de la Euro 2021, când Eriksen a suferit un stop cardiac în timpul meciului Danemarca - Finlanda.

Ulterior, fotbalistului i-a fost implantat un defibrilator, un aparat care îi monitorizează inima și poate interveni dacă ritmul cardiac devine periculos.

Christian Eriksen s-a prăbușit pe gazon la Danemarca - Ucraina. Foto - captură Prima Sport (36).jpg
Christian Eriksen s-a prăbușit pe gazon la Danemarca - Ucraina. Foto - captură Prima Sport (36).jpg

Galerie foto (48 imagini)

Christian Eriksen s-a prăbușit pe gazon la Danemarca - Ucraina. Foto - captură Prima Sport (1).jpg Christian Eriksen s-a prăbușit pe gazon la Danemarca - Ucraina. Foto - captură Prima Sport (4).jpg Christian Eriksen s-a prăbușit pe gazon la Danemarca - Ucraina. Foto - captură Prima Sport (5).jpg Christian Eriksen s-a prăbușit pe gazon la Danemarca - Ucraina. Foto - captură Prima Sport (6).jpg Christian Eriksen s-a prăbușit pe gazon la Danemarca - Ucraina. Foto - captură Prima Sport (7).jpg
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Gunnar Gislason a explicat că un astfel de dispozitiv poate încerca mai întâi să oprească un ritm cardiac prea rapid prin impulsuri electrice. Dacă acest lucru nu este suficient, defibrilatorul poate administra un șoc electric.

Poate fi un moment foarte intens pentru persoana respectivă. Senzația este asemănătoare cu un șoc primit de la un defibrilator obișnuit”, a explicat Gislason.

Specialistul a adăugat că unii pacienți au descris șocul ca pe o lovitură puternică în piept, asemănătoare cu una primită de la un cal, conform tipsbladet.dk.

Medicul naționalei Danemarcei, Morten Boesen, a indicat aceeași pistă.

La cum văd lucrurile, cred că defibrilatorul implantat a pornit în timp ce juca. L-am văzut când a dus mâna la piept și cred că a strigat: „Opriți-l!”. Apoi s-a prăbușit. În acel moment am fugit spre el. Morten Boesen

Gislason a mai spus că un astfel de episod poate fi influențat și de alți factori, precum deshidratarea, scăderea tensiunii arteriale sau o problemă medicală preexistentă.

În timpul efortului, o frecvență cardiacă foarte ridicată poate face ca defibrilatorul implantat să intervină.

Cum se simte Christian Eriksen

Morten Boesen (52 de ani), doctorul echipei naționale a Danemarcei, a oferit noi informații despre starea lui Christian Eriksen (34 de ani), după ce acesta s-a prăbușit din nou pe gazon la partida amicală cu Ucraina.

Medicul a anunțat, luni dimineață, că Eriksen este conștient și că ar putea fi externat în curând.

„Am vorbit cu Christian azi-dimineață și se simte bine. Se află alături de familia sa și este în toane bune. Se preconizează că va putea fi externat în curând și va pleca acasă. Avem grijă de jucători și de staff și ținem legătura cu ei în permanență”, a declarat Boesen, potrivit sport.tv2.dk.

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