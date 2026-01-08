Supercupa Franței FOTO. PSG a cucerit trofeul după un meci dramatic cu OM, decis la penalty-uri » A egalat în minutul 90+5!

PSG - Olympique Marseille 2-2, 4-1 d.pen. Elevii lui Luis Enrique își păstrează, dramatic, trofeul de supercampioană a Franței.

După ce parizienii au deschis scorul, Olympique Marseille a reușit să întoarcă scorul, însă a fost egalată în prelungirile reprizei secunde.

PSG și Olympique Marseille și-au disputat, în Kuweit, Supercupa Franței. Deși, în mod normal, în meciul pentru trofeul se întâlnesc câștigătoarea Ligue 1 și câștigătoarea Cupei Franței, PSG a câștigat ambele competiții sezonul trecut. Astfel, Marseille a participat în calitate de ocupantă a locului secund în campionatul Franței.

PSG devine supercampioana Franței după o finală dramatică

În Kuweit, „Clasicul Franței” a început cu Olympique Marseille în atac. Elevii lui Roberto De Zerbi au încercat poarta în minutele 4 și 7, prin Pierre-Emile Hojbjerg și Leonadro Balerdi, însă fără succes.

Parizienii au deschis scorul, în minutul 13, când Ousmane Dembele a primit o pasă în careu și l-a învins pe Geronimo Rulli.

Până la pauză, Nuno Mendes și Khvicha Kvaratskhelia au încercat să mărească avantajul, iar Emerson și Timothy Weah să restabilească egalitatea. Totuși, PSG a intrat la cabine cu 1-0.

În actul secund, OM a forțat egalarea, iar, în minutul 75, elevii lui Roberto De Zerbi au primit o lovitură de la 11 metri după un presupus fault al lui Lucas Chevalier.

Pus față în față cu portarul parizienilor, Mason Greenwood a șutat puternic în colțul stâng și a restabilit egalitatea.

Olympique Marseille a preluat conducerea pe tabelă cu 3 minute înainte de final, când Willian Pancho nu a reușit să devieze o minge din propriu careu și a intrat în propria poartă.

Finalul tensionat de meci a năruit visul „alb-albaștrilor”, când Bradley Barcola a egalat în minutul 90+5, trimițând meciul la loviturile de departajare.

Lucas Chevalier, eroul lui PSG

Jucătorii lui Olympique Marseille au ratat primele două penalty-uri, prin Matt O'Riley și Hamed Junior Traore, creând astfel culoarul ideal pentru parizieni.

Elevii lui Luis Enrique au transformat toate cele 4 lovituri de la 11 metri și și-au adjudecat trofeul.

14 Supercupe are PSG în palmares după victoria dramatică împotriva lui Olympique Marseille

