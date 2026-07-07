Mesaj special la Fiorentina  Fostul coleg de la Genoa l-a întâmpinat pe Radu Drăgușin: „Bine ai venit, frate”
Radu Drăgușin și Albert Gudmundsson. Foto: Imago
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Mesaj special la Fiorentina Fostul coleg de la Genoa l-a întâmpinat pe Radu Drăgușin: „Bine ai venit, frate”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 07.07.2026, ora 19:23
alt-text Actualizat: 07.07.2026, ora 20:21
  • Radu Drăgușin (24 de ani) este așteptat în vestiarul Fiorentinei de un fost coleg de la Genoa, care i-a transmis un mesaj special.
  • Fundașul român a fost prezentat astăzi de formația din Serie A, care l-a împrumutat de la Tottenham.
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Radu Drăgușin s-a format în fotbalul italian, unde a debutat pentru Juventus, iar apoi a evoluat pentru Sampdoria, Salernitana și Genoa.

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Drăgușin, primit cu un mesaj special la Fiorentina: „Bine ai venit, frate”

Albert Gudmundsson a distribuit pe Instagram o imagine cu fundașul român în tricoul formației viola și i-a transmis un mesaj scurt: „Bine ai venit, frate”.

Atacantul de 29 de ani și fundașul Radu Drăgușin se cunosc foarte bine din perioada petrecută de amândoi la Genoa.

Fotbalistul român a ajuns la clubul ligur în vara lui 2022, inițial sub formă de împrumut de la Juventus.

Mesaj special la Fiorentina  Fostul coleg de la Genoa l-a întâmpinat pe Radu Drăgușin: „Bine ai venit, frate” Mesaj special la Fiorentina  Fostul coleg de la Genoa l-a întâmpinat pe Radu Drăgușin: „Bine ai venit, frate”

Cei doi au fost colegi într-o perioadă importantă pentru Genoa, care a revenit în Serie A, iar apoi a reușit să se mențină la un nivel bun în primul eșalon italian.

  • Albert Gudmundsson este al doilea jucător alături de care Radu Drăgușin a evoluat cel mai mult: 56 de meciuri.
  • Primul pe listă este Morten Frendrup, cu 60 de partide jucate alături de fundașul român.
  • Urmează Josep Martinez, Stefano Sabelli și George Pușcaș, fiecare cu câte 50 de meciuri. În cazul lui Pușcaș, numărul este completat și de partidele disputate împreună la naționala României, nu doar la Genoa.

Transferul lui Drăgușin se realizează acum sub formă de împrumut, în valoare de 1,5 milioane, cu o clauză de răscumpărare de 17,5 milioane de euro, care se va activa la a 22-a prezență.

Drăgușin a plecat în ianuarie 2024 la Tottenham, iar Gudmundsson a fost cumpărat în 2025 de Fiorentina, cu 16,8 milioane de euro.

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