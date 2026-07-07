Când joacă Dinamo meciul de prezentare „Câinii” se duelează cu Farul, pe stadionul „Arcul de Triumf”

Dinamo începe oficial sezonul pe 19 iulie, în deplasare la Petrolul Ploiești, dar până atunci are programat un alt meci cu spectatori

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Acesta se va disputa în compania Farului Constanța, pe stadionul Arcul de Triumf, din Capitală.

Dinamo - Farul, meci de prezentare la București

Partida e programată sâmbătă, 11 iulie, de la ora 19:30. Ambele formații vor mai avea câte un amical în ziua respectivă, Dinamo cu Ștefănești, iar Farul cu FC Voluntari.

Clubul nu a precizat încă modul în care se va face accesul la partidă.

Cu această ocazie, Dinamo va evolua în noile echipamente pentru sezonul 2026-2027, cu sigla schimbată.

Va fi primul meci al noului antrenor Nuno Campos în fața propriilor suporteri. „Câinii” au mai avut 4 amicale în această pauză competițională, în cantonamentul din Polonia: 2-1 cu Leczna, 1-3 cu Motor Lublin, 4-0 cu Lodz II și 1-2 cu Omonia Nicosia.

Programul etapei #1 din Liga 1

Vineri, 17 iulie:

ora 18:30 - FC Voluntari - FC Botoşani

ora 21:30 - FCSB - FC Argeş

Sâmbătă, 18 iulie:

ora 18:30 - Oţelul Galaţi - CFR Cluj

ora 21:15 - Universitatea Craiova - UTA Arad

Duminică, 19 iulie:

ora 17:00 - Universitatea Cluj - Farul Constanţa

ora 19:30 - Petrolul - Dinamo

Luni, 20 iulie:

ora 18:30 - Corvinul - Csikszereda

ora 21:30 - Rapid - Sepsi Sfântu Gheorghe

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