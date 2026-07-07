Când joacă Dinamo meciul de prezentare „Câinii” se duelează cu Farul , pe stadionul „Arcul de Triumf” +46 foto
Superliga

Când joacă Dinamo meciul de prezentare „Câinii” se duelează cu Farul, pe stadionul „Arcul de Triumf”

alt-text Publicat: 07.07.2026, ora 18:52
alt-text Actualizat: 07.07.2026, ora 19:11
  • Dinamo începe oficial sezonul pe 19 iulie, în deplasare la Petrolul Ploiești, dar până atunci are programat un alt meci cu spectatori
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Acesta se va disputa în compania Farului Constanța, pe stadionul Arcul de Triumf, din Capitală.

A refuzat noul rol la Dinamo  A explicat de ce nu continuă alături de „câini”: „Nu sunt dispus”
Citește și
A refuzat noul rol la Dinamo A explicat de ce nu continuă alături de „câini”: „Nu sunt dispus”
Citește mai mult
A refuzat noul rol la Dinamo  A explicat de ce nu continuă alături de „câini”: „Nu sunt dispus”

Dinamo - Farul, meci de prezentare la București

Partida e programată sâmbătă, 11 iulie, de la ora 19:30. Ambele formații vor mai avea câte un amical în ziua respectivă, Dinamo cu Ștefănești, iar Farul cu FC Voluntari.

Clubul nu a precizat încă modul în care se va face accesul la partidă.

Cu această ocazie, Dinamo va evolua în noile echipamente pentru sezonul 2026-2027, cu sigla schimbată.

Dinamo și-a prezentat noile echipamente pentru sezonul 2026-2027. FOTO FB Dinamo
Dinamo și-a prezentat noile echipamente pentru sezonul 2026-2027. FOTO FB Dinamo

Galerie foto (46 imagini)

Dinamo și-a prezentat noile echipamente pentru sezonul 2026-2027. FOTO FB Dinamo Dinamo și-a prezentat noile echipamente pentru sezonul 2026-2027. FOTO FB Dinamo Dinamo și-a prezentat noile echipamente pentru sezonul 2026-2027. FOTO FB Dinamo Dinamo și-a prezentat noile echipamente pentru sezonul 2026-2027. FOTO FB Dinamo Dinamo și-a prezentat noile echipamente pentru sezonul 2026-2027. FOTO FB Dinamo
+46 Foto
labels.photo-gallery

Va fi primul meci al noului antrenor Nuno Campos în fața propriilor suporteri. „Câinii” au mai avut 4 amicale în această pauză competițională, în cantonamentul din Polonia: 2-1 cu Leczna, 1-3 cu Motor Lublin, 4-0 cu Lodz II și 1-2 cu Omonia Nicosia.

Programul etapei #1 din Liga 1

Vineri, 17 iulie:

  • ora 18:30 - FC Voluntari - FC Botoşani
  • ora 21:30 - FCSB - FC Argeş

Sâmbătă, 18 iulie:

  • ora 18:30 - Oţelul Galaţi - CFR Cluj
  • ora 21:15 - Universitatea Craiova - UTA Arad

Duminică, 19 iulie:

  • ora 17:00 - Universitatea Cluj - Farul Constanţa
  • ora 19:30 - Petrolul - Dinamo

Luni, 20 iulie:

  • ora 18:30 - Corvinul - Csikszereda
  • ora 21:30 - Rapid - Sepsi Sfântu Gheorghe

Citește și

Charalambous vrea să-l relanseze  Fostul antrenor de la FCSB a cerut în Grecia un atacant trecut prin Superliga
Diverse
18:48
Charalambous vrea să-l relanseze Fostul antrenor de la FCSB a cerut în Grecia un atacant trecut prin Superliga
Citește mai mult
Charalambous vrea să-l relanseze  Fostul antrenor de la FCSB a cerut în Grecia un atacant trecut prin Superliga
„Săgeți” către Yamal Luat la țintă de naționala pe care a refuzat-o: „Nu cunosc niciun spaniol pe nume Jamel”
Campionatul Mondial
18:38
„Săgeți” către Yamal Luat la țintă de naționala pe care a refuzat-o: „Nu cunosc niciun spaniol pe nume Jamel”
Citește mai mult
„Săgeți” către Yamal Luat la țintă de naționala pe care a refuzat-o: „Nu cunosc niciun spaniol pe nume Jamel”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Matt Damon afirmă că filmul epic în care apare săptămâna viitoare a fost cel mai greu din cariera sa: „Așa se făceau filmele cu 80 de ani în urmă”
Matt Damon afirmă că filmul epic în care apare săptămâna viitoare a fost cel mai greu din cariera sa: „Așa se făceau filmele cu 80 de ani în urmă”
Matt Damon afirmă că filmul epic în care apare săptămâna viitoare a fost cel mai greu din cariera sa: „Așa se făceau filmele cu 80 de ani în urmă”
farul constanta amical dinamo liga 1 meci de prezentare
Știrile zilei din sport
De ce nu sunt meciuri azi, la CM 2026 Mondialul ia o pauză. Care e primul duel din faza sferturilor
Campionatul Mondial
10:53
De ce nu sunt meciuri azi, la CM 2026 Mondialul ia o pauză. Care e primul duel din faza sferturilor
Citește mai mult
De ce nu sunt meciuri azi, la CM 2026 Mondialul ia o pauză. Care e primul duel din faza sferturilor
S-a dus în fața camerei si a strigat! Ce s-a auzit la TV, după Spania - Portugalia + confuzia comentatorului
Campionatul Mondial
10:44
S-a dus în fața camerei si a strigat! Ce s-a auzit la TV, după Spania - Portugalia + confuzia comentatorului
Citește mai mult
S-a dus în fața camerei si a strigat! Ce s-a auzit la TV, după Spania - Portugalia + confuzia comentatorului
Djokovic, nervos la Wimbledon FOTO. Decizia care l-a înfuriat pe sârb: „Sunteți atât de mândri de regulile voastre, dar nu respectați niciuna”
Tenis
10:28
Djokovic, nervos la Wimbledon FOTO. Decizia care l-a înfuriat pe sârb: „Sunteți atât de mândri de regulile voastre, dar nu respectați niciuna”
Citește mai mult
Djokovic, nervos la Wimbledon FOTO. Decizia care l-a înfuriat pe sârb: „Sunteți atât de mândri de regulile voastre, dar nu respectați niciuna”
„Oblemenco”, pregătit de meciuri  VIDEO. Stadionul Craiovei are o nouă suprafață de joc, folosită la CM 2026! Lucrările s-au finalizat după 40 de zile
Superliga
09:44
„Oblemenco”, pregătit de meciuri VIDEO. Stadionul Craiovei are o nouă suprafață de joc, folosită la CM 2026! Lucrările s-au finalizat după 40 de zile
Citește mai mult
„Oblemenco”, pregătit de meciuri  VIDEO. Stadionul Craiovei are o nouă suprafață de joc, folosită la CM 2026! Lucrările s-au finalizat după 40 de zile
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:34
Infantino își freacă palmele Regula introdusă de FIFA la CM 2026 e pe cale să ducă toate favoritele în semifinale!
Infantino își freacă palmele Regula introdusă de FIFA la CM 2026 e pe cale să ducă toate favoritele în semifinale!
17:58
Rusia, înapoi în fotbal?! De ce FIFA vrea să permită echipelor Moscovei să reintre în competiții, deși războiul continuă. Reacția lui Infantino
Rusia, înapoi în fotbal?! De ce FIFA vrea să permită echipelor Moscovei să reintre în competiții, deși războiul continuă. Reacția lui Infantino
18:23
„Visit Craiova” în Ungaria FOTO. De ce Universitatea Craiova va avea acest mesaj neașteptat pe tricou la meciul din preliminariile Ligii Campionilor
„Visit Craiova” în Ungaria FOTO. De ce Universitatea Craiova va avea acest mesaj neașteptat pe tricou la meciul din preliminariile Ligii Campionilor
17:27
Cristian Geambașu Argentina celor răi
Cristian Geambașu Argentina celor răi
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Dan Negru șochează. Pentru că vrea

Dan Udrea: Dan Negru șochează. Pentru că vrea

Dan Udrea: Dan Negru șochează. Pentru că vrea
Zlatan, Henry și cazul Balogun

Silviu Tudor Samuilă: Zlatan, Henry și cazul Balogun

Silviu Tudor Samuilă: Zlatan, Henry și cazul Balogun
A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”

Theodor Jumătate: A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”

Theodor Jumătate: A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”
Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului Trump-Infantino

Dan Udrea: Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului Trump-Infantino

Dan Udrea: Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului <span>Trump-Infantino</span>
Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă
Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?

Dan Udrea: Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?

Dan Udrea: Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?
Mai rar așa ciomăgari și simulanți!

Dan Udrea: Mai rar așa ciomăgari și simulanți!

Dan Udrea: Mai rar așa ciomăgari și simulanți!
Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

Theodor Jumătate: Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

Theodor Jumătate: Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea
O blasfemie și o deconspirare

Cristian Geambașu: O blasfemie și o deconspirare

Cristian Geambașu: O blasfemie și o deconspirare
Eterna și fascinanta Elveție

Dan Udrea: Eterna și fascinanta Elveție

Dan Udrea: Eterna și fascinanta Elveție
Noaptea magică a lui Martinez

Silviu Tudor Samuilă: Noaptea magică a lui Martinez

Silviu Tudor Samuilă: Noaptea magică a lui Martinez
Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul
Fake tennis news

Cristian Tudor Popescu: Fake tennis news

Cristian Tudor Popescu: Fake tennis news
Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, <span>stand-up</span> comedy
Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii
46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?
VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: <span>VAR-ul</span> e bun, tot oamenii sunt problema!
Nagelsmann și marketingul

Silviu Tudor Samuilă: Nagelsmann și marketingul

Silviu Tudor Samuilă: Nagelsmann și marketingul
Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării
David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline
Top stiri
„Au vrut să rămână Messi” Egiptenii au explodat după eliminarea dramatică în fața Argentinei: „Turneul e trucat!”. Semnul făcut de antrenor
Campionatul Mondial
07.07
„Au vrut să rămână Messi” Egiptenii au explodat după eliminarea dramatică în fața Argentinei: „Turneul e trucat!”. Semnul făcut de antrenor
Citește mai mult
„Au vrut să rămână Messi” Egiptenii au explodat după eliminarea dramatică în fața Argentinei: „Turneul e trucat!”. Semnul făcut de antrenor
Tensiuni și din tribune VIDEO: Cum l-au provocat fanii argentinieni pe selecționerul Egiptului, la finalul jocului cu Argentina. Reacția furioasă a lui Hossam Hassan
Campionatul Mondial
10:03
Tensiuni și din tribune VIDEO: Cum l-au provocat fanii argentinieni pe selecționerul Egiptului, la finalul jocului cu Argentina. Reacția furioasă a lui Hossam Hassan
Citește mai mult
Tensiuni și din tribune VIDEO: Cum l-au provocat fanii argentinieni pe selecționerul Egiptului, la finalul jocului cu Argentina. Reacția furioasă a lui Hossam Hassan
Cine transmite Vitebsk - U Craiova  Unde se vede la TV meciul campioanei României din turul 1 preliminar din Liga Campionilor
Liga Campionilor
10:58
Cine transmite Vitebsk - U Craiova Unde se vede la TV meciul campioanei României din turul 1 preliminar din Liga Campionilor
Citește mai mult
Cine transmite Vitebsk - U Craiova  Unde se vede la TV meciul campioanei României din turul 1 preliminar din Liga Campionilor
BREAKING | Incendiu la etajul 8 al unui bloc de pe Calea Moșilor, cu degajări mari de fum. Pompierii intervin pentru stingerea flăcărilor | UPDATE
B365
07.07
BREAKING | Incendiu la etajul 8 al unui bloc de pe Calea Moșilor, cu degajări mari de fum. Pompierii intervin pentru stingerea flăcărilor | UPDATE
Citește mai mult
BREAKING | Incendiu la etajul 8 al unui bloc de pe Calea Moșilor, cu degajări mari de fum. Pompierii intervin pentru stingerea flăcărilor | UPDATE

Echipe/Competiții

fcsb 30 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 15 rapid 11 Universitatea Craiova 13 petrolul ploiesti Poli Iasi 1 uta arad farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share