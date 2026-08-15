Pițurcă, dezamăgit  Fostul selecționer a vorbit despre parcursul european al Craiovei + Îl apără pe Baiaram +12 foto
Victor Pițurcă/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

Pițurcă, dezamăgit Fostul selecționer a vorbit despre parcursul european al Craiovei + Îl apără pe Baiaram

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 15.08.2026, ora 14:22
  • Victor Pițurcă (70 de ani), fost selecționer al României și ex-antrenor al Universității Craiova, consideră că oltenii au ratat o oportunitate importantă de a ajunge în faza principală a Champions League.
  • El consideră că echipa lui Filipe Coelho (45 de ani) are șanse bune să se califice în Europa League.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Universitatea Craiova a fost eliminată din turul doi preliminar al Champions League de Levski Sofia, scor 2-3 la general, apoi și-a continuat parcursul în Europa League. Oltenii au trecut de KuPS, 3-2 la general.

Alt blocaj la Drăguș De ce refuză atacantul să rezilieze contractul cu Trabzon
Citește și
Alt blocaj la Drăguș De ce refuză atacantul să rezilieze contractul cu Trabzon
Citește mai mult
Alt blocaj la Drăguș De ce refuză atacantul să rezilieze contractul cu Trabzon

Victor Pițurcă: „Păcat, mare păcat. Craiova a avut un culoar foarte, foarte bun”

Pițurcă a spus că și-ar fi dorit ca Universitatea Craiova să profite de traseul pe care l-a avut în preliminariile Champions League.

„Am urmărit meciurile celor de la Craiova. Felicitări! Au reușit să facă un pas important spre calificarea în Europa League, pentru că eu asta mi-aș dori. Au un adversar accesibil, pe care îl pot învinge (n.r. Ararat-Armenia). Jocul poate nu a fost așa cum și-au dorit oficialii clubului și suporterii.

Important este însă rezultatul, restul nu mai contează. Păcat, mare păcat, pentru că Universitatea Craiova a avut un culoar foarte, foarte bun. Poate și după succesul de anul trecut, nu a fost la nivelul la care ar trebui să fie pentru aceste jocuri din cupele europene.

Nici cu cei de la KuPS nu a fost așa cum trebuie. Calificarea se putea rezolva din Finlanda. Păcat că au ratat ocazia de a ajunge în grupele Champions League, m-aș fi bucurat enorm pentru ei. Este bine însă și așa. Mi-aș dori să fie în Europa League, nu în Conference League”, a declarat Victor Pițurcă pentru digisport.ro.

FOTO. U Craiova - KuPS 2-1

U Craiova - KuPS FOTO Sport Pictures
U Craiova - KuPS FOTO Sport Pictures

Galerie foto (12 imagini)

U Craiova - KuPS FOTO Sport Pictures U Craiova - KuPS FOTO Sport Pictures U Craiova - KuPS FOTO Sport Pictures U Craiova - KuPS FOTO Sport Pictures U Craiova - KuPS FOTO Sport Pictures
+12 Foto
labels.photo-gallery

În play-off, U Craiova va întâlni Ararat-Armenia. Câștigătoarea „dublei” va merge în faza ligii Europa League, în timp ce echipa eliminată va continua în Conference League.

Pițurcă îl apără pe Baiaram: „Este preferatul meu”

Fostul selecționer a comentat și episodul în care Ștefan Baiaram a fost huiduit de o parte dintre suporteri la schimbarea din returul cu KuPS.

Baiaram a fost schimbat în minutul 80 și a părăsit terenul vizibil nemulțumit.

La marginea terenului, fotbalistul a dat cu pumnul în plafonul băncii de rezerve, apoi a lovit un rucsac și a aruncat o sticlă spre bancă. Aceasta a ricoșat în capul unui membru al staff-ului.

Ștefan Baiaram, nervos după meciul cu KuPS. Foto: captură Digi Sport
Ștefan Baiaram, nervos după meciul cu KuPS. Foto: captură Digi Sport

Galerie foto (63 imagini)

Ștefan Baiaram, nervos după meciul cu KuPS. Foto: captură Digi Sport Ștefan Baiaram, nervos după meciul cu KuPS. Foto: captură Digi Sport Ștefan Baiaram, nervos după meciul cu KuPS. Foto: captură Digi Sport Ștefan Baiaram, nervos după meciul cu KuPS. Foto: captură Digi Sport Ștefan Baiaram, nervos după meciul cu KuPS. Foto: captură Digi Sport
+63 Foto
labels.photo-gallery

Pițurcă spune însă că extrema trebuie susținută, chiar dacă admite că reacția acestuia după schimbare nu a fost una potrivită.

„Baiaram este preferatul meu și poate cel mai bun jucător de la Craiova. Eu am spus că el nu este nici la 90% din capacitatea lui și mă văd nevoit să-i iau puțin apărarea.

Nu este ușor pentru el să fie la Craiova, produs al clubului, iar suporterii trebuie să înțeleagă faptul că este omul lor, parte din ei.

Este obligatoriu ca jucătorii valoroși să fie susținuți în momentele grele. A fost un gest urât din partea fanilor, la unison. De ce? Din cauza presiunii rezultatului. Baiaram ratase una-două ocazii și toți nervii au fost vărsați pe el. Nu a fost ușor pentru el.

În același timp, Baiaram trebuie să înțeleagă că este o persoană publică și are multe obligații. Atât ce face în teren, cât și în afara lui. Trebuie să-și stăpânească reacțiile, indiferent unde se află. Să fie stăpân pe el.

Mereu vor apărea momente grele, dar trebuie să treacă peste ele. Singurul antidot este să muncească de două ori mai mult și la următorul meci să-i facă pe fani să-l aplaude”, a mai spus Pițurcă.

Citește și

„Am încercat să fur câte un lucru de la ei” Drăgușin, despre lecțiile primite de la Cristiano Ronaldo, Bonucci și Chiellini la Juventus
Stranieri
13:08
„Am încercat să fur câte un lucru de la ei” Drăgușin, despre lecțiile primite de la Cristiano Ronaldo, Bonucci și Chiellini la Juventus
Citește mai mult
„Am încercat să fur câte un lucru de la ei” Drăgușin, despre lecțiile primite de la Cristiano Ronaldo, Bonucci și Chiellini la Juventus
Imperiul „Here we go” se clatină Unele cluburi nu-i mai răspund lui Fabrizio Romano! Criticat de jurnaliști și suporteri pentru transferuri anunțate prea devreme
Campionate
12:32
Imperiul „Here we go” se clatină Unele cluburi nu-i mai răspund lui Fabrizio Romano! Criticat de jurnaliști și suporteri pentru transferuri anunțate prea devreme
Citește mai mult
Imperiul „Here we go” se clatină Unele cluburi nu-i mai răspund lui Fabrizio Romano! Criticat de jurnaliști și suporteri pentru transferuri anunțate prea devreme

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU „Nu e vorba numai de bani”. Un reputat sociolog explică motivul-surpriză pentru care se întorc românii acasă. Din ce țări au revenit cei mai mulți în 2025
INTERVIU „Nu e vorba numai de bani”. Un reputat sociolog explică motivul-surpriză pentru care se întorc românii acasă. Din ce țări au revenit cei mai mulți în 2025
INTERVIU „Nu e vorba numai de bani”. Un reputat sociolog explică motivul-surpriză pentru care se întorc românii acasă. Din ce țări au revenit cei mai mulți în 2025
victor piturca Universitatea Craiova europa league conference league
Știrile zilei din sport
„Vreți să iau pastile să dorm pe bancă?”  Reacția lui Daniel Pancu după ce a fost eliminat cu Dinamo: „Au făcut-o intenționat!” + Marea problemă de la Rapid
Superliga
00:57
„Vreți să iau pastile să dorm pe bancă?” Reacția lui Daniel Pancu după ce a fost eliminat cu Dinamo: „Au făcut-o intenționat!” + Marea problemă de la Rapid
Citește mai mult
„Vreți să iau pastile să dorm pe bancă?”  Reacția lui Daniel Pancu după ce a fost eliminat cu Dinamo: „Au făcut-o intenționat!” + Marea problemă de la Rapid
„M-au făcut muci când l-am adus”  VIDEO. Nicolescu  le-a dat peste nas contestatarilor după victoria lui Dinamo: „E golul lui!”
Superliga
00:39
„M-au făcut muci când l-am adus” VIDEO. Nicolescu le-a dat peste nas contestatarilor după victoria lui Dinamo: „E golul lui!”
Citește mai mult
„M-au făcut muci când l-am adus”  VIDEO. Nicolescu  le-a dat peste nas contestatarilor după victoria lui Dinamo: „E golul lui!”
Pancu, scandal imens  FOTO. Antrenorul Rapidului, eliminat cu Dinamo după o criză de nervi! Ținut cu greu de staff + faza de la care a plecat totul
Superliga
15.08
Pancu, scandal imens FOTO. Antrenorul Rapidului, eliminat cu Dinamo după o criză de nervi! Ținut cu greu de staff + faza de la care a plecat totul
Citește mai mult
Pancu, scandal imens  FOTO. Antrenorul Rapidului, eliminat cu Dinamo după o criză de nervi! Ținut cu greu de staff + faza de la care a plecat totul
Inspirație lusitană VIDEO. Pariurile lui Nuno Campos i-au adus lui Dinamo victoria pe terenul Rapidului
Superliga
15.08
Inspirație lusitană VIDEO. Pariurile lui Nuno Campos i-au adus lui Dinamo victoria pe terenul Rapidului
Citește mai mult
Inspirație lusitană VIDEO. Pariurile lui Nuno Campos i-au adus lui Dinamo victoria pe terenul Rapidului
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:57
„Vreți să iau pastile să dorm pe bancă?” Reacția lui Daniel Pancu după ce a fost eliminat cu Dinamo: „Au făcut-o intenționat!” + Marea problemă de la Rapid
„Vreți să iau pastile să dorm pe bancă?”  Reacția lui Daniel Pancu după ce a fost eliminat cu Dinamo: „Au făcut-o intenționat!” + Marea problemă de la Rapid
00:39
„M-au făcut muci când l-am adus” VIDEO. Nicolescu le-a dat peste nas contestatarilor după victoria lui Dinamo: „E golul lui!”
„M-au făcut muci când l-am adus”  VIDEO. Nicolescu  le-a dat peste nas contestatarilor după victoria lui Dinamo: „E golul lui!”
01:04
„Dezamăgitor” Dobre vrea să treacă repede peste eșecul cu Dinamo + ce a spus despre ieșirea lui Pancu
„Dezamăgitor” Dobre vrea să treacă repede peste eșecul cu Dinamo  + ce a spus despre ieșirea lui Pancu
00:01
„Devenim din ce în ce mai buni” Nuno Campos, laude pentru jucătorii lui Dinamo: „Asta am demonstrat azi”
„Devenim din ce în ce mai buni”  Nuno Campos, laude pentru jucătorii lui Dinamo: „Asta am demonstrat azi”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!
Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat
În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho
Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?
Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!
Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?
Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!
Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate
Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!
Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă
Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră
Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei
„E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”
Cu drag, despre lachei

Cu drag, despre lachei

: Cu drag, despre lachei
Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că <span>n-am</span> ajuns la FCSB”
Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!
Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?
Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni
Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali
Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!
Top stiri
Ciucu ironizează FCSB VIDEO. Primarul a vorbit despre Arena Națională și a trimis  „săgeți” spre Becali: „Se va juca după meciul între Dinamo și...”
Superliga
15.08
Ciucu ironizează FCSB VIDEO. Primarul a vorbit despre Arena Națională și a trimis „săgeți” spre Becali: „Se va juca după meciul între Dinamo și...”
Citește mai mult
Ciucu ironizează FCSB VIDEO. Primarul a vorbit despre Arena Națională și a trimis  „săgeți” spre Becali: „Se va juca după meciul între Dinamo și...”
„Îmi cer scuze pentru siropoșenie” FOTO. Mesajul postat de iubita lui David Popovici după ce înotătorul a scris istorie la Paris
Înot
15.08
„Îmi cer scuze pentru siropoșenie” FOTO. Mesajul postat de iubita lui David Popovici după ce înotătorul a scris istorie la Paris
Citește mai mult
„Îmi cer scuze pentru siropoșenie” FOTO. Mesajul postat de iubita lui David Popovici după ce înotătorul a scris istorie la Paris
Contractul lui Drăguș la FCSB MM Stoica, șocat de oferta lui Becali: „M-a luat inima când am auzit!”
Superliga
15.08
Contractul lui Drăguș la FCSB MM Stoica, șocat de oferta lui Becali: „M-a luat inima când am auzit!”
Citește mai mult
Contractul lui Drăguș la FCSB MM Stoica, șocat de oferta lui Becali: „M-a luat inima când am auzit!”
Măsura extremă pentru limitarea vitezei pe A2, luată la dimineață, la început de weekend de coșmar pe drumul de la București la mare. Toate mașinile, încolonate în spatele Poliției
B365
14.08
Măsura extremă pentru limitarea vitezei pe A2, luată la dimineață, la început de weekend de coșmar pe drumul de la București la mare. Toate mașinile, încolonate în spatele Poliției
Citește mai mult
Măsura extremă pentru limitarea vitezei pe A2, luată la dimineață, la început de weekend de coșmar pe drumul de la București la mare. Toate mașinile, încolonate în spatele Poliției

Echipe/Competiții

fcsb 57 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 26 rapid 33 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Campionatul Mondial
10.08

Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului

Citește mai mult
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share