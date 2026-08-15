Victor Pițurcă (70 de ani), fost selecționer al României și ex-antrenor al Universității Craiova, consideră că oltenii au ratat o oportunitate importantă de a ajunge în faza principală a Champions League.

El consideră că echipa lui Filipe Coelho (45 de ani) are șanse bune să se califice în Europa League.

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Universitatea Craiova a fost eliminată din turul doi preliminar al Champions League de Levski Sofia, scor 2-3 la general, apoi și-a continuat parcursul în Europa League. Oltenii au trecut de KuPS, 3-2 la general.

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Victor Pițurcă: „Păcat, mare păcat. Craiova a avut un culoar foarte, foarte bun”

Pițurcă a spus că și-ar fi dorit ca Universitatea Craiova să profite de traseul pe care l-a avut în preliminariile Champions League.

„Am urmărit meciurile celor de la Craiova. Felicitări! Au reușit să facă un pas important spre calificarea în Europa League, pentru că eu asta mi-aș dori. Au un adversar accesibil, pe care îl pot învinge (n.r. Ararat-Armenia). Jocul poate nu a fost așa cum și-au dorit oficialii clubului și suporterii.

Important este însă rezultatul, restul nu mai contează. Păcat, mare păcat, pentru că Universitatea Craiova a avut un culoar foarte, foarte bun. Poate și după succesul de anul trecut, nu a fost la nivelul la care ar trebui să fie pentru aceste jocuri din cupele europene.

Nici cu cei de la KuPS nu a fost așa cum trebuie. Calificarea se putea rezolva din Finlanda. Păcat că au ratat ocazia de a ajunge în grupele Champions League, m-aș fi bucurat enorm pentru ei. Este bine însă și așa. Mi-aș dori să fie în Europa League, nu în Conference League”, a declarat Victor Pițurcă pentru digisport.ro.

FOTO. U Craiova - KuPS 2-1

În play-off, U Craiova va întâlni Ararat-Armenia. Câștigătoarea „dublei” va merge în faza ligii Europa League, în timp ce echipa eliminată va continua în Conference League.

Pițurcă îl apără pe Baiaram: „Este preferatul meu”

Fostul selecționer a comentat și episodul în care Ștefan Baiaram a fost huiduit de o parte dintre suporteri la schimbarea din returul cu KuPS.

Baiaram a fost schimbat în minutul 80 și a părăsit terenul vizibil nemulțumit.

La marginea terenului, fotbalistul a dat cu pumnul în plafonul băncii de rezerve, apoi a lovit un rucsac și a aruncat o sticlă spre bancă. Aceasta a ricoșat în capul unui membru al staff-ului.

Pițurcă spune însă că extrema trebuie susținută, chiar dacă admite că reacția acestuia după schimbare nu a fost una potrivită.

„Baiaram este preferatul meu și poate cel mai bun jucător de la Craiova. Eu am spus că el nu este nici la 90% din capacitatea lui și mă văd nevoit să-i iau puțin apărarea.

Nu este ușor pentru el să fie la Craiova, produs al clubului, iar suporterii trebuie să înțeleagă faptul că este omul lor, parte din ei.

Este obligatoriu ca jucătorii valoroși să fie susținuți în momentele grele. A fost un gest urât din partea fanilor, la unison. De ce? Din cauza presiunii rezultatului. Baiaram ratase una-două ocazii și toți nervii au fost vărsați pe el. Nu a fost ușor pentru el.

În același timp, Baiaram trebuie să înțeleagă că este o persoană publică și are multe obligații. Atât ce face în teren, cât și în afara lui. Trebuie să-și stăpânească reacțiile, indiferent unde se află. Să fie stăpân pe el.

Mereu vor apărea momente grele, dar trebuie să treacă peste ele. Singurul antidot este să muncească de două ori mai mult și la următorul meci să-i facă pe fani să-l aplaude”, a mai spus Pițurcă.

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