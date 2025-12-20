Xavi Simons, fault brutal! FOTO: Van Dijk, victima unei intrări cu talpa a olandezului + Drăgușin, în lot după 11 luni! +7 foto
Xavi Simons, atac brutal cu talpa la Van Dijk
Stranieri

Xavi Simons, fault brutal! FOTO: Van Dijk, victima unei intrări cu talpa a olandezului + Drăgușin, în lot după 11 luni!

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 20.12.2025, ora 21:56
alt-text Actualizat: 20.12.2025, ora 21:56
  • TOTTENHAM – LIVERPOOL 1-2. Echipa lui Radu Drăgușin (23 de ani), cu românul pentru prima dată în lot în acest sezon, a rămas în inferioritate din minutul 33.
  • Xavi Simons a avut un atac brutal cu talpa asupra lui Van Dijk și a văzut cartonașul roșu după intervenția VAR.

Accidentat grav pe 30 ianuarie, ruptură a ligamentului încrucișat anterior la genunchiul drept, la 3-0 cu Elfsborg în Europa League, internaționalul român s-a refăcut complet și a fost pe banca de rezerve.

Drăgușin, inclus în lotul lui Tottenham după 11 luni de absență

Thomas Frank se confruntă cu probleme serioase în apărare și, pentru prima dată în acest sezon, a decis să-l includă pe Drăgușin în lot chiar pentru duelul cu Liverpool.

Totuși, șansele ca fundașul central să prindă minute erau minime, în condițiile în care concurenții săi pe post, Cristian Romero, Mickey Van de Ven și Danso erau toți valizi la ora meciului.

25 de meciuri
are Radu Drăgușin în Premier League: 1.675 de minute, 67 în medie pe meci

Xavi Simons, talpă pe gamba lui Van Dijk. „Roșu”!

Tottenham a trecut de mai multe ori pe lângă deschiderea scorului în startul partidei împotriva campioanei Angliei, însă Kolo Muani nu a reușit să-l învingă pe Alisson.

Londonezii au primit o adevărată lovitură în minutul 33. Xavi Simons i-a pus talpa pe gambă conaționalului său, Virgil van Dijk.

Inițial, „centralul” i-a arătat doar cartonașul galben fostului jucător de la PSG, dar după ce a revăzut faza pe monitorul VAR și-a schimbat decizia și l-a eliminat pe Simons.

Xavi Simons, eliminat în Tottenham - Liverpool Foto captura X.jpg
Xavi Simons, eliminat în Tottenham - Liverpool Foto captura X.jpg

Liverpool a deschis scorul în minutul 56 prin Isak, intrat la pauză în locul lui Bradley.

Nouă minute mai târziu, Ekitike a punctat și el și părea că zarurile au fost aruncate, însă Tottenham nu a cedat.

Richarlison a redus din diferență în minutul 80, dar speranțele au fost spulberate în prelungiri.

Cristian Romero a fost și el eliminat, după două cartonașe galbene, iar formația lui Thomas Frank nu a mai avut puterea să egaleze.

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share