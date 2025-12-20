Mazilu, înlocuit după 28 de minute FOTO. Ce s-a întâmplat cu jucătorul lui Dinamo la meciul cu UTA

- UTA ARAD - DINAMO. Adrian Mazilu (20 de ani), fotbalistul oaspeților, a fost înlocuit după mai puțin de o jumătate de oră.
Pentru a doua etapă consecutivă, Zeljko Kopic a decis să-l titularizeze pe Adrian Mazilu, însă fotbalistul a rezistat doar 28 de minute.
UTA ARAD - DINAMO. Adrian Mazilu, înlocuit după 28 de minute!
După ce a pierdut mai multe mingi pe întreaga perioadă petrecută pe teren, fostul fotbalist al celor de la Farul Constanța sau Brighton a fost înlocuit de Zeljko Kopic cu Cristi Mihai.
Mazilu a părăsit gazonul șchiopătând, ținându-se cu mâna de șoldul stâng.
Ulterior, fotbalistul lui Dinamo s-a așezat pe gazon în apropierea băncii tehnice, semn că lucrurile nu sunt deloc în regulă.
De menționat că Mazilu s-a întors recent pe gazon, după o pauză de aproape doi ani, în care s-a confruntat cu mai multe probleme la coapsă.
Revenirea sa a avut loc la victoria „câinilor”, 1-0, în fața celor de la Oțelul Galați, pe 29 noiembrie.
UTA Arad - Dinamo, echipele de start
- UTA Arad: Gorcea - Țuțu, Poulolo, Pospielov, Alomerovic - Mino Sota, Odada - Costache, Roman, Abdallah - Coman
- Rezerve: Iliev, Iacob, Benga, Olar, Țăroi, Ovidiu Popescu, Hrezdac, Luca Mihai, David Barbu
- Antrenor: Adrian Mihalcea
- Dinamo: Roșca - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Kyriakou, Gnahore, Cîrjan - Soro, Armstrong, Mazilu
- Rezerve: Licaciu, Ungureanu, Karamoko, Tabuncic, Perica, Cristi Mihai, Soare, Caragea, Toader, Ikoko, Bărbulescu, Pop
- Antrenor: Zeljko Kopic