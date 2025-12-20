Mazilu, înlocuit după 28 de minute FOTO. Ce s-a întâmplat cu jucătorul lui Dinamo la meciul cu UTA

UTA ARAD - DINAMO. Adrian Mazilu (20 de ani), fotbalistul oaspeților, a fost înlocuit după mai puțin de o jumătate de oră.

Pentru a doua etapă consecutivă, Zeljko Kopic a decis să-l titularizeze pe Adrian Mazilu, însă fotbalistul a rezistat doar 28 de minute.

UTA ARAD - DINAMO. Adrian Mazilu, înlocuit după 28 de minute!

După ce a pierdut mai multe mingi pe întreaga perioadă petrecută pe teren, fostul fotbalist al celor de la Farul Constanța sau Brighton a fost înlocuit de Zeljko Kopic cu Cristi Mihai.

Mazilu a părăsit gazonul șchiopătând, ținându-se cu mâna de șoldul stâng.

Ulterior, fotbalistul lui Dinamo s-a așezat pe gazon în apropierea băncii tehnice, semn că lucrurile nu sunt deloc în regulă.

De menționat că Mazilu s-a întors recent pe gazon, după o pauză de aproape doi ani, în care s-a confruntat cu mai multe probleme la coapsă.

Revenirea sa a avut loc la victoria „câinilor”, 1-0, în fața celor de la Oțelul Galați, pe 29 noiembrie.

Un an și 8 luni a lipsit Adrian Mazilu de pe teren din cauza unei accidentări

UTA Arad - Dinamo, echipele de start

UTA Arad: Gorcea - Țuțu, Poulolo, Pospielov, Alomerovic - Mino Sota, Odada - Costache, Roman, Abdallah - Coman

Gorcea - Țuțu, Poulolo, Pospielov, Alomerovic - Mino Sota, Odada - Costache, Roman, Abdallah - Coman Rezerve: Iliev, Iacob, Benga, Olar, Țăroi, Ovidiu Popescu, Hrezdac, Luca Mihai, David Barbu

Iliev, Iacob, Benga, Olar, Țăroi, Ovidiu Popescu, Hrezdac, Luca Mihai, David Barbu Antrenor: Adrian Mihalcea

Adrian Mihalcea Dinamo: Roșca - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Kyriakou, Gnahore, Cîrjan - Soro, Armstrong, Mazilu

Roșca - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Kyriakou, Gnahore, Cîrjan - Soro, Armstrong, Mazilu Rezerve: Licaciu, Ungureanu, Karamoko, Tabuncic, Perica, Cristi Mihai, Soare, Caragea, Toader, Ikoko, Bărbulescu, Pop

Licaciu, Ungureanu, Karamoko, Tabuncic, Perica, Cristi Mihai, Soare, Caragea, Toader, Ikoko, Bărbulescu, Pop Antrenor: Zeljko Kopic

