Avantajele lui Drăgușin cu Igor Tudor Cum va influența noul antrenor al lui Tottenham viitorul imediat al stoperului la Londra. Trei bile albe

Radu Drăgușin, 24 de ani, are un nou tehnician la Tottenham, croatul Igor Tudor, ales interimar după demiterea danezului Thomas Frank.

Ce a găsit stoperul la Spurs, când a jucat cu Postecoglou și Frank și ce se va întâmpla acum, cu Tudor.

Care sunt avantaje „tricolorului” cu antrenorul care ar trebui să rămână până în vară la Londra. Debutul lui Tudor, teribil: duminică, derbyul cu Arsenal, acasă.

Radu Drăgușin s-a mutat de la Genoa la Tottenham pe 11 ianuarie 2024, devenind cel mai scump jucător român transferat în străinătate, pentru 25 de milioane de euro.

Ce a găsit Drăgușin la Tottenham

De când a ajuns la Londra, stoperul naționalei știa că va avea o concurență extremă pe „White Hart Lane”.

Doi dintre cei mai valoroși stoperi ai lumii evoluau la Spurs: Cristian Romero, campion mondial cu Argentina, și olandezul Micky van de Ven . Foarte buni în apărare, surprinzători în ofensivă, mai ales la fazele fixe.

Drăgușin are 42 de meciuri la Tottenham, 30 în Premier League Foto: Imago

Amândoi au și probleme însă: primul, deseori suspendat și accidentat, al doilea, fragil fizic, deși pare extrem de puternic, rezistent.

Drăgușin a jucat numai în situații de criză la Tottenham

Așa cum era de așteptat, stoperul care a împlinit 24 de ani pe 3 februarie a jucat în situații de criză la Tottenham.

Când Romero ori Van de Ven lipsea. Sau când amândoi erau indisponibili simultan.

Și cu Ange Postecoglou, și cu Thomas Frank antrenor.

23 de meciuri consecutive a avut Radu Drăgușin la Tottenham în sezonul 2024-2025 în toate competițiile (noiembrie-decembrie-ianuarie), cu Postecoglou pe bancă

23 de partide (14 în Premier League) de intensitate maximă în trei luni, una la fiecare patru zile, au fost cauza accidentării sale grave:

Pe 30 ianuarie 2025 a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior la genunchiul drept. A revenit după 11 luni, pe 28 decembrie, la 1-0 cu Crystal Palace.

Cu Frank, a prins cea mai mare parte a ultimelor trei confruntări în campionat.

90 de minute la 2-2 cu Manchester City.

58 de minute la 0-2 cu Manchester United.

90 de minute la 1-2 cu Newcastle.

Avantajele lui Drăgușin cu Tudor pentru viitorul imediat la Tottenham

După demiterea lui Frank, Tottenham l-a ales pe croatul Igor Tudor (47 de ani). Interimar, până la vară, când l-ar vrea înapoi pe Mauricio Pochettino, actualul selecționer SUA, foarte iubit în perioada în care i-a antrenat pe Spurs.

Igor Tudor e recunoscut drept un antrenor care dă rezultate pe termen scurt Foto: Imago

Ce se va întâmpla cu Drăgușin în viitorul imediat, cu noul tehnician?

Fundașul central are trei avantaje după venirea lui Tudor.

Croatul, cunoscut drept un antrenor pentru situații critice, chemat de urgență să salveze echipe, preferă un sistem cu trei stoperi. Așa a jucat la toate formațiile pe care le-a pregătit în trecut.

Așa a jucat la toate formațiile pe care le-a pregătit în trecut. Tudor nu are variante momentan. Romero mai are trei etape de suspendare în Premier, Danso e la săptămâni de revenire după o ruptură a ligamentului degetului mare de la picior, iar Davies nu va mai juca probabil în acest sezon după două operații la gleznă.

2 stoperi clasici are Tottenham disponibili în acest moment: Van de Ven și Drăgușin. Antrenorul va trebui să improvizeze pentru o apărare în trei!

Tudor, fost jucător în Italia la Juventus și ex-antrenor la Udinese, Verona, Lazio și Juventus în Serie A, e fan al fotbalului peninsular. Și știe perioada foarte bună a lui Drăgușin de la Genoa (iulie 2022 - ianuarie 2024).

În plus, antrenorul croat era pe banca lui Juventus, ca asistent al lui Andrea Pirlo, în 2020-2021, sezonul în care Radu a debutat în fotbalul profesionist, chiar la bianconerii torinezi.

