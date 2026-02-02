Nu-l lasă pe Drăgușin să plece! Românul va rămâne la Tottenham și în retur. Ce i-a făcut pe cei de la Spurs să-l blocheze în ultima zi de mercato
Radu Drăgușin, duel cu Erling Haaland la 2-2 cu Manchester City Foto: Imago
Stranieri

Nu-l lasă pe Drăgușin să plece! Românul va rămâne la Tottenham și în retur. Ce i-a făcut pe cei de la Spurs să-l blocheze în ultima zi de mercato

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 02.02.2026, ora 10:19
alt-text Actualizat: 02.02.2026, ora 10:19
  • Radu Drăgușin a jucat 90 de minute în primul meci început ca titular după un an, Tottenham - Manchester City 2-2, și aproape sigur nu va mai părăsi Londra în această iarnă. 
  • Antrenorul Thomas Frank nu-l poate lăsa să se transfere în condițiile în care are mari probleme în centrul defensivei. Care a fost ultima veste dură pentru Spurs. 
  • Cum l-au apreciat englezii pe Drăgușin după o primă repriză slabă și o parte secundă bună împotriva lui Haaland. 

S-a vorbit mult timp despre plecarea lui Radu Drăgușin de la Tottenham în această perioadă de transferuri.

Tottenham - Manchester City 2-2 FOTO. Radu Drăgușin, eroare la primul meci ca titular după un an! Echipa sa a revenit spectaculos
Citește și
Tottenham - Manchester City 2-2 FOTO. Radu Drăgușin, eroare la primul meci ca titular după un an! Echipa sa a revenit spectaculos
Citește mai mult
Tottenham - Manchester City 2-2 FOTO. Radu Drăgușin, eroare la primul meci ca titular după un an! Echipa sa a revenit spectaculos

Dar ultima zi a venit, mercato se închide în Premier League și în alte țări din Top 5 Europa luni seară, la 21:00 (ora României), și stoperul în vârstă de 23 de ani nu va mai părăsi „White Hart Lane” aproape sigur.

Antrenorul lui Tottenham nu-i poate permite lui Drăgușin să se transfere

„Tricolorul” voia să se despartă de Spurs pentru a găsi o echipă unde să joace în perioada următoare. Nu vrea să piardă barajul naționalei cu Turcia, pe 26 martie.

Radu Drăgușin a intrat în minutul 85 la 1-0 cu Crystal Palace, a mai jucat un minut la 2-2 cu Burnley și a fost integralist la 2-2 cu City Foto: Imago Radu Drăgușin a intrat în minutul 85 la 1-0 cu Crystal Palace, a mai jucat un minut la 2-2 cu Burnley și a fost integralist la 2-2 cu City Foto: Imago
Radu Drăgușin a intrat în minutul 85 la 1-0 cu Crystal Palace, a mai jucat un minut la 2-2 cu Burnley și a fost integralist la 2-2 cu City Foto: Imago

Au fost mai multe cluburi legate de numele său. Patru din Serie A, Milan, Roma, Napoli și Fiorentina. Altul din Bundesliga, RB Leipzig. Numai că antrenorul Thomas Frank nu-l poate lăsa să plece.

S-a accidentat și Danso! Drăgușin, unicul stoper clasic la finalul jocului

Duminică, la 2-2 cu Manchester City, tehnicianul danez avea la sfârșitul partidei un singur fundaș central al cărui post chiar este de fundaș central.

Drăgușin. „Iar el era la primul meci după un an”, a spus Frank la final. Întâia titularizare.

Bucuria după egalarea lui Solanke Foto: Imago Bucuria după egalarea lui Solanke Foto: Imago
Bucuria după egalarea lui Solanke Foto: Imago

Căpitanul Romero era răcit și a fost înlocuit la pauză. Van de Ven, nerefăcut total, nu a prins nici lotul.

Iar al treilea, Danso, a suferit o ruptură a ligamentului degetului mare de la picior. Și va fi out o perioadă.

Drăgușin îi ia locul lui Danso. Poate fi titular la Tottenham cu apărare în 3

În aceste condiții, jurnaliști englezi apropiați de Tottenham au spus pentru GOLAZO.ro că ar fi foarte surprinși dacă antrenorul i-ar permite un transfer în ultima zi de mercato.

Cel mai probabil, „tricolorul” va continua la Londra și în retur. Cum Danso e accidentat, Drăgușin va urca un loc în ierarhia stoperilor alb-albaștri:

  • 1. Romero, 2. Van de Ven, 3. Drăgușin. Ar fi prima rezervă într-un sistem defensiv de patru. Dacă Frank vrea trei fundași centrali, Radu poate fi titular. 

Drăgușin, două reprize opuse la Tottenham - City

Așa a fost împotriva lui City. După o primă repriză slabă, cu erori la ambele goluri ale adversarilor (0-2), o parte secundă bună, în care Spurs au egalat.

„Prima titularizare a lui Drăgușin. Așa părea până la pauză. A așteptat prea mult la golul lui Cherki și a degajat direct la Rodri la al doilea gol”, a comentat site-ul Football London.

„A jucat mult mai bine pe măsură ce jocul avansa, după ce trecuse atâta timp de la ultima titularizare, fiind excelent pe alocuri contra lui Haaland după pauză”.

6 a fost nota
primită de Radu Drăgușin la Tottenham - Manchester City 2-2 pe site-ul Football London

Citește și

Leipzig i-a răspuns lui Drăgușin Stoperul a avut ofertă din Bundesliga. Ce decizie a luat azi clubul german
Stranieri
16:47
Leipzig i-a răspuns lui Drăgușin Stoperul a avut ofertă din Bundesliga. Ce decizie a luat azi clubul german
Citește mai mult
Leipzig i-a răspuns lui Drăgușin Stoperul a avut ofertă din Bundesliga. Ce decizie a luat azi clubul german
Prins într-o situație complicată Drăgușin, afectat. Antrenorul refuză să-l elibereze, dar nici Tottenham nu știe dacă-l păstrează pe Frank
Stranieri
21:49
Prins într-o situație complicată Drăgușin, afectat. Antrenorul refuză să-l elibereze, dar nici Tottenham nu știe dacă-l păstrează pe Frank
Citește mai mult
Prins într-o situație complicată Drăgușin, afectat. Antrenorul refuză să-l elibereze, dar nici Tottenham nu știe dacă-l păstrează pe Frank

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Una dintre cele mai celebre berării din București a fost cumpărată și își va pierde numele: „Vrem să fie cool să vii la noi”
Una dintre cele mai celebre berării din București a fost cumpărată și își va pierde numele: „Vrem să fie cool să vii la noi”
Una dintre cele mai celebre berării din București a fost cumpărată și își va pierde numele: „Vrem să fie cool să vii la noi”
Premier League tottenham TRANSFERURI mercato radu dragusin
Știrile zilei din sport
Alertă la FRF. Lucescu e grav Il Luce se tratează pentru o afecțiune complexă, cronică, de durată. FRF se gândește la o variantă B de selecționer pentru meciurile din martie
Nationala
11:38
Alertă la FRF. Lucescu e grav Il Luce se tratează pentru o afecțiune complexă, cronică, de durată. FRF se gândește la o variantă B de selecționer pentru meciurile din martie
Citește mai mult
Alertă la FRF. Lucescu e grav Il Luce se tratează pentru o afecțiune complexă, cronică, de durată. FRF se gândește la o variantă B de selecționer pentru meciurile din martie
Vassaras a dat verdictul  Șeful CCA s-a pronunțat în privința celei mai controversate faze din etapa a 24-a. Cine a greșit?
Superliga
14:43
Vassaras a dat verdictul Șeful CCA s-a pronunțat în privința celei mai controversate faze din etapa a 24-a. Cine a greșit?
Citește mai mult
Vassaras a dat verdictul  Șeful CCA s-a pronunțat în privința celei mai controversate faze din etapa a 24-a. Cine a greșit?
Ce spune FRF despre situația lui Mircea Lucescu Mesajul selecționerului: „Vă rog frumos...”
Nationala
14:46
Ce spune FRF despre situația lui Mircea Lucescu Mesajul selecționerului: „Vă rog frumos...”
Citește mai mult
Ce spune FRF despre situația lui Mircea Lucescu Mesajul selecționerului: „Vă rog frumos...”
„Nu mai e de actualitate” FCSB i-a închis ușa în nas fotbalistului de națională » Răspunsul a venit rapid: „Voi vorbi cu Becali”
Superliga
13:23
„Nu mai e de actualitate” FCSB i-a închis ușa în nas fotbalistului de națională » Răspunsul a venit rapid: „Voi vorbi cu Becali”
Citește mai mult
„Nu mai e de actualitate” FCSB i-a închis ușa în nas fotbalistului de națională » Răspunsul a venit rapid: „Voi vorbi cu Becali”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:47
De ce l-au scos din lot pe Sava Cum a explicat directorul sportiv al lui Udinese dispariția portarului român
De ce l-au scos din lot pe Sava Cum a explicat directorul sportiv al lui Udinese dispariția portarului român
18:04
Ce caută Emma Răducanu Un nume mare al tenisului dezvăluie de ce are nevoie jucătoarea care a schimbat 9 antrenori în 7 ani
Ce caută Emma Răducanu Un nume mare al tenisului dezvăluie de ce are nevoie jucătoarea care a schimbat 9 antrenori în 7 ani
18:35
Răsturnare de situație Jucătorul despre care polonezii scriau că merge la FCSB va bate palma cu marea rivală din Liga 1!
Răsturnare de situație  Jucătorul despre care polonezii scriau că merge la FCSB va bate palma cu marea rivală din Liga 1!
17:26
Cea mai mare gafă din carieră Un fost arbitru FIFA rememorează cum a dat două penalty-uri inexistente: „Ce-o fi fost în capul meu?”
Cea mai mare gafă din carieră Un fost arbitru FIFA rememorează cum a dat două penalty-uri inexistente: „Ce-o fi fost în capul meu?”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1
Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?
„Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB
Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Top stiri din sport
Cât costă bronzul Anei Bărbosu? Medalia olimpică provoacă tensiuni la FRG:  „Americanii au lucrat pro bono” » Sabin Gherdan: „Minciună sfruntată!”
Special
02.02
Cât costă bronzul Anei Bărbosu? Medalia olimpică provoacă tensiuni la FRG: „Americanii au lucrat pro bono” » Sabin Gherdan: „Minciună sfruntată!”
Citește mai mult
Cât costă bronzul Anei Bărbosu? Medalia olimpică provoacă tensiuni la FRG:  „Americanii au lucrat pro bono” » Sabin Gherdan: „Minciună sfruntată!”
Deian Sorescu, pe masa de operație Emoții înainte de barajul pentru Mondial! Care este starea de sănătate a internaționalului român
Stranieri
12:23
Deian Sorescu, pe masa de operație Emoții înainte de barajul pentru Mondial! Care este starea de sănătate a internaționalului român
Citește mai mult
Deian Sorescu, pe masa de operație Emoții înainte de barajul pentru Mondial! Care este starea de sănătate a internaționalului român
„Șucu știe să piardă bani” Rămâne Rapid fără acționarul majoritar? Gigi Becali: „Va suferi, nu știe să negocieze”
Superliga
10:54
„Șucu știe să piardă bani” Rămâne Rapid fără acționarul majoritar? Gigi Becali: „Va suferi, nu știe să negocieze”
Citește mai mult
„Șucu știe să piardă bani” Rămâne Rapid fără acționarul majoritar? Gigi Becali: „Va suferi, nu știe să negocieze”
Așa ceva nu s-a mai văzut în tenis! VIDEO: Scene bizare la o partidă din Australia. Tehnică dezastruoasă sau crampe?
Tenis
12:40
Așa ceva nu s-a mai văzut în tenis! VIDEO: Scene bizare la o partidă din Australia. Tehnică dezastruoasă sau crampe?
Citește mai mult
Așa ceva nu s-a mai văzut în tenis! VIDEO: Scene bizare la o partidă din Australia. Tehnică dezastruoasă sau crampe?

Echipe/Competiții

fcsb 97 CFR Cluj 18 dinamo bucuresti 29 rapid 21 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 16 Poli Iasi 1 uta arad 6 farul constanta 14

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
03.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share