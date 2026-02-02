Nu-l lasă pe Drăgușin să plece! Românul va rămâne la Tottenham și în retur. Ce i-a făcut pe cei de la Spurs să-l blocheze în ultima zi de mercato

Radu Drăgușin a jucat 90 de minute în primul meci început ca titular după un an, Tottenham - Manchester City 2-2, și aproape sigur nu va mai părăsi Londra în această iarnă.

Antrenorul Thomas Frank nu-l poate lăsa să se transfere în condițiile în care are mari probleme în centrul defensivei. Care a fost ultima veste dură pentru Spurs.

Cum l-au apreciat englezii pe Drăgușin după o primă repriză slabă și o parte secundă bună împotriva lui Haaland.

S-a vorbit mult timp despre plecarea lui Radu Drăgușin de la Tottenham în această perioadă de transferuri.

Dar ultima zi a venit, mercato se închide în Premier League și în alte țări din Top 5 Europa luni seară, la 21:00 (ora României), și stoperul în vârstă de 23 de ani nu va mai părăsi „White Hart Lane” aproape sigur.

Antrenorul lui Tottenham nu-i poate permite lui Drăgușin să se transfere

„Tricolorul” voia să se despartă de Spurs pentru a găsi o echipă unde să joace în perioada următoare. Nu vrea să piardă barajul naționalei cu Turcia, pe 26 martie.

Radu Drăgușin a intrat în minutul 85 la 1-0 cu Crystal Palace, a mai jucat un minut la 2-2 cu Burnley și a fost integralist la 2-2 cu City Foto: Imago

Au fost mai multe cluburi legate de numele său. Patru din Serie A, Milan, Roma, Napoli și Fiorentina. Altul din Bundesliga, RB Leipzig. Numai că antrenorul Thomas Frank nu-l poate lăsa să plece.

S-a accidentat și Danso! Drăgușin, unicul stoper clasic la finalul jocului

Duminică, la 2-2 cu Manchester City, tehnicianul danez avea la sfârșitul partidei un singur fundaș central al cărui post chiar este de fundaș central.

Drăgușin. „Iar el era la primul meci după un an”, a spus Frank la final. Întâia titularizare.

Bucuria după egalarea lui Solanke Foto: Imago

Căpitanul Romero era răcit și a fost înlocuit la pauză. Van de Ven, nerefăcut total, nu a prins nici lotul.

Iar al treilea, Danso, a suferit o ruptură a ligamentului degetului mare de la picior. Și va fi out o perioadă.

Drăgușin îi ia locul lui Danso. Poate fi titular la Tottenham cu apărare în 3

În aceste condiții, jurnaliști englezi apropiați de Tottenham au spus pentru GOLAZO.ro că ar fi foarte surprinși dacă antrenorul i-ar permite un transfer în ultima zi de mercato.

Cel mai probabil, „tricolorul” va continua la Londra și în retur. Cum Danso e accidentat, Drăgușin va urca un loc în ierarhia stoperilor alb-albaștri:

1. Romero, 2. Van de Ven, 3. Drăgușin. Ar fi prima rezervă într-un sistem defensiv de patru. Dacă Frank vrea trei fundași centrali, Radu poate fi titular.

Drăgușin, două reprize opuse la Tottenham - City

Așa a fost împotriva lui City. După o primă repriză slabă, cu erori la ambele goluri ale adversarilor (0-2), o parte secundă bună, în care Spurs au egalat.

„Prima titularizare a lui Drăgușin. Așa părea până la pauză. A așteptat prea mult la golul lui Cherki și a degajat direct la Rodri la al doilea gol”, a comentat site-ul Football London.

„A jucat mult mai bine pe măsură ce jocul avansa, după ce trecuse atâta timp de la ultima titularizare, fiind excelent pe alocuri contra lui Haaland după pauză”.

6 a fost nota primită de Radu Drăgușin la Tottenham - Manchester City 2-2 pe site-ul Football London

