Nu-l lasă pe Drăgușin să plece! Românul va rămâne la Tottenham și în retur. Ce i-a făcut pe cei de la Spurs să-l blocheze în ultima zi de mercato

- Radu Drăgușin a jucat 90 de minute în primul meci început ca titular după un an, Tottenham - Manchester City 2-2, și aproape sigur nu va mai părăsi Londra în această iarnă.
- Antrenorul Thomas Frank nu-l poate lăsa să se transfere în condițiile în care are mari probleme în centrul defensivei. Care a fost ultima veste dură pentru Spurs.
- Cum l-au apreciat englezii pe Drăgușin după o primă repriză slabă și o parte secundă bună împotriva lui Haaland.
S-a vorbit mult timp despre plecarea lui Radu Drăgușin de la Tottenham în această perioadă de transferuri.
Dar ultima zi a venit, mercato se închide în Premier League și în alte țări din Top 5 Europa luni seară, la 21:00 (ora României), și stoperul în vârstă de 23 de ani nu va mai părăsi „White Hart Lane” aproape sigur.
Antrenorul lui Tottenham nu-i poate permite lui Drăgușin să se transfere
„Tricolorul” voia să se despartă de Spurs pentru a găsi o echipă unde să joace în perioada următoare. Nu vrea să piardă barajul naționalei cu Turcia, pe 26 martie.
Au fost mai multe cluburi legate de numele său. Patru din Serie A, Milan, Roma, Napoli și Fiorentina. Altul din Bundesliga, RB Leipzig. Numai că antrenorul Thomas Frank nu-l poate lăsa să plece.
S-a accidentat și Danso! Drăgușin, unicul stoper clasic la finalul jocului
Duminică, la 2-2 cu Manchester City, tehnicianul danez avea la sfârșitul partidei un singur fundaș central al cărui post chiar este de fundaș central.
Drăgușin. „Iar el era la primul meci după un an”, a spus Frank la final. Întâia titularizare.
Căpitanul Romero era răcit și a fost înlocuit la pauză. Van de Ven, nerefăcut total, nu a prins nici lotul.
Iar al treilea, Danso, a suferit o ruptură a ligamentului degetului mare de la picior. Și va fi out o perioadă.
Drăgușin îi ia locul lui Danso. Poate fi titular la Tottenham cu apărare în 3
În aceste condiții, jurnaliști englezi apropiați de Tottenham au spus pentru GOLAZO.ro că ar fi foarte surprinși dacă antrenorul i-ar permite un transfer în ultima zi de mercato.
Cel mai probabil, „tricolorul” va continua la Londra și în retur. Cum Danso e accidentat, Drăgușin va urca un loc în ierarhia stoperilor alb-albaștri:
- 1. Romero, 2. Van de Ven, 3. Drăgușin. Ar fi prima rezervă într-un sistem defensiv de patru. Dacă Frank vrea trei fundași centrali, Radu poate fi titular.
Drăgușin, două reprize opuse la Tottenham - City
Așa a fost împotriva lui City. După o primă repriză slabă, cu erori la ambele goluri ale adversarilor (0-2), o parte secundă bună, în care Spurs au egalat.
„Prima titularizare a lui Drăgușin. Așa părea până la pauză. A așteptat prea mult la golul lui Cherki și a degajat direct la Rodri la al doilea gol”, a comentat site-ul Football London.
„A jucat mult mai bine pe măsură ce jocul avansa, după ce trecuse atâta timp de la ultima titularizare, fiind excelent pe alocuri contra lui Haaland după pauză”.