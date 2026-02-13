Tottenham a bătut palma cu Igor Tudor (47 de ani) pentru preluarea funcției de antrenor principal al echipei.

Aflat din nou într-o situație critică în Premier League, clubul unde evoluează internaționalul român Radu Drăgușin l-a demis, miercuri, pe antrenorul Thomas Frank, având nevoie rapid de un înlocuitor.

Igor Tudor va fi noul antrenor al lui Radu Drăgușin la Tottenham

Tottenham a ajuns la un acord verbal cu Igor Tudor, fostul antrenor al celor de la Juventus.

Tehnicianul urmează să semneze un contract valabil până la sfârșitul acestui sezon și va rămâne de văzut dacă londonezii vor lua în calcul o prelungire, informează mirror.co.uk.

Clubul intenționează să aștepte până în vară în vederea unui contract pe termen lung cu un antrenor, deoarece o revenire a lui Mauricio Pochettino este mai probabilă la acel moment.

În prezent, argentinianul care a condus Tottenham timp de 5 ani este selecționerul naționalei SUA.

Cât despre Igor Tudor, acesta a condus mai multe cluburi pe termen scurt, printre care Verona, Marseille și Lazio, pe lângă Juventus, din 2021 și până în prezent.

Tottenham traversează o perioadă dificilă în campionat, fiind pe locul 16, cu 29 de puncte adunate după 26 de etape, la doar 5 puncte deasupra liniei roșii, în timp ce în Liga Campionilor a reușit să încheie pe locul 4 în faza principală, obținând calificarea directă în optimi.

