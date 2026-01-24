Un minut de fotbal Radu Drăgușin a fost introdus de Thomas Frank chiar înainte de finalul meciului cu Burnley +15 foto
Radu Drăgușin. Foto: Imago
Un minut de fotbal Radu Drăgușin a fost introdus de Thomas Frank chiar înainte de finalul meciului cu Burnley

  • Radu Drăgușin (23 de ani), fundașul român de la Tottenham, a prins doar un minut în remiza cu Burnley, 2-2.
  • În timpul scurt petrecut pe teren, fundașul a reușit să iasă în evidență.

Radu Drăgușin, care și-a revenit după o ruptură a ligamentului încrucișat anterior, a bifat al doilea meci din acest sezon, însă a ajuns la doar 6 minute jucate sub comanda antrenorului Thomas Frank.

Radu Drăgușin a fost introdus de Thomas Frank chiar înainte de finalul remizei cu Burnley

Drăgușin a fost trimis pe teren în locul argentinianului Cristian Romero, autorul golului egalizator în minutul 90.

Deși a intrat abia în minutul 90+5, fundașul român a respins cu capul o minge chiar la prima fază de după reluarea meciului.

Radu Drăgușin, introdus în finalul partidei Burnley - Tottenham 2-2. Foto: Captură sport.ro
Radu Drăgușin, introdus în finalul partidei Burnley - Tottenham 2-2. Foto: Captură sport.ro

Drăgușin, dorit de echipe precum AS Roma și RB Leipzig, a adunat 39 de meciuri în tricoul lui Tottenham. Momentan fundașul nu are loc în primul „11”, dar Spurs întârzie eliberarea sa.

Tehnicianul danez Thomas Frank vrea neapărat patru stoperi în lot, iar în acest moment îi mai are la dispoziție pe Romero, Van de Ven și Danso. Până când nu va veni alt fundaș central să concureze cu cei trei, Drăgușin nu va pleca de pe „White Hart Lane”.

În meciul cu Burnley, Thomas Frank a început cu o apărare formată din toți cei 3 rivali ai lui Radu: Danso, Romero și Micky van de Ven, ultimii doi reușind să și marcheze.

Van de Ven a deschis scorul în minutul 38, însă Tuanzebe a egalat la finalul primei reprize.

În a doua parte, Lyle Foster a făcut 2-1 în minutul 76, iar în minutul 90 Romero a reușit golul egalizator, chiar înainte să fie înlocuit de Drăgușin.

13
este locul ocupat de Tottenham, cu 28 de puncte, după 23 de meciuri. Burnley se află pe poziția 19, cu 15 puncte

