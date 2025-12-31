„A făcut un pas uriaș!” Antrenorul lui Tottenham a fost întrebat de Drăgușin.  Ce a spus legat de zvonurile plecării românului

Thomas Frank a vorbit și despre Radu Drăgușin la ultima conferință a anului.

Cum a comentat antrenorul lui Tottenham revenirea stoperului și zvonurile legate de posibilul său împrumut în Italia.

Thomas Frank a putut să-l vadă în sfârșit jucând pe Radu Drăgușin într-un meci oficial.

Antrenorul danez, venit la Tottenham în vară, când stoperul era la jumătatea recuperării după ruptura suferită la ligamentul încrucișat anterior al genunchiului drept, i-a oferit „tricolorului” primele minute în acest sezon.

Duminică, la 1-0 cu Crystal Palace în deplasare, a apelat la fundașul central în minutul 85, pentru o linie defensivă de trei, alături de Danso și Van de Ven. A strâns în total 12 minute, cu cele șapte de prelungire.

Frank: „ V-am zis ce are nevoie Radu”. Reacție despre plecarea lui Drăgușin

Marți, la ultima conferință a anului, înaintea duelului cu Brentford, pe 1 ianuarie, Frank a fost întrebat de Drăgușin la centrul sportiv Hotspur Way.

Drăgușin, înainte să intre pe teren la 1-0 cu Crystal Palace Foto: Imago

Reporterii londonezi voiau să știe ce a însemnat revenirea apărătorului și cum comentează speculațiile tot mai insistente despre o plecare a lui Radu împrumut în Italia.

„Acum, sunt doar foarte fericit să-l văd înapoi pe gazon. Cât a lipsit, nouă sau zece luni? (n.r. 11 luni a stat)”, a răspuns scandinavul.

Radu a făcut un pas uriaș să se întoarcă pe terenul care i-a lipsit atât de mult. Și pentru mine, acesta este cel mai important lucru. Thomas Frank, antrenor Tottenham

Le-a mai spus jurnaliștilor insulari, potrivit Football London: „Am discutat cu voi în urmă cu o lună sau șase săptămâni, v-am zis că mai are nevoie de antrenamente, de mai multe minute de joc cu echipa Under 21.

S-a simțit progresiv tot mai bine, mai pregătit. Despre asta este vorba”.

Ziariștii nu au primit însă ce așteptau mai mult. Un răspuns clar despre o eventuală plecare a lui Drăgușin. Doar atât: „Zvonurile sunt zvonuri”.

Drăgușin: „ N-aș putea cere ceva în plus”. Impresarul anunță o discuție cu Tottenham

Agentul jucătorului, Florin Manea, a anunțat că „o să am o discuție cu cei de la Tottenham zilele viitoare pentru a vedea care e situația”. Impresarul vrea o garanție că Radu e în planurile antrenorului și că îi va mai oferi minute în perioada următoare.

La rândul său, Drăgușin a spus cât de mult apreciază că a jucat din nou după o așteptare atât de lungă.

Victorie pentru Radu la debutul în acest sezon la Tottenham. A jucat 12 minute contra lui Crystal Palace Foto: Imago

„Mi-a fost dor de acest sentiment, de atmosferă, de fani, de colegii mei de pe teren, de fotbal… Sunt atât de fericit acum!

N-aș putea cere ceva în plus. Familia mea a fost aici, am câștigat, e cea mai frumoasă revenire pe care o puteam avea.

“I knew the road would be long, but I knew there'd be light at the end of it. Today I saw the light!”



"I knew the road would be long, but I knew there'd be light at the end of it. Today I saw the light!"

Radu reflects on his first appearance since January 💛

În perioada aceasta am învățat să am răbdare, să cred în a face lucrurile corect iar și iar, pentru că o mare parte a recuperării mele a fost să fac același lucru iar și iar, și să devin mai bun de fiecare dată”.

