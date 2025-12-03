Ungaria - România 34-29 „Tricolorele” nu reușesc să producă surpriza și ratează sferturile Campionatului Mondial +9 foto
Ungaria - România/ Foto: sportpictures.eu
Handbal

Ungaria - România 34-29 „Tricolorele” nu reușesc să producă surpriza și ratează sferturile Campionatului Mondial

alt-text George Neagu , Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 03.12.2025, ora 20:37
alt-text Actualizat: 03.12.2025, ora 20:43
  • România a fost învinsă de Ungaria, scor 34-29 în primul meci din grupele principale de la Campionatul Mondial.
  • În urma acestui rezultat, „tricolorele” nu mai au nicio șansă de calificare în sferturile de finală ale competiției și vor lupta pentru locurile 9-12.

Selecționata antrenată de Ovidiu Mihăilă a bifat a doua înfrângere consecutivă la Campionatul Mondial, după eșecul cu Danemarca, scor 31-39.

„3,1 mil. de €, investiție, nu mită” MOTIVARE: Judecătoarea care l-a achitat pe Dumitru Dragomir în „Dosarul RCS & RDS” l-a „mitraliat” pe procuror
Citește și
„3,1 mil. de €, investiție, nu mită” MOTIVARE: Judecătoarea care l-a achitat pe Dumitru Dragomir în „Dosarul RCS & RDS” l-a „mitraliat” pe procuror
Citește mai mult
„3,1 mil. de €, investiție, nu mită” MOTIVARE: Judecătoarea care l-a achitat pe Dumitru Dragomir în „Dosarul RCS & RDS” l-a „mitraliat” pe procuror

Chiar dacă mai are de jucat două meciuri, România nu se va putea califica în sferturile de finală.

Pentru ca România să spere la o clasare în TOP 10 națiuni, „tricolorele” sunt obligate să învingă Senegal și Elveția.

Dacă naționala va termina la egalitate de puncte cu Danemarca și Ungaria, departajarea se va face în urma partidelor directe.

Având în vedere că România a pierdut cu ambele selecționate, naționala de handbal feminin va lupta pentru locurile 9-12 la Campionatul Mondial.

Ungaria - România FOTO Sport Pictures
Ungaria - România FOTO Sport Pictures

Galerie foto (9 imagini)

Ungaria - România FOTO Sport Pictures Ungaria - România FOTO Sport Pictures Ungaria - România FOTO Sport Pictures Ungaria - România FOTO Sport Pictures Ungaria - România FOTO Sport Pictures
+9 Foto
labels.photo-gallery

Programul României în grupa principală a CM 2025

  • Ungaria - România 34-29
  • 5 decembrie, ora 16:30, România - Senegal, în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1
  • 7 decembrie, 19:00, Elveția - România, în direct pe Prima Sport 3

Clasamentul în grupa principală:

ȚarăMeciuriPuncte (golaveraj)
1. Ungaria36(92:71)
2. Danemarca24 (75:50)
3. România32 (91:100)
4. Elveția32 (71:83)
5. Japonia32 (73:88)
6. Senegal20 (41:51)

Ungaria - România 34-29

Min.60 - Final de meci (34-29)

Min.59 - Maghiarele nu mai ratează, iar scorul ia proporții (33-28)

Min.58 - Ungaria se distanțează din nou la 4 goluri (32-28)

Min.57 - Popa pătrunde și înscrie. România vine la două goluri (30-28).

Min.55 - Curmenț închide poarta, o lansează pe Kerekeș pe contraatac, dar aceasta ratează incredibil.

Min.54 - Boiciuc își depășește ușor o adversară, pătrunde și înscrie (30-26)

Min.53 - Albek înscrie, dar Kerekeș marchează rapid pe contraatac, după repunere (29-25).

Min.52 - Laslo aruncă pe lângă poartă, iar șansele la un rezultat pozitiv scad semnificativ.

Min.50 - Necula greșește pasa în extremă pentru Seraficianu, iar Ungaria profită și se desprinde la patru goluri (28-24).

Min.49 - Ostase înscrie spectaculos cu mâna stângă, după ce a prins mingea cu dreapta (26-24).

Min.48 - Albek aruncă puternic de la 9 metri și înscrie printre picioarele lui Curmenț (26-23).

Min.47 - Ostase marchează și reduce din handicap (25-23).

Min.46 - Curmenț apără, însă pe contraatac Popa aruncă peste poartă (25-22).

Min.44 - Popa scoate o aruncare de la 7 metri transformată fără emoții de Grozav (24-22).

Min.43 - „Tricolorele” irosesc o nouă șansă de a înscrie, dar scapă cu fața curată.

Min.41 - România ratează două atacuri, iar scorul ia proprorții (24-21).

Min.39 - Ostase are șansa să egaleze, dar trage în portar. Ulterior, Ungaria marchează și se distanțează din nou la două goluri (21-19)

Min.38 - Boiciuc se înalță și înscrie frumos de la 9 metri (20-19)

Min. 31 - Imediat după pauză, Tache înscrie și duce România la diferență de un singur gol (18-17).

Min. 30 - Pauză. Ungaria conduce la diferență de două goluri (18-16).

Min. 29 - Sorina Grozav marchează în superioritate și duce România la diferență de două goluri (17-15).

Min. 27 - Mihai înscrie și readuce România la diferență de doar 3 goluri (17-14).

Min. 26 - După ce am avut ocazia de a reveni la diferență de doar un gol, Ungaria a avut o perioadă bună și a dus din nou diferența la 4 goluri (16-12). Maghiarele vor evolua timp de două minute în inferioritate numerică.

Min. 22 - Roșu înscrie și România vine la doar două goluri de Ungaria (13-11).

Min. 21 - Eliminare de două minute în tabăra maghiarelor. Sorina Grozav reduce diferența la doar 3 goluri (13-10).

Min. 20 - Sorina Grozav ține România în joc, la diferență de 4 goluri de egalare (13-9).

Min. 19 - România reduce din nou din diferență (12-8).

Min. 16 - Grozav marchează după o fază bună a „tricolorelor” (11-7).

Min. 15 - Gol marcat de România. „Tricolorele” diminuează din avansul Ungariei (10-6).

Min. 15 - După time-out, România continuă evoluția modestă. Formația maghiară se distanțează la 5 goluri (10-5).

Min. 13 - România nu se regăsește în ultimele minute. Ungaria se distanțează la patru goluri (9-5).

Min. 11 - Ungaria se duce la diferență de 3 goluri, după ce Dumanska nu a putut interveni la lovitura perfectă trimisă de Vamos, chiar pe lângă stâlpul porții (8-5)

Min. 9 - După două minute în care a jucat în inferioritate, echipa lui Ovidiu Mihăilă este condusă la diferență de două goluri (7-5).

Min. 8 - Boiciuc reușește un gol senzațional în inferioritate și reduce diferența la un singur gol. (5-4)

Min. 7 - Ungaria majorează din nou avantajul (5-3).

Min. 6 - Elena Roșu reușește o fază bună și reduce din diferență (4-3).

Min. 5 - După ratarea lui Seraficeanu, Ungaria reușește să înscrie și majorează avantajul (3-1).

Min. 4 - Aruncare de la 7 metri în favoarea Ungariei. Klujber duce selecționata maghiară în avantaj (2-1).

Min. 3 - Sorina Grozav marchează primul gol pentru România. (1-1)

Min. 2 - Ungaria marchează primul gol din această partidă. (1-0).

Min. 1 - A început partida. Ungaria are posesia la prima fază a meciului.

România a câștigat două partide în faza preliminară a Campionatul Mondial, 33-24 cu Croața și 31-27 cu Japonia, și a pierdut duelul cu Danemarca, 31-39.

Ungaria, prima adversară a „tricolorelor” din grupa principală, s-a calificat după ce a câștigat toate cele trei meciuri: 26-17 cu Senegal, 47-13 cu Iran și 32-25 cu Elveția.

După partida pierdută luni cu Danemarca, Ovidiu Mihăilă, selecționerul României, a vorbit despre partida Ungaria de miercuri.

„Încerc să schimb în fiecare zi atitudinea, mișcările din apărare. Încerc să le dau jucătoarelor încredere pentru meciul următor.

E foarte important să rămânem calmi. Toate echipele sunt puternice la Mondial. E importantă recuperarea acum și să pregătim bine meciul cu Ungaria”, a declarat Ovidiu Mihăilă la Digi Sport, după meci.

România are un record negativ împotriva Ungariei, pe care au învins-o o singură dată în ultimele 5 meciuri directe.

Clasamentul în grupa principală:

ȚarăMeciuriPuncte (golaveraj)
1. Danemarca24 (75:50)
2. Ungaria24 (58:42)
3. România22 (62:66)
4. Elveția22 (50:56)
5. Senegal20 (41:51)
6. Japonia20 (46:67)

Rezultatele României la Campionatul Mondial

  • România - Croația 33-24
  • România - Japonia 31-27
  • Danemarca - România 39-31

Lotul convocat de Ovidiu Mihăilă pentru Campionatul Mondial:

  • Portari: Yuliya Dumanska (CS Minaur Baia Mare), Bianca Curmenț (Corona Brașov), Elena Șerban (Dunărea Brăila);
  • Extreme dreapta: Sonia Seraficeanu (CS Gloria Bistrița), Mihaela Mihai (CSM București);
  • Extreme stânga: Gabriela Dumitrașcu (Corona Brașov), Eva Kerekes (Gloria Bistrița);
  • Interi: Sorina Grozav (Corona Brașov), Maria Skrobic (CS Rapid București), Alicia Gogîrlă (SCM Craiova);
  • Coordonatori: Rebeca Necula (SCM Râmnicu Vâlcea), Alisa Boiciuc (Corona Brașov), Andreea Cristina Popa (Dunărea Brăila), Elena Roșu (Dunărea Brăila), Cristina Laslo (Gloria Bistrița);
  • Pivoți: Lorena Ostase (Gloria Bistrița), Sonia Vasiliu (CSM Slatina), Asma Elghaoui (SCM Râmnicu Vâlcea).

Citește și

„Disciplina tactică ne lipsește” Sonia Seraficeanu, despre lecțiile învățate după înfrângerea cu Danemarca + Prefațează meciul cu Ungaria
Handbal
12:01
„Disciplina tactică ne lipsește” Sonia Seraficeanu, despre lecțiile învățate după înfrângerea cu Danemarca + Prefațează meciul cu Ungaria
Citește mai mult
„Disciplina tactică ne lipsește” Sonia Seraficeanu, despre lecțiile învățate după înfrângerea cu Danemarca + Prefațează meciul cu Ungaria
„Știu că m-ați înjurat” Alexandru Musi, despre cum s-a schimbat percepția fanilor și experimentul pe care l-a făcut
Superliga
11:23
„Știu că m-ați înjurat” Alexandru Musi, despre cum s-a schimbat percepția fanilor și experimentul pe care l-a făcut
Citește mai mult
„Știu că m-ați înjurat” Alexandru Musi, despre cum s-a schimbat percepția fanilor și experimentul pe care l-a făcut

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

EXCLUSIV. Sondaj AtlasIntel. Capitolul la care Anca Alexandrescu stă cel mai rău. Cum stau Daniel Băluță, Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu
EXCLUSIV. Sondaj AtlasIntel. Capitolul la care Anca Alexandrescu stă cel mai rău. Cum stau Daniel Băluță, Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu
EXCLUSIV. Sondaj AtlasIntel. Capitolul la care Anca Alexandrescu stă cel mai rău. Cum stau Daniel Băluță, Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu
rotterdam campionatul mondial de handbal feminin romania ungaria
Știrile zilei din sport
Scandal la CNA pe tema „FCSB nu e Steaua” Șefa de ședință s-a certat cu Emil Grădinescu: „Nu mai am chef” + Replică bizară despre ultrașii care i-au vandalizat casa
Diverse
03.12
Scandal la CNA pe tema „FCSB nu e Steaua” Șefa de ședință s-a certat cu Emil Grădinescu: „Nu mai am chef” + Replică bizară despre ultrașii care i-au vandalizat casa
Citește mai mult
Scandal la CNA pe tema „FCSB nu e Steaua” Șefa de ședință s-a certat cu Emil Grădinescu: „Nu mai am chef” + Replică bizară despre ultrașii care i-au vandalizat casa
Ungaria - România 34-29 „Tricolorele” nu reușesc să producă surpriza și ratează sferturile Campionatului Mondial
Handbal
03.12
Ungaria - România 34-29 „Tricolorele” nu reușesc să producă surpriza și ratează sferturile Campionatului Mondial
Citește mai mult
Ungaria - România 34-29 „Tricolorele” nu reușesc să producă surpriza și ratează sferturile Campionatului Mondial
Întrebarea care l-a iritat pe Kopic  Antrenorul lui Dinamo: „Nu mă simt confortabil să vorbesc despre asta” + Ce spune despre meciul cu FCSB
Cupa Romaniei
03.12
Întrebarea care l-a iritat pe Kopic Antrenorul lui Dinamo: „Nu mă simt confortabil să vorbesc despre asta” + Ce spune despre meciul cu FCSB
Citește mai mult
Întrebarea care l-a iritat pe Kopic  Antrenorul lui Dinamo: „Nu mă simt confortabil să vorbesc despre asta” + Ce spune despre meciul cu FCSB
 L-a lovit cu talpa în față FOTO. Robert Necșulescu de la FCSB a rezistat doar 34 de minute la debutul său la seniori » „Roșu” direct!
Cupa Romaniei
03.12
L-a lovit cu talpa în față FOTO. Robert Necșulescu de la FCSB a rezistat doar 34 de minute la debutul său la seniori » „Roșu” direct!
Citește mai mult
 L-a lovit cu talpa în față FOTO. Robert Necșulescu de la FCSB a rezistat doar 34 de minute la debutul său la seniori » „Roșu” direct!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
07:19
Canotajul, cheltuieli peste un spital? Federația Elisabetei Lipă lansează o licitație în care susține că are nevoie de medicamente și suplimente „mult peste 3 milioane de euro”
Canotajul, cheltuieli peste un spital? Federația Elisabetei Lipă lansează o licitație în care susține că are nevoie de medicamente și suplimente „mult peste 3 milioane de euro”
00:20
Charalambous a pus tunurile pe arbitru Antrenorul de la FCSB, furios: „Poate dacă îi rupea dinții lui Chiricheș, se dădea fault”
Charalambous a pus tunurile pe arbitru Antrenorul de la FCSB, furios: „Poate dacă îi rupea dinții lui Chiricheș, se dădea fault”
23:30
Haos la FCSB Tavi Popescu a cerut să iasă de pe teren! Gigi Becali: „Crede că îi dau drumul dacă joacă la mișto” + Un jucător s-a operat fără să anunțe
Haos la FCSB Tavi Popescu a cerut să iasă de pe teren! Gigi Becali: „Crede că îi dau drumul dacă joacă la mișto” + Un jucător s-a operat fără să anunțe
00:11
„Plictisiți, deconectați” Tiradă la adresa jucătorilor de la FCSB, după 0-3 cu UTA: „Nu poți să dai cu piciorul!”
„Plictisiți, deconectați”  Tiradă la adresa jucătorilor de la FCSB, după 0-3 cu UTA: „Nu poți să dai cu piciorul!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Top stiri din sport
UTA - FCSB 3-0 Campioana a fost umilită la Arad, după ce a trimis în teren o echipă experimentală
Cupa Romaniei
03.12
UTA - FCSB 3-0 Campioana a fost umilită la Arad, după ce a trimis în teren o echipă experimentală
Citește mai mult
UTA - FCSB 3-0 Campioana a fost umilită la Arad, după ce a trimis în teren o echipă experimentală
Probleme mari la Dinamo  FOTO. Un titular s-a accidentat  chiar înainte de meciul cu Farul! Anunțul lui Kopic » Riscă să rateze derby-ul cu FCSB
Superliga
03.12
Probleme mari la Dinamo FOTO. Un titular s-a accidentat chiar înainte de meciul cu Farul! Anunțul lui Kopic » Riscă să rateze derby-ul cu FCSB
Citește mai mult
Probleme mari la Dinamo  FOTO. Un titular s-a accidentat  chiar înainte de meciul cu Farul! Anunțul lui Kopic » Riscă să rateze derby-ul cu FCSB
„Tadici a terminat-o psihic”  Noi acuzații grave la adresa antrenorului de la HC Zalău: „Era nervos că nu i-au ieșit pariurile” » Cum se apără tehnicianul
Handbal
03.12
„Tadici a terminat-o psihic” Noi acuzații grave la adresa antrenorului de la HC Zalău: „Era nervos că nu i-au ieșit pariurile” » Cum se apără tehnicianul
Citește mai mult
„Tadici a terminat-o psihic”  Noi acuzații grave la adresa antrenorului de la HC Zalău: „Era nervos că nu i-au ieșit pariurile” » Cum se apără tehnicianul
FCSB, transfer cu scandal Fostul club al lui Andre Duarte a transmis un mesaj furios: „Acțiuni ilegale! Solicităm despăgubiri”
Superliga
03.12
FCSB, transfer cu scandal Fostul club al lui Andre Duarte a transmis un mesaj furios: „Acțiuni ilegale! Solicităm despăgubiri”
Citește mai mult
FCSB, transfer cu scandal Fostul club al lui Andre Duarte a transmis un mesaj furios: „Acțiuni ilegale! Solicităm despăgubiri”

Echipe/Competiții

fcsb 83 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 30 rapid 11 Universitatea Craiova 19 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 11 farul constanta 17

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
04.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share