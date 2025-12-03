Ungaria - România 34-29 „Tricolorele” nu reușesc să producă surpriza și ratează sferturile Campionatului Mondial

România a fost învinsă de Ungaria, scor 34-29 în primul meci din grupele principale de la Campionatul Mondial.

În urma acestui rezultat, „tricolorele” nu mai au nicio șansă de calificare în sferturile de finală ale competiției și vor lupta pentru locurile 9-12.

Selecționata antrenată de Ovidiu Mihăilă a bifat a doua înfrângere consecutivă la Campionatul Mondial, după eșecul cu Danemarca, scor 31-39.

Chiar dacă mai are de jucat două meciuri, România nu se va putea califica în sferturile de finală.

Pentru ca România să spere la o clasare în TOP 10 națiuni, „tricolorele” sunt obligate să învingă Senegal și Elveția.

Dacă naționala va termina la egalitate de puncte cu Danemarca și Ungaria, departajarea se va face în urma partidelor directe.

Având în vedere că România a pierdut cu ambele selecționate, naționala de handbal feminin va lupta pentru locurile 9-12 la Campionatul Mondial.

Programul României în grupa principală a CM 2025

Ungaria - România 34-29

34-29 5 decembrie, ora 16:30, România - Senegal, în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1

- Senegal, în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1 7 decembrie, 19:00, Elveția - România, în direct pe Prima Sport 3

Clasamentul în grupa principală:

Țară Meciuri Puncte (golaveraj) 1. Ungaria 3 6(92:71) 2. Danemarca 2 4 (75:50) 3. România 3 2 (91:100) 4. Elveția 3 2 (71:83) 5. Japonia 3 2 (73:88) 6. Senegal 2 0 (41:51)

Min.60 - Final de meci (34-29)

Min.59 - Maghiarele nu mai ratează, iar scorul ia proporții (33-28)

Min.58 - Ungaria se distanțează din nou la 4 goluri (32-28)

Min.57 - Popa pătrunde și înscrie. România vine la două goluri (30-28).

Min.55 - Curmenț închide poarta, o lansează pe Kerekeș pe contraatac, dar aceasta ratează incredibil.

Min.54 - Boiciuc își depășește ușor o adversară, pătrunde și înscrie (30-26)

Min.53 - Albek înscrie, dar Kerekeș marchează rapid pe contraatac, după repunere (29-25).

Min.52 - Laslo aruncă pe lângă poartă, iar șansele la un rezultat pozitiv scad semnificativ.

Min.50 - Necula greșește pasa în extremă pentru Seraficianu, iar Ungaria profită și se desprinde la patru goluri (28-24).

Min.49 - Ostase înscrie spectaculos cu mâna stângă, după ce a prins mingea cu dreapta (26-24).

Min.48 - Albek aruncă puternic de la 9 metri și înscrie printre picioarele lui Curmenț (26-23).

Min.47 - Ostase marchează și reduce din handicap (25-23).

Min.46 - Curmenț apără, însă pe contraatac Popa aruncă peste poartă (25-22).

Min.44 - Popa scoate o aruncare de la 7 metri transformată fără emoții de Grozav (24-22).

Min.43 - „Tricolorele” irosesc o nouă șansă de a înscrie, dar scapă cu fața curată.

Min.41 - România ratează două atacuri, iar scorul ia proprorții (24-21).

Min.39 - Ostase are șansa să egaleze, dar trage în portar. Ulterior, Ungaria marchează și se distanțează din nou la două goluri (21-19)

Min.38 - Boiciuc se înalță și înscrie frumos de la 9 metri (20-19)

Min. 31 - Imediat după pauză, Tache înscrie și duce România la diferență de un singur gol (18-17).

Min. 30 - Pauză. Ungaria conduce la diferență de două goluri (18-16).

Min. 29 - Sorina Grozav marchează în superioritate și duce România la diferență de două goluri (17-15).

Min. 27 - Mihai înscrie și readuce România la diferență de doar 3 goluri (17-14).

Min. 26 - După ce am avut ocazia de a reveni la diferență de doar un gol, Ungaria a avut o perioadă bună și a dus din nou diferența la 4 goluri (16-12). Maghiarele vor evolua timp de două minute în inferioritate numerică.

Min. 22 - Roșu înscrie și România vine la doar două goluri de Ungaria (13-11).

Min. 21 - Eliminare de două minute în tabăra maghiarelor. Sorina Grozav reduce diferența la doar 3 goluri (13-10).

Min. 20 - Sorina Grozav ține România în joc, la diferență de 4 goluri de egalare (13-9).

Min. 19 - România reduce din nou din diferență (12-8).

Min. 16 - Grozav marchează după o fază bună a „tricolorelor” (11-7).

Min. 15 - Gol marcat de România. „Tricolorele” diminuează din avansul Ungariei (10-6).

Min. 15 - După time-out, România continuă evoluția modestă. Formația maghiară se distanțează la 5 goluri (10-5).

Min. 13 - România nu se regăsește în ultimele minute. Ungaria se distanțează la patru goluri (9-5).

Min. 11 - Ungaria se duce la diferență de 3 goluri, după ce Dumanska nu a putut interveni la lovitura perfectă trimisă de Vamos, chiar pe lângă stâlpul porții (8-5)

Min. 9 - După două minute în care a jucat în inferioritate, echipa lui Ovidiu Mihăilă este condusă la diferență de două goluri (7-5).

Min. 8 - Boiciuc reușește un gol senzațional în inferioritate și reduce diferența la un singur gol. (5-4)

Min. 7 - Ungaria majorează din nou avantajul (5-3).

Min. 6 - Elena Roșu reușește o fază bună și reduce din diferență (4-3).

Min. 5 - După ratarea lui Seraficeanu, Ungaria reușește să înscrie și majorează avantajul (3-1).

Min. 4 - Aruncare de la 7 metri în favoarea Ungariei. Klujber duce selecționata maghiară în avantaj (2-1).

Min. 3 - Sorina Grozav marchează primul gol pentru România. (1-1)

Min. 2 - Ungaria marchează primul gol din această partidă. (1-0).

Min. 1 - A început partida. Ungaria are posesia la prima fază a meciului.

România a câștigat două partide în faza preliminară a Campionatul Mondial, 33-24 cu Croața și 31-27 cu Japonia, și a pierdut duelul cu Danemarca, 31-39.

Ungaria, prima adversară a „tricolorelor” din grupa principală, s-a calificat după ce a câștigat toate cele trei meciuri: 26-17 cu Senegal, 47-13 cu Iran și 32-25 cu Elveția.

După partida pierdută luni cu Danemarca, Ovidiu Mihăilă, selecționerul României, a vorbit despre partida Ungaria de miercuri.

„Încerc să schimb în fiecare zi atitudinea, mișcările din apărare. Încerc să le dau jucătoarelor încredere pentru meciul următor.

E foarte important să rămânem calmi. Toate echipele sunt puternice la Mondial. E importantă recuperarea acum și să pregătim bine meciul cu Ungaria”, a declarat Ovidiu Mihăilă la Digi Sport, după meci.

România are un record negativ împotriva Ungariei, pe care au învins-o o singură dată în ultimele 5 meciuri directe.

Rezultatele României la Campionatul Mondial

România - Croația 33-24

- Croația 33-24 România - Japonia 31-27

- Japonia 31-27 Danemarca - România 39-31

Lotul convocat de Ovidiu Mihăilă pentru Campionatul Mondial:

Portari: Yuliya Dumanska (CS Minaur Baia Mare), Bianca Curmenț (Corona Brașov), Elena Șerban (Dunărea Brăila);

Yuliya Dumanska (CS Minaur Baia Mare), Bianca Curmenț (Corona Brașov), Elena Șerban (Dunărea Brăila); Extreme dreapta: Sonia Seraficeanu (CS Gloria Bistrița), Mihaela Mihai (CSM București);

Sonia Seraficeanu (CS Gloria Bistrița), Mihaela Mihai (CSM București); Extreme stânga: Gabriela Dumitrașcu (Corona Brașov), Eva Kerekes (Gloria Bistrița);

Gabriela Dumitrașcu (Corona Brașov), Eva Kerekes (Gloria Bistrița); Interi: Sorina Grozav (Corona Brașov), Maria Skrobic (CS Rapid București), Alicia Gogîrlă (SCM Craiova);

Sorina Grozav (Corona Brașov), Maria Skrobic (CS Rapid București), Alicia Gogîrlă (SCM Craiova); Coordonatori: Rebeca Necula (SCM Râmnicu Vâlcea), Alisa Boiciuc (Corona Brașov), Andreea Cristina Popa (Dunărea Brăila), Elena Roșu (Dunărea Brăila), Cristina Laslo (Gloria Bistrița);

Rebeca Necula (SCM Râmnicu Vâlcea), Alisa Boiciuc (Corona Brașov), Andreea Cristina Popa (Dunărea Brăila), Elena Roșu (Dunărea Brăila), Cristina Laslo (Gloria Bistrița); Pivoți: Lorena Ostase (Gloria Bistrița), Sonia Vasiliu (CSM Slatina), Asma Elghaoui (SCM Râmnicu Vâlcea).

