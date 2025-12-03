„Tadici a terminat-o psihic”  Noi acuzații grave la adresa antrenorului de la HC Zalău: „Era nervos că nu i-au ieșit pariurile” » Cum se apără tehnicianul
Gheorghe Tadici FOTO: Sport Pictures
Handbal

„Tadici a terminat-o psihic" Noi acuzații grave la adresa antrenorului de la HC Zalău: „Era nervos că nu i-au ieșit pariurile" » Cum se apără tehnicianul

alt-text Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 03.12.2025, ora 18:38
Actualizat: 03.12.2025, ora 18:39
  • Continuă scandalul imens din handbalul românesc, cel în care Gheorghe Tadici (73 de ani), fostul selecționer al României, a fost acuzat că a apelat la tratamente dure față de propriile sale jucătoare.
  • Zilele trecute, GOLAZO.ro a publicat un interviu cu Marian Bălan, tatăl handbalistei Francesca Bălan, în care acesta a dezvăluit cum fata lui a cedat psihic din cauza comportamentului barbar al lui Tadici: „A intrat în depresie, doar psihiatrul a putut să o salveze”.

Acum, o handbalistă de la HC Zalău a vorbit, sub protecția anonimatului, despre modul în care antrenorul se comporta cu Denisa Vâlcan, o talentată jucătoare care s-a aflat în lotul formației antrenate de Tadici.

Noi acuzații la adresa lui Gheorghe Tadici: „A amenințat-o de multe ori”

Denisa Vâlcan a ales să renunțe la cariera în handbal la nici 25 de ani, fiind afectată de tratamentele la care era supusă de către Tadici.

„Anul trecut, o colegă din echipă, Denisa Vâlcan, a fost terminată psihic și a dorit cu orice preț să termine contractul și să nu se mai întoarcă vreodată în handbal!

A plâns non-stop și a zis că nu a fost crescută de părinți pentru a fi batjocorită, oricât iubește handbalul și sportul. În vară a pus punct carierei și a fost foarte supărată.

Și ea era amendată, jignită și pusă în ipostaze urâte tot timpul. La fiecare antrenament aproape erau discuții și a fost amenințată de multe ori că o amendează”, a declarat fosta colegă a Denisei, sub protecția anonimatului, pentru gsp.ro.

Tadici ar fi avut probleme și cu pariurile sportive: „Știe toată țara”

Mai multe persoane din anturajul echipei din Zalău au decis să vorbească despre comportamentul antrenorului. Acesta este acuzat că ar fi pariat des pe propriile meciuri, acesta fiind și motivul pentru care avea un comportament dur față de jucătoare.

„Nu cred că exista antrenament fără ca Denisa să nu fie în gura lui. Se lua de ea pe orice chestie, chiar și când alerga! Îi spunea că n-au învățat-o cei de la CSM să alerge! Plus chinul... O punea să facă pantă cu săculeți la picioare și greutăți.

Pe o colegă de-a ei o durea umărul în ultimul hal și tot alerga cu gantere. Fiecare făcea cu aceeași greutate, indiferent dacă puteai sau nu. Le spunea că știu să stea doar saltele și capre.

Denisa Vâlcan, în tricoul HC Zalău FOTO: Facebook Handbal Feminin Denisa Vâlcan, în tricoul HC Zalău FOTO: Facebook Handbal Feminin
Denisa Vâlcan, în tricoul HC Zalău FOTO: Facebook Handbal Feminin

Dar el are oamenii lui în mână. Cum să-l dea cineva afară? Fetele câștigaseră meciul cu Bistrița, iar el era nervos că nu i-au ieșit pariurile și tot pe fete s-a descărcat și le-a dat amenzi. Știe toată țară că pariază!

Denisa a luat decizia să se retragă fiindcă peste tot se vorbea urât de ea, nu mai juca deloc, oricât se antrena. Plus că ea n-a fost genul de jucătoare care să lingușească pe cineva.

Dacă mai stătea un an, cred că se pierdea de tot! Plângea tot timpul când o vedem”, au relatat apropiați ai Denisei Vâlcan, potrivit sursei citate.

Cum se apără Gheorghe Tadici: „Nu stau să răspund la toți «ciumpalacii»”

Antrenorul de la HC Zalău consideră că toate acuzațiile care i-au fost aduse sunt o consecință a poziționării sale în spațiul public față de „legea Novak”, cea care prevede obligativitatea utilizării a 40% sportivi români de către cluburile din România.

„Nu pot să stau acum să răspund la toți «ciumpalacii» ăștia care vin cu acuze anonime. E clar, este o campanie de denigrare a mea, fiindcă am susținut mereu «Legea Novak», care să ajute handbalul românesc.

Cu asta am deranjat pe cei din cluburile astea cu bugete de 3,5-4 milioane de euro din bani publici, care, uitați-vă ce performanțe au!

A doua problemă a lor, a celor care mă denigrează, este că am 8 mandate consecutive în Consiliul de Administrație al federației de handbal, mereu cu cele mai multe voturi Și se apropie alegerile.

Iar Tadici trebuie denigrat, ca să nu mai ia și al nouălea mandat! De aceea atrag în mocirla lor și foste sportive de la Zalău, poate mai slabe de înger”, a declarat Gheorghe Tadici, conform gsp.ro.

Nu mă interesează ce spune orice frustrat. Să vină față în față să mă acuze, nu așa, pe la spate. Eu am curaj să stau față în față cu oricine, nu mă simt cu nimic vinovat. Dacă eram vinovat nu mai răspundeam presei, mă ascundeam. Dar așa, stau în fața oricui. Gheorghe Tadici, antrenor HC Zalău

N-o să găsiți pe nimeni care să mă fi văzut pe mine că pariez”

Ghorghe Tadici a declarat că nu a pariat niciodată în cariera sa.

„Poate că cine vorbește anonim că eu pariez spune asta fiindcă așa a fost obișnuită pe la cluburile la care a jucat, poate pe acolo se paria. Dacă o fi vorba despre vreo jucătoare, că nu știu. N-o să găsiți pe nimeni care să mă fi văzut pe mine că pariez.

Tata mi-a zis, «Orice, dar nu cartofor». Așa mi-am învățat și eu copiii În familia mea nimeni nu este interesat de pariuri. Astea sunt vorbe ale cuiva care a păcălit handbalul”.

Pe Denisa Vâlcan nu eu am dat-o afară de la Zalău, a plecat ea fiindcă și-a dat seama că nu poate să progreseze. Am crescut mii de sportive. Dacă vin câteva și mă acuză, nu înseamnă nimic. Cele care vin cu acuzații d-astea, să aducă și probe.

La noi, la Zalău, nimeni nu cred că pariază, eu nu am nicio suspiciune. Iar eu nu pariez, nu am jucat nici șeptică vreodată. Nu mă interesează cotele, nu am astfel de preocupări”, a mai spus Gheorghe Tadici.

Gheorghe Tadici pariuri sportive handbal feminin hc zalau ACUZATII denisa vâlcan
