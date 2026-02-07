„Orice lege făcută poate fi și desfăcută”  Ministrul Apărării, despre  promovarea CSA Steaua în Liga 1: „Nu poți să pui o barieră!” +6 foto
„Orice lege făcută poate fi și desfăcută" Ministrul Apărării, despre promovarea CSA Steaua în Liga 1: „Nu poți să pui o barieră!"

07.02.2026, ora 15:34
alt-text Actualizat: 07.02.2026, ora 15:34
  • Radu Miruță (40 de ani), ministrul Apărării, a venit cu noi declarații pe tema promovării clubului CSA Steaua București în Liga 1.

După ce Ionuț Moșteanu a părăsit postul de ministru, Miruță a asigurat interimatul, iar ulterior a fost numit definitiv în fruntea Apărării pe 23 decembrie 2025.

Radu Miruță, despre promovarea CSA Steaua: „Orice lege făcută poate fi și desfăcută”

Întrebat când ar putea primi Steaua dreptul de a promova în Liga 1, Miruță a răspuns:

„Am solicitat un control foarte amplu. Am început să primesc câte o informație parțială din acest control. Pun pe pagină să vedem cum arată fiecare piesă. Încă mai lipsesc piese, aștept să văd întreaga pagină cum arată și o să vin la fel de transparent și cu ce am găsit, și cu ce măsuri am luat.

Deocamdată trebuie văzut care este situația acolo. Sunt și niște restricții de natură legală. Eu le spun foarte clar oamenilor că nu există o lege cu care ne-am născut, lăsată de la Dumnezeu. Orice lege făcută poate fi și desfăcută.

Vreau să văd cum arată întreaga pagină, după care voi răspunde și la acest aspect. Principial, vă spun foarte simplu, dacă acolo (n.r. - la Steaua) se face performanță, nu poți să-i pui omului o barieră în calea performanței.

În zona sportivă câștigă cine este mai bun, nu cine are o lege pusă în cap să nu poată arăta că este mai bun”, a declarat Radu Miruță, vineri, conform b1tv.ro.

Steaua - Voluntari 3-2, în runda #3 din play-off-ul Ligii 2. Foto: Sportpictures
Steaua - Voluntari 3-2, în runda #3 din play-off-ul Ligii 2. Foto: Sportpictures

Steaua evoluează în Liga 2 pentru al cincilea sezon consecutiv, fiind pe locul 8, după primele 17 etape.

Până acum, formația din Ghencea a obținut de două ori promovarea directă pe teren, iar o dată s-a clasat pe loc de baraj, însă nu a putut promova din cauza regulamentului, care nu le permite cluburilor de drept public să participe în primul eșalon.

Radu Miruță, despre controlul de la CSA Steaua: „În fiecare zi se descoperă altceva”

Ministrul Radu Miruță anunțase anterior că sunt în desfășurare două investigații „serioase”: una de audit și una derulată de Corpul de Control, care vizează atât Spitalul Militar Central, cât și Clubul Sportiv al Armatei, inclusiv situația echipei de fotbal.

Am început să primesc informații sumarizate. Se lucrează intens, în fiecare zi pare că se descoperă altceva. Radu Miruță, ministrul Apărării

Scopul declarat al investigațiilor este verificarea modului în care sunt folosiți banii publici și evaluarea eficienței cheltuielilor.

Întrebat dacă ia în calcul reducerea bugetului clubului, ministrul a admis că este o variantă realistă, afirmând că „răspunsul pe scurt este da”, dar a transmis că deciziile finale vor fi anunțate după finalizarea rapoartelor de audit și ale Corpului de Control.

liga 2 steaua bucuresti liga 1 PROMOVARE CSA Steaua radu miruta
