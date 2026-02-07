Sorana Cîrstea (35 de ani, #36 WTA) s-a impus în ultimul al turneului de la Cluj-Napoca, scor 6-0, 6-2, în fața Emmei Răducanu (23 de ani, #25 WTA).

Cîrstea a întâlnit-o în finală pe jucătoarea britanică de origine română, Emma Răducanu, care nu a avut nici măcar o șansă în fața veteranei din România.

Sorana Cîrstea, triumf spectaculos la Transylvania Open în finala cu Emma Răducanu

Sorana s-a impus fără drept de apel, în două seturi, scor 6-0, 6-2, într-o partidă care a durat doar 64 de minute.

Campioană la US Open în 2021, Emma Răducanu nu a fost deloc în formă în acest duel, iar Cîrstea a bifat astfel titlul cu numărul 4 al carierei.

Simona Halep, ambasador al turneului, a fost cea care i-a oferit trofeul Soranei.

„În primul rând, vreau să-i mulțumesc Simonei pentru acest premiu. Este un vis împinit să primesc această cupă de la ea.

Și apoi voi începe cu dumneavoastră. Mi-ați făcut cea mai frumoasă săptămână a vieții. Suportul dumneavoastră mi-a dat aripi în această săptămână. Ați fost absolut minunați și, chiar dacă o să mă repet, am spus ieri că joc tenis de la 4 ani. Sunt jucătoare profesionistă de 20 de ani, dar o săptămână ca aceasta nu am trăit niciodată.

Și vreau să vă mulțumesc pentru fiecare emoție, fiecare încurajare, fiecare îmbrățișare. Înseamnă enorm pentru mine și toate aceste amintiri vor sta cu mine pentru tot restul vieții. Vă mulțumesc din inimă! Emma, voi vorbi în română, știu că înțelegi. Felicitări pentru o săptămână minunată. Ne bucurăm enorm să te avem aici la Cluj și sper că vei reveni și vei ridica acest trofeu într-o zi.

Este cel mai bun turneu WTA 250 din lume, iar pentru noi, jucătoarele, și mai ales pentru românce, este o mândrie să putem avea un asemenea turneu. Așa cum s-a zis la început, sunt peste o mie de oameni care iau parte la acest turneu, de la copii de mingi, oameni care se văd, oameni care nu se văd. Și vreau să le mulțumesc tuturor pentru eforturile pe care l-au depus.

Și încă o dată, așa cum am spus, acesta este ultimul meu an. În 8 luni de zile mă voi retrage, însă mă voi retrage un om fericit și asta este datorită acestei săptămâni. Vă mulțumesc din suflet pentru tot, sunteți absolut minunați!”, a declarat Sorana Cîrstea după meci, la Pro Arena.

Emma Răducanu: „ M-ați făcut să simt ca acasă”

„Vreau să le mulțumesc tuturor copiilor de mingi, tuturor celor din spate, lui Patrick (n.r. - Ciorcilă, directorul turneului) pentru tot. Se muncește foarte mult în spate și, de asemenea, mulțumesc publicului.

M-ați făcut să mă simt ca acasă săptămâna aceasta, așa că vă mulțumesc. Îmi pare rău că nu am putut să dau tot ce am mai bun.

Felicitări și Soranei, ai avut o săptămână incredibilă. Joci un tenis incredibil. Nu știu dacă acesta este ultimul tău turneu la Cluj, aici, dar știu că va fi în top, așa că felicitări pentru tot.

A trecut ceva timp de când am ținut un discurs după o finală. Au trecut vreo 4 sau 5 ani de la ultima mea finală, așa că înseamnă mult pentru mine”, a transmis Răducanu.

La finalul declarației, Emma a ținut să spună câteva cuvinte și în limba română: „Mulțumesc publicului și felicitări pentru Sorana!”.

Știrea inițială:

În prima semifinală de vineri, Emma Răducanu a avut nevoie de aproape trei ore pentru a o învinge pe jucătoarea ucraineană Oleksandra Oliynykova, scor 7-5, 3-6, 6-3.

Totuși, britanica de origine română s-a impus în fața sportivei din Ucraina și s-a calificat în doar a doua finală din carieră, după cea de la US Open, din 2021, unde a câștigat trofeul după 6-4, 6-3 cu Leylah Fernandez.

Sorana Cîrstea este cea de-a patra româncă care se califică în finală la Transylvania Open, după Simona Halep, Gabriela Ruse și Ana Bogdan și poate fi prima care câștigă turneul de simplu.

În semifinale, românca a avut nevoie de doar 57 de minute pentru a o învinge pe Daria Snigur, scor 6-0, 6-3.

Astfel, Cîrstea va putea să câștige cel de-al patrulea trofeu din carieră, după victoriile de la Tașkent (2008), Istanbul (2021) și Cleveland (2025).

37.390 de dolari și 250 de puncte va primi câștigătoarea turneului, în timp ce finalista va primi 22.125 de dolari și 163 de puncte WTA

Ultima dată când Sorana Cîrstea și Emma Răducanu s-au întâlnit a fost în 2021, în șaisprezecimile de la Wimbledon. Sportiva britanică s-a impus în acel meci cu scorul de 6-3, 7-5.

Sorana Cîrstea: „Amândouă suntem în formă bună”

După ce a învins-o pe Daria Snigur în semifinală, Sorana Cîrstea a spus:

„Sunt sigură că va fi un meci bun. Amândouă suntem în formă bună, în acest început de an. E o jucătoare (n.r. - Emma Răducanu) puternică, dar, în același timp, am spus mereu că trebuie să îmi fac jocul, indiferent cine e de partea opusă a fileului. Când îmi fac jocul meu agresiv, sunt în control.

E o săptămână minunată. Îmi pare rău că se termină. La Cluj, am găsit o căldură și o susținere cum rar mi s-a întâmplat în această carieră. Joc destul de bine. E ultimul an și se adaugă aceste emoții extra. Toate aceste lucruri au făcut ca această săptămână să fie magică.

Sunt extrem de tristă că se termină, dar sunt foarte recunoscătoare pentru ce trăiesc. Pentru asta joc tenis, iar, în aceste momente, toate sacrificiile dispar.

Pentru asta joci, acesta e idealul: să joci cel mai bun tenis în fața spectatorilor de acasă”, a declarat Sorana Cîrstea după semifinale, conform sport.ro.

Emma Răducanu: „Am simțit într-adevăr că joc acasă”

După semifinala cu Oleksandra Oliynykova, Emma Răducanu a precizat:

„Publicul m-a ajutat foarte, foarte mult. Când am fost condusă cu un break în setul al treilea. Mi-ar fi fost mult mai greu să lupt acolo, dacă publicul n-ar fi făcut atmosfera pe care a făcut-o.

Când oamenii te susțin în felul acesta, atunci ești dispus să te bați pentru fiecare minge. Și exact asta am făcut în acele momente grele.

Indiferent de starea mea și de cât de inconfortabil devenise jocul, am reușit să las totul pe teren, astfel încât să nu am regrete după meci. Și cred că tribuna m-a ajutat să izbutesc asta. Așa cum am spus toată săptămâna, am simțit într-adevăr că joc acasă.

Am folosit întreaga mea resursă de reziliență azi (n.r. vineri). Meciul a fost foarte dificil și emoțional, și fizic. Mi-a trebui multă răbdare și multă putere mentală azi, deci sunt mulțumită acum.

Să joc patru meciuri la rând, asta nu e ceva ce am reușit prea des. Dar acum, că simt oboseala aceasta, că simt dureri în corp, le consider recompense pentru că sunt în finală: știu că toate astea merită”, a declarat Emma Răducanu, conform transylvaniaopen.ro.

Citește și

Jocurile Olimpice 14:08 Cele mai scumpe medalii Motivul neașteptat pentru care aurul și argintul olimpic de la JO 2026 valorează mai mult decât la orice altă medalie din istorie Citește mai mult Cele mai scumpe medalii Motivul neașteptat pentru care aurul și argintul olimpic de la JO 2026 valorează mai mult decât la orice altă medalie din istorie

VIDEO: cele mai noi imagini din sport