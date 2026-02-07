Scandal bizar la JO 2026 WADA analizează acuzațiile de mărire a penisului, prin care schiorii ar putea câștiga metri buni la sărituri +40 foto
Sărituri cu schiurile. Foto: Imago
Jocurile Olimpice

Scandal bizar la JO 2026 WADA analizează acuzațiile de mărire a penisului, prin care schiorii ar putea câștiga metri buni la sărituri

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 07.02.2026, ora 15:02
alt-text Actualizat: 07.02.2026, ora 15:02
  • Presa germană a scris că unii săritori cu schiurile ar fi apelat la o metodă cel puțin controversată pentru a obține un avantaj înainte de startul Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina 2026.
  • Ar fi vorba despre injectarea penisului cu acid hialuronic, pentru a părea mai mare la măsurătorile oficiale ale costumelor.

Informațiile au fost publicate inițial de cotidianul german Bild, în ianuarie, și au ajuns rapid pe agenda Agenției Mondiale Anti-Doping (WADA), conform nytimes.com.

Scandal bizar la Jocurile Olimpice. WADA analizează acuzațiile de mărire a penisului

Ideea din spatele presupusei practici ține de regulile extrem de stricte privind echipamentul.

Costumele săritorilor sunt măsurate cu ajutorul unor scannere 3D, iar o circumferință mai mare în zona inghinală ar putea permite purtarea unui costum ceva mai larg.

Teoretic, un astfel de costum, s-ar asemăna cu o „velă” care prinde mai bine aerul și ar oferi un mic avantaj aerodinamic și, implicit, sărituri mai lungi.

6 metri în plus
la săritură pot fi obținuți, teoretic, dintr-o diferență de doar 2 centimetri la costum, potrivit unui studiu citat în presa internațională

Reprezentanții WADA au subliniat că mandatul agenției nu se rezumă doar la substanțe clasice utilizate pentru dopaj, ci acoperă și practici care contravin „spiritului sportului”.

Președintele Witold Banka și directorul general Olivier Niggli au fost întrebați despre acest subiect într-o conferință de presă. Niggli a declarat:

„Nu cunosc în detaliu săriturile cu schiurile și nici modul în care o astfel de practică ar putea ajuta. Dacă ar apărea însă informații concrete, am analiza orice element care ar putea avea legătură cu dopajul.

Comitetul nostru care se ocupă de lista (n.r. - substanțelor și metodelor interzise) ar verifica, cu siguranță, dacă acest lucru se încadrează în această categorie.

Până acum, însă, nu auzisem despre așa ceva. Aud acum de la voi”, a declarat directorul general al WADA, Olivier Niggli, în conferința de presă de la Milano, conform abc.net.au.

Săriturile cu schiurile sunt foarte populare în Polonia, așa că vă promit că mă voi uita la acest lucru. Witold Banka

Medicul Kamran Karim, citat de presa germană a explicat că, din punct de vedere medical, este posibilă o „îngroșare temporară, vizibilă” prin injectarea de substanțe precum parafina sau acidul hialuronic.

Totuși, până în acest moment, nu există niciun sportiv identificat oficial ca fiind implicat în astfel de proceduri.

Dacă se va demonstra că astfel de intervenții sunt folosite pentru a modifica performanța, comisiile de specialitate ar putea evalua includerea lor în sfera dopajului.

Subiectul vine într-un context deja tensionat pentru săriturile cu schiurile

Recent, trei membri ai staff-ului echipei Norvegiei, antrenorul Magnus Brevig, asistentul său Thomas Lobben și tehnicianul care se ocupă de echipament, Adrian Livelten, au fost filmați de un jurnalist polonez în timp ce modificau costumele sportivilor.

Potrivit presei scandinave, ei au cusut șnururi pentru a face materialul mai rigid, au schimbat jetoanele de omologare și au aplicat cusături suplimentare, folosind și sârmă pentru a întări costumul. Totul cu scopul de a crește stabilitatea în aer.

18 luni de suspendare
au primit cei trei, după ce au fost surprinși modificând ilegal costumele

Doi sportivi de elită, Marius Lindvik și Johann Andre Forfang, au fost și ei sancționați cu câte trei luni. Sportivii au susținut că nu au știut de intervențiile făcute asupra echipamentului lor.

Mai mult, sportivii nordici au fost descalificați de la Campionatele Mondiale:

  • Marius Lindvik - campionul olimpic din 2022 terminase pe locul 2 în concursul de la Trondheim. I s-a retras medalia. 
  • Johann Andre Forfang - s-a clasat pe 5 la CM. 
  • Kristoffe Sundal - nu se calificase în manșa secundă. 
Marius Lindvik. Foto: Imago Marius Lindvik. Foto: Imago
Marius Lindvik. Foto: Imago

Imaginile au fost publicate anonim pe internet și au dus la anchete disciplinare și la înăsprirea regulilor privind echipamentul.

FOTO: Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026

Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 - Ceremonia de deschidere (foto: Imago)
Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 - Ceremonia de deschidere (foto: Imago)

Galerie foto (40 imagini)

Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 - Ceremonia de deschidere (foto: Imago) Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 - Ceremonia de deschidere (foto: Imago) Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 - Ceremonia de deschidere (foto: Imago) Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 - Ceremonia de deschidere (foto: Imago) Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 - Ceremonia de deschidere (foto: Imago)
+40 Foto
labels.photo-gallery

