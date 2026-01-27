Radu Naum Jocurile Olimpiuce
Opinii

Radu Naum Jocurile Olimpiuce

alt-text Radu Naum
alt-text Publicat: 27.01.2026, ora 17:30
alt-text Actualizat: 27.01.2026, ora 17:30
  • Nimic nu e mai plăcut la noi decât starea aceea de plutire binecuvântată care precede ciocnirea cu realitatea.

Optimismul deșănțat de dinaintea unui meci mai apoi ratat. Cecurile în alb date oricui s-a născut speranță și a murit talent. Sau entuziasmul umed de după o firavă mărgică depusă de vreun fotbalist în vreun meci. Fix cum se întâmplă în cazul lui Olimpiu Moruțan.

Adevărul e că tipul e OK, declarațiile sunt de bun simț (cu excepția celei de un pericol involuntar în care dă de înțeles că băieții educați nu înjură, bun venit în vestiarul Rapidului ai, ai, ai!).

Nu se umflă în pene, nu își propune Luna de pe cer, vorbește simplu, pare că știe ce vrea. A părăsit zona de blocaj al sinapselor, atunci când gestul de a-și da tricoul jos după un gol, având deja un galben, a torpilat o calificare a naționalei U19. Dusă, îngropată în negura vremurilor și amnezia boniștilor!

Arată altfel azi. Nu e ca și cum ar fi trecut prin Turcia, Italia și Grecia ca gâsca prin apă. De asemenea, în cuvântul de deschidere, a spus că a preferat să rămână în Europa, fie și în România, decât să meargă în Asia, unde ai parte de funeralii fotbalistice de lux. „Sunt prea tânăr”. Amin!

Laudele au țâșnit în arteziană după victoria de la Arad. E un fel de Olimpiadă a cui îl „cântă” mai vârtos. Să vedem.

Moruțan a jucat ultimele 30 de minute cu următoarele realizări:

  • un șut (pe poartă, ocazie importantă, dar lovitura cu piciorul secundar a fost pe portar),
  • 6 pase (una la 5 minute),
  • 5 corecte,
  • un dribling (nereușit),
  • un duel câștigat din 5.
    Sursa: sofascore.

Aceasta nu e o opinie, e o statistică. Cine o vede fără să fi urmărit meciul și aude comentariile analiștilor se crucește. Decisiv, a schimbat fața meciului, e omul cu care Rapid trage la titlu?! Haida, de!

De partea cui e dreptatea? A specialiștilor sau a statisticilor? În principiu, te umflă râsul la o astfel de întrebare.

Oamenii sunt subiectivi, numerele sunt reci, ce fel de competiție poate fi?! Dar nu e așa. Statistica e și ea făcută de oameni, care pot greși.

De altfel, Wyscout dă 6 dueluri câștigate din 16. Diferența e semnificativă.

Olimpiu Moruțan Olimpiu Moruțan
Olimpiu Moruțan

În schimb, aflăm de pe această platformă că Moruțan a pierdut de 12 ori posesia. Mult. Dacă suprapunem datele reiese, până la urmă, aceeași imagine: activitatea din teren a noului om din Giulești nu a impresionat.

Olimpiu nu a „răsturnat” meciul, cum se mai spune. Nu a „plutit” deasupra partidei. Din cornerul bătut de el a ieșit golul victoriei, da, dar nu a fost un assist direct. Mingea a făcut ca la flipper în careul celor de la UTA până să bage piciorul Bolgado. Atunci de ce aceste ovații?

Din mai multe motive. Suntem obișnuiți cu prestații palide ale românilor reveniți din periplurile externe, fie pentru că n-au mai jucat demult, fie pentru că se readaptează greu. Moruțan a intrat direct și nu făcut doar act de prezență.

Apoi, Rapid, cu toată poziția sa fruntașă, gâfâie în zona atacului, are patru goluri (două din penalty) în ultimele 5 meciuri. Puțin, foarte puțin. Partea ofensivă pare blocată, toți au ajuns să-i cunoască pe Dobre, Petrila, Christensen, Koljic.

Moruțan a adus ceva proaspăt, ceva care a dezechilibrat. Nu a făcut minuni, nu a pus o tonă de fotbal pe teren, dar fie și cu discreție a introdus un virus în computerul adversarei.

În plus, Moruțan era una dintre promisiunile fotbalului românesc, ajuns la o echipă renumită, Galatasaray, un om cu meciuri mai peste tot pe unde a fost, în ciuda unei accidentări.

Avem multe promisiuni și puține confirmări. Ne agățăm de oricine. Mai ales de un (încă) tânăr bine crescut și cu apucături de fotbalist. Ne tratăm și noi depresia cu cine putem.

De aici și până la ditirambi e un drum prea lung. Puțină răbdare. Să nu-l tămâiem așa repede, riscăm să-l deraiem. Avem darul ăsta de a îngropa sub miere orice floare. Și primăvara chiar e departe.

Radu Naum rapid olimpiu morutan superliga
Știrile zilei din sport
„A intrat direct sub roți” Reacția șoferului camionului implicat în accidentul în care au murit 7 fani PAOK: „N-am mai văzut așa ceva”
Diverse
18:10
„A intrat direct sub roți” Reacția șoferului camionului implicat în accidentul în care au murit 7 fani PAOK: „N-am mai văzut așa ceva”
Citește mai mult
„A intrat direct sub roți” Reacția șoferului camionului implicat în accidentul în care au murit 7 fani PAOK: „N-am mai văzut așa ceva”
Un fan PAOK a lovit o cameră de filmat Scene tensionate în fața spitalului în care se află victimele accidentului în care au murit 7 oameni
Campionate
11:34
Un fan PAOK a lovit o cameră de filmat Scene tensionate în fața spitalului în care se află victimele accidentului în care au murit 7 oameni
Citește mai mult
Un fan PAOK a lovit o cameră de filmat Scene tensionate în fața spitalului în care se află victimele accidentului în care au murit 7 oameni
Decizie radicală după dramă Ce au făcut fanii lui PAOK după ce șapte suporteri au murit în România. Altă tragedie a lovit clubul
Campionate
12:35
Decizie radicală după dramă Ce au făcut fanii lui PAOK după ce șapte suporteri au murit în România. Altă tragedie a lovit clubul
Citește mai mult
Decizie radicală după dramă Ce au făcut fanii lui PAOK după ce șapte suporteri au murit în România. Altă tragedie a lovit clubul
Paraschiv, plusuri și minusuri Cristi Săpunaru l-a analizat pe atacantul Rapidului: „Defensiv, senzațional, dar n-a avut realizări pe faza ofensivă”
Superliga
13:02
Paraschiv, plusuri și minusuri Cristi Săpunaru l-a analizat pe atacantul Rapidului: „Defensiv, senzațional, dar n-a avut realizări pe faza ofensivă”
Citește mai mult
Paraschiv, plusuri și minusuri Cristi Săpunaru l-a analizat pe atacantul Rapidului: „Defensiv, senzațional, dar n-a avut realizări pe faza ofensivă”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:37
„Chivu și Arbeloa sunt băieții mei” Jose Mourinho, acid la conferință: „Aveți o calitate pe care o respect foarte mult”
„Chivu și Arbeloa sunt băieții mei”  Jose Mourinho, acid la conferință: „Aveți o calitate pe care o respect foarte mult”
21:17
Savvidis se implică Patronul lui PAOK va ajuta familiile victimelor accidentului din România
Savvidis se implică Patronul lui PAOK va ajuta familiile victimelor accidentului din România
20:43
„Vreau să joc fotbal, nu țurca” Gigi Becali a vorbit cu tatăl fotbalistului înainte de a debuta la FCSB: „Nu vreau să-l nenorocesc, dar nu mai suport”
„Vreau să joc fotbal, nu țurca” Gigi Becali a vorbit cu tatăl fotbalistului înainte de a debuta la FCSB: „Nu vreau să-l nenorocesc, dar nu mai suport”
21:01
Transferul a picat Denis Ciobotariu rămâne la Rapid » Motivul pentru care a picat mutarea în Polonia
Transferul a picat Denis Ciobotariu rămâne la Rapid » Motivul pentru care a picat mutarea în Polonia
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Top stiri din sport
FCSB, raport financiar incredibil Ce paradox! Clubul e la cel mai slab sezon intern, dar are  venituri-record. Care e suma și cât a contribuit parcursul în Europa
Superliga
09:01
FCSB, raport financiar incredibil Ce paradox! Clubul e la cel mai slab sezon intern, dar are venituri-record. Care e suma și cât a contribuit parcursul în Europa
Citește mai mult
FCSB, raport financiar incredibil Ce paradox! Clubul e la cel mai slab sezon intern, dar are  venituri-record. Care e suma și cât a contribuit parcursul în Europa
Ghinionul lor, norocul lui Djokovic Nole, în semifinale la Australian Open, după două abandonuri ale adversarilor! E  primul jucător din „Era Open” care beneficiază de asta
Tenis
12:58
Ghinionul lor, norocul lui Djokovic Nole, în semifinale la Australian Open, după două abandonuri ale adversarilor! E primul jucător din „Era Open” care beneficiază de asta
Citește mai mult
Ghinionul lor, norocul lui Djokovic Nole, în semifinale la Australian Open, după două abandonuri ale adversarilor! E  primul jucător din „Era Open” care beneficiază de asta
Rapid răsuflă ușurată! GOLAZO.ro a aflat diagnosticul primit de Lars Kramer + cât va lipsi de pe teren
Superliga
12:04
Rapid răsuflă ușurată! GOLAZO.ro a aflat diagnosticul primit de Lars Kramer + cât va lipsi de pe teren
Citește mai mult
Rapid răsuflă ușurată! GOLAZO.ro a aflat diagnosticul primit de Lars Kramer + cât va lipsi de pe teren
„Cineva ar fi invidios”  Pancu apelează la autoironie. A publicat strategia cu care a răpus-o pe FCSB » Momentul amintește de „episodul Ionuț Chirilă”
Superliga
10:25
„Cineva ar fi invidios” Pancu apelează la autoironie. A publicat strategia cu care a răpus-o pe FCSB » Momentul amintește de „episodul Ionuț Chirilă”
Citește mai mult
„Cineva ar fi invidios”  Pancu apelează la autoironie. A publicat strategia cu care a răpus-o pe FCSB » Momentul amintește de „episodul Ionuț Chirilă”

Echipe/Competiții

fcsb 99 CFR Cluj 35 dinamo bucuresti 32 rapid 20 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 1 uta arad 7 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
28.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share