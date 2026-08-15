Super atracția Turcia Confruntarea marilor transferuri. Investiții de sute de milioane. Salarii uriașe. Toți împotriva lui Galatasaray
Salah a semnat un contract pe doi ani cu Trabzonspor. Foto: Imago
Campionate

Super atracția Turcia Confruntarea marilor transferuri. Investiții de sute de milioane. Salarii uriașe. Toți împotriva lui Galatasaray

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 15.08.2026, ora 19:21
  • Galatasaray a cucerit ultimele patru titluri în Super Lig. Celelalte forțe ale Turciei, Fenerbahce, Beșiktaș și Trabzonpor, s-au întrecut în transferuri răsunătoare pentru a detrona Galata. 
  • Nume importante ale fotbalului mondial au ajuns în această vară în campionatul turc: Salah (Trabzon), Lukaku (Fenerbahce), Trossard, Vlahovic (ambii Beșiktaș). 
  • Ce transfer așteaptă Galatasaray și ce ofertă uriașă a refuzat campioana!
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Turcia începe să se dueleze cu ligile din Top 5 Europa la transferuri, la nume mari de jucători, la salarii.

3 staruri blocate de Borza Ce a reușit fundașul stânga la debutul în campionatul Turciei împotriva campioanei Galatasaray
Citește și
3 staruri blocate de Borza Ce a reușit fundașul stânga la debutul în campionatul Turciei împotriva campioanei Galatasaray
Citește mai mult
3 staruri blocate de Borza Ce a reușit fundașul stânga la debutul în campionatul Turciei împotriva campioanei Galatasaray

Cele patru titluri cucerite la rând de Galatasaray au provocat principalele rivale din Super Lig să investească masiv.

1,56 miliarde de euro
valorează toți jucătorii din campionatul turc (Transfermarkt)

4 jucători de impact în Turcia: Salah, Lukaku, Trossard, Vlahovic

Fenerbahce, care nu a mai fost campioană de 12 ani (2014), Beșikaș (2021) și Trabzonspor (2022) vor să detroneze „Cim-Bom-Bom”.

Trabzon a adus la malul Mării Negre cel mai faimos jucător, Mohamed Salah, gratis, de la Liverpool. Și i-a oferit egipteanului în vârstă de 34 de ani un salariu de 17 milioane de euro. Îl așteaptă acum pe uruguayanul Darwin Nunez (27, Al-Hilal, ex-Liverpool).

Fenerbahce a făcut mai multe transferuri. Cel de impact: Romelu Lukaku, de la Napoli.

Lukaku, 33 de ani, va câștiga 7,7 milioane de euro la Fenerbahce în acest sezon. Foto: Imago Lukaku, 33 de ani, va câștiga 7,7 milioane de euro la Fenerbahce în acest sezon. Foto: Imago
Lukaku, 33 de ani, va câștiga 7,7 milioane de euro la Fenerbahce în acest sezon. Foto: Imago

Beșiktaș i-a achiziționat pe Trossard (Arsenal) și pe Vlahovic (Juventus).

10 jucători români
sunt în Super Lig: Hagi, Umit Akdag (Alanya), Borza (Corum), H. Moldovan (Eyup), Sorescu, Maxim, F. Ștefan (Gaziantep; Rădoi, antrenor), Matei Ilie (Kasimpașa), Mihăilă (Rize), Drăguș (Trabzon)

Galatasaray a respins o ofertă de 130 de milioane pentru Osimhen

Galatasaray nu se grăbește. Așteaptă. Speră la o extremă stânga de calibru: după ce brazilianul Gabriel Martinelli (Arsenal) a refuzat oferta de 45 de milioane de euro, pe listă e portughezul Rafa Leao (Milan).

„Veți vedea: la final, tot noi vom fi campioni. Vrem cinci titluri consecutive”, a anunțat antrenorul Galatei, Okan Buruk, după startul fals, 2-2 acasă cu nou-promovata Corum.

Osimhen mai are contract până în 2029 la Istanbul. Foto: X Galatasaray Osimhen mai are contract până în 2029 la Istanbul. Foto: X Galatasaray
Osimhen mai are contract până în 2029 la Istanbul. Foto: X Galatasaray

Semnul care arată că „leii” se pregătesc de luptă: au respins o propunere de 130 de milioane de euro pentru Victor Osimhen, de la Al-Hilal, a dezvăluit jurnalistul german Florian Plettenberg, de la Sky Deutschland, specialist în mercato.

Ce transferuri au făcut puterile Turciei

  • FENERBAHCE (87,17 milioane de euro investite în mercato), principalale transferuri: Greenwood (Marseille, 39), Cherif (Angers, 18), Muriqi (Mallorca, 15,5), Ake (Manchester City, 8,17), Lukaku (Napoli, 6). 
  • BEȘIKTAȘ (66,95): Kokcu (Benfica, 30), Trossard (Arsenal, 18), Ouattara (Monaco, 8), Nubel (Bayern, 6,25), Vlahovic (Juventus, gratis). 
Vlahovic are un salariu anual de 7,5 milioane la Beșiktaș. Foto: Imago Vlahovic are un salariu anual de 7,5 milioane la Beșiktaș. Foto: Imago
Vlahovic are un salariu anual de 7,5 milioane la Beșiktaș. Foto: Imago
  • TRABZONSPOR (42,17): Salah (Liverpool, gratis), Șimșir (Midtjylland, 13), Saviolo (Guimaraes, 8,5), Muci (Beșiktaș, 8,5), Sidny Lopes Cabral (Benfica, 7), Malinovskyi (Genoa, gratis). 
  • GALATASARAY (3,52): Ugochukwu (Burnley, 3,52). 
263,2 milioane de euro
au investit cluburile din Super Lig în transferuri în această vară

Top 10 salarii Turcia

  1. Osimhen (Galatasaray) - 18,75 milioane de euro. 
  2. Salah (Trabzonspor) - 17
  3. Ederson (Fenerbahce) - 13,75 
  4. Sane (Galatasaray) - 11,25
  5. Trossard (Beșiktaș) - 10,84
  6. Skriniar (Fenerbahce) - 10
  7. Marco Asensio (Fenerbahce) - 10
  8. Ake (Fenerbahce) - 9,64
  9. Nubel (Beșiktaș) - 8
  10. Lukaku (Fenerbahce) - 7,7
Trossard a debutat în tricoul lui Beșiktaș la 1-0 cu Hradec Kralove, în preliminariile Europa League. Foto: Imago Trossard a debutat în tricoul lui Beșiktaș la 1-0 cu Hradec Kralove, în preliminariile Europa League. Foto: Imago
Trossard a debutat în tricoul lui Beșiktaș la 1-0 cu Hradec Kralove, în preliminariile Europa League. Foto: Imago

Top 5 valoare loturi Turcia

  1. Fenerbahce - 332,5 milioane de euro*
  2. Galatasaray - 323,8 
  3. Beșiktaș - 237,4
  4. Trabzonspor - 155,9
  5. Bașakșehir - 78,3
  • Cifre Transfermarkt.

Citește și

Alt blocaj la Drăguș De ce refuză atacantul să rezilieze contractul cu Trabzon
Stranieri
12:58
Alt blocaj la Drăguș De ce refuză atacantul să rezilieze contractul cu Trabzon
Citește mai mult
Alt blocaj la Drăguș De ce refuză atacantul să rezilieze contractul cu Trabzon
Oprește Mourinho Barcelona? 5 întrebări GOLAZO.ro la startul noii ediții a campionatului Spaniei. Azi începe LaLiga
Campionate
11:10
Oprește Mourinho Barcelona? 5 întrebări GOLAZO.ro la startul noii ediții a campionatului Spaniei. Azi începe LaLiga
Citește mai mult
Oprește Mourinho Barcelona? 5 întrebări GOLAZO.ro la startul noii ediții a campionatului Spaniei. Azi începe LaLiga

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU „Nu e vorba numai de bani”. Un reputat sociolog explică motivul-surpriză pentru care se întorc românii acasă. Din ce țări au revenit cei mai mulți în 2025
INTERVIU „Nu e vorba numai de bani”. Un reputat sociolog explică motivul-surpriză pentru care se întorc românii acasă. Din ce țări au revenit cei mai mulți în 2025
INTERVIU „Nu e vorba numai de bani”. Un reputat sociolog explică motivul-surpriză pentru care se întorc românii acasă. Din ce țări au revenit cei mai mulți în 2025
turcia transferuri romelu lukaku mohamed salah super lig dusan vlahovic
Știrile zilei din sport
„Vreți să iau pastile să dorm pe bancă?”  Reacția lui Daniel Pancu după ce a fost eliminat cu Dinamo: „Au făcut-o intenționat!” + Marea problemă de la Rapid
Superliga
00:57
„Vreți să iau pastile să dorm pe bancă?” Reacția lui Daniel Pancu după ce a fost eliminat cu Dinamo: „Au făcut-o intenționat!” + Marea problemă de la Rapid
Citește mai mult
„Vreți să iau pastile să dorm pe bancă?”  Reacția lui Daniel Pancu după ce a fost eliminat cu Dinamo: „Au făcut-o intenționat!” + Marea problemă de la Rapid
„M-au făcut muci când l-am adus”  VIDEO. Nicolescu  le-a dat peste nas contestatarilor după victoria lui Dinamo: „E golul lui!”
Superliga
00:39
„M-au făcut muci când l-am adus” VIDEO. Nicolescu le-a dat peste nas contestatarilor după victoria lui Dinamo: „E golul lui!”
Citește mai mult
„M-au făcut muci când l-am adus”  VIDEO. Nicolescu  le-a dat peste nas contestatarilor după victoria lui Dinamo: „E golul lui!”
Pancu, scandal imens  FOTO. Antrenorul Rapidului, eliminat cu Dinamo după o criză de nervi! Ținut cu greu de staff + faza de la care a plecat totul
Superliga
15.08
Pancu, scandal imens FOTO. Antrenorul Rapidului, eliminat cu Dinamo după o criză de nervi! Ținut cu greu de staff + faza de la care a plecat totul
Citește mai mult
Pancu, scandal imens  FOTO. Antrenorul Rapidului, eliminat cu Dinamo după o criză de nervi! Ținut cu greu de staff + faza de la care a plecat totul
Inspirație lusitană VIDEO. Pariurile lui Nuno Campos i-au adus lui Dinamo victoria pe terenul Rapidului
Superliga
15.08
Inspirație lusitană VIDEO. Pariurile lui Nuno Campos i-au adus lui Dinamo victoria pe terenul Rapidului
Citește mai mult
Inspirație lusitană VIDEO. Pariurile lui Nuno Campos i-au adus lui Dinamo victoria pe terenul Rapidului
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:57
„Vreți să iau pastile să dorm pe bancă?” Reacția lui Daniel Pancu după ce a fost eliminat cu Dinamo: „Au făcut-o intenționat!” + Marea problemă de la Rapid
„Vreți să iau pastile să dorm pe bancă?”  Reacția lui Daniel Pancu după ce a fost eliminat cu Dinamo: „Au făcut-o intenționat!” + Marea problemă de la Rapid
00:39
„M-au făcut muci când l-am adus” VIDEO. Nicolescu le-a dat peste nas contestatarilor după victoria lui Dinamo: „E golul lui!”
„M-au făcut muci când l-am adus”  VIDEO. Nicolescu  le-a dat peste nas contestatarilor după victoria lui Dinamo: „E golul lui!”
01:04
„Dezamăgitor” Dobre vrea să treacă repede peste eșecul cu Dinamo + ce a spus despre ieșirea lui Pancu
„Dezamăgitor” Dobre vrea să treacă repede peste eșecul cu Dinamo  + ce a spus despre ieșirea lui Pancu
00:01
„Devenim din ce în ce mai buni” Nuno Campos, laude pentru jucătorii lui Dinamo: „Asta am demonstrat azi”
„Devenim din ce în ce mai buni”  Nuno Campos, laude pentru jucătorii lui Dinamo: „Asta am demonstrat azi”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!
Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat
În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho
Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?
Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!
Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?
Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!
Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate
Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!
Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă
Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră
Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei
„E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”
Cu drag, despre lachei

Cu drag, despre lachei

: Cu drag, despre lachei
Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că <span>n-am</span> ajuns la FCSB”
Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!
Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?
Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni
Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali
Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!
Top stiri
Ciucu ironizează FCSB VIDEO. Primarul a vorbit despre Arena Națională și a trimis  „săgeți” spre Becali: „Se va juca după meciul între Dinamo și...”
Superliga
15.08
Ciucu ironizează FCSB VIDEO. Primarul a vorbit despre Arena Națională și a trimis „săgeți” spre Becali: „Se va juca după meciul între Dinamo și...”
Citește mai mult
Ciucu ironizează FCSB VIDEO. Primarul a vorbit despre Arena Națională și a trimis  „săgeți” spre Becali: „Se va juca după meciul între Dinamo și...”
„Îmi cer scuze pentru siropoșenie” FOTO. Mesajul postat de iubita lui David Popovici după ce înotătorul a scris istorie la Paris
Înot
15.08
„Îmi cer scuze pentru siropoșenie” FOTO. Mesajul postat de iubita lui David Popovici după ce înotătorul a scris istorie la Paris
Citește mai mult
„Îmi cer scuze pentru siropoșenie” FOTO. Mesajul postat de iubita lui David Popovici după ce înotătorul a scris istorie la Paris
Contractul lui Drăguș la FCSB MM Stoica, șocat de oferta lui Becali: „M-a luat inima când am auzit!”
Superliga
15.08
Contractul lui Drăguș la FCSB MM Stoica, șocat de oferta lui Becali: „M-a luat inima când am auzit!”
Citește mai mult
Contractul lui Drăguș la FCSB MM Stoica, șocat de oferta lui Becali: „M-a luat inima când am auzit!”
Măsura extremă pentru limitarea vitezei pe A2, luată la dimineață, la început de weekend de coșmar pe drumul de la București la mare. Toate mașinile, încolonate în spatele Poliției
B365
14.08
Măsura extremă pentru limitarea vitezei pe A2, luată la dimineață, la început de weekend de coșmar pe drumul de la București la mare. Toate mașinile, încolonate în spatele Poliției
Citește mai mult
Măsura extremă pentru limitarea vitezei pe A2, luată la dimineață, la început de weekend de coșmar pe drumul de la București la mare. Toate mașinile, încolonate în spatele Poliției

Echipe/Competiții

fcsb 57 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 26 rapid 33 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Campionatul Mondial
10.08

Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului

Citește mai mult
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share