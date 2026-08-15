Super atracția Turcia Confruntarea marilor transferuri. Investiții de sute de milioane. Salarii uriașe. Toți împotriva lui Galatasaray

- Galatasaray a cucerit ultimele patru titluri în Super Lig. Celelalte forțe ale Turciei, Fenerbahce, Beșiktaș și Trabzonpor, s-au întrecut în transferuri răsunătoare pentru a detrona Galata.
- Nume importante ale fotbalului mondial au ajuns în această vară în campionatul turc: Salah (Trabzon), Lukaku (Fenerbahce), Trossard, Vlahovic (ambii Beșiktaș).
- Ce transfer așteaptă Galatasaray și ce ofertă uriașă a refuzat campioana!
Turcia începe să se dueleze cu ligile din Top 5 Europa la transferuri, la nume mari de jucători, la salarii.
Cele patru titluri cucerite la rând de Galatasaray au provocat principalele rivale din Super Lig să investească masiv.
4 jucători de impact în Turcia: Salah, Lukaku, Trossard, Vlahovic
Fenerbahce, care nu a mai fost campioană de 12 ani (2014), Beșikaș (2021) și Trabzonspor (2022) vor să detroneze „Cim-Bom-Bom”.
Trabzon a adus la malul Mării Negre cel mai faimos jucător, Mohamed Salah, gratis, de la Liverpool. Și i-a oferit egipteanului în vârstă de 34 de ani un salariu de 17 milioane de euro. Îl așteaptă acum pe uruguayanul Darwin Nunez (27, Al-Hilal, ex-Liverpool).
Fenerbahce a făcut mai multe transferuri. Cel de impact: Romelu Lukaku, de la Napoli.
Beșiktaș i-a achiziționat pe Trossard (Arsenal) și pe Vlahovic (Juventus).
Galatasaray a respins o ofertă de 130 de milioane pentru Osimhen
Galatasaray nu se grăbește. Așteaptă. Speră la o extremă stânga de calibru: după ce brazilianul Gabriel Martinelli (Arsenal) a refuzat oferta de 45 de milioane de euro, pe listă e portughezul Rafa Leao (Milan).
„Veți vedea: la final, tot noi vom fi campioni. Vrem cinci titluri consecutive”, a anunțat antrenorul Galatei, Okan Buruk, după startul fals, 2-2 acasă cu nou-promovata Corum.
Semnul care arată că „leii” se pregătesc de luptă: au respins o propunere de 130 de milioane de euro pentru Victor Osimhen, de la Al-Hilal, a dezvăluit jurnalistul german Florian Plettenberg, de la Sky Deutschland, specialist în mercato.
Ce transferuri au făcut puterile Turciei
- FENERBAHCE (87,17 milioane de euro investite în mercato), principalale transferuri: Greenwood (Marseille, 39), Cherif (Angers, 18), Muriqi (Mallorca, 15,5), Ake (Manchester City, 8,17), Lukaku (Napoli, 6).
- BEȘIKTAȘ (66,95): Kokcu (Benfica, 30), Trossard (Arsenal, 18), Ouattara (Monaco, 8), Nubel (Bayern, 6,25), Vlahovic (Juventus, gratis).
- TRABZONSPOR (42,17): Salah (Liverpool, gratis), Șimșir (Midtjylland, 13), Saviolo (Guimaraes, 8,5), Muci (Beșiktaș, 8,5), Sidny Lopes Cabral (Benfica, 7), Malinovskyi (Genoa, gratis).
- GALATASARAY (3,52): Ugochukwu (Burnley, 3,52).
Top 10 salarii Turcia
- Osimhen (Galatasaray) - 18,75 milioane de euro.
- Salah (Trabzonspor) - 17
- Ederson (Fenerbahce) - 13,75
- Sane (Galatasaray) - 11,25
- Trossard (Beșiktaș) - 10,84
- Skriniar (Fenerbahce) - 10
- Marco Asensio (Fenerbahce) - 10
- Ake (Fenerbahce) - 9,64
- Nubel (Beșiktaș) - 8
- Lukaku (Fenerbahce) - 7,7
Top 5 valoare loturi Turcia
- Fenerbahce - 332,5 milioane de euro*
- Galatasaray - 323,8
- Beșiktaș - 237,4
- Trabzonspor - 155,9
- Bașakșehir - 78,3
- Cifre Transfermarkt.