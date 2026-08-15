Super atracția Turcia Confruntarea marilor transferuri. Investiții de sute de milioane. Salarii uriașe. Toți împotriva lui Galatasaray

Galatasaray a cucerit ultimele patru titluri în Super Lig. Celelalte forțe ale Turciei, Fenerbahce, Beșiktaș și Trabzonpor, s-au întrecut în transferuri răsunătoare pentru a detrona Galata.

Nume importante ale fotbalului mondial au ajuns în această vară în campionatul turc: Salah (Trabzon), Lukaku (Fenerbahce), Trossard, Vlahovic (ambii Beșiktaș).

Ce transfer așteaptă Galatasaray și ce ofertă uriașă a refuzat campioana!

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Turcia începe să se dueleze cu ligile din Top 5 Europa la transferuri, la nume mari de jucători, la salarii.

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Cele patru titluri cucerite la rând de Galatasaray au provocat principalele rivale din Super Lig să investească masiv.

1,56 miliarde de euro valorează toți jucătorii din campionatul turc (Transfermarkt)

4 jucători de impact în Turcia: Salah, Lukaku, Trossard, Vlahovic

Fenerbahce, care nu a mai fost campioană de 12 ani (2014), Beșikaș (2021) și Trabzonspor (2022) vor să detroneze „Cim-Bom-Bom”.

Trabzon a adus la malul Mării Negre cel mai faimos jucător, Mohamed Salah, gratis, de la Liverpool. Și i-a oferit egipteanului în vârstă de 34 de ani un salariu de 17 milioane de euro. Îl așteaptă acum pe uruguayanul Darwin Nunez (27, Al-Hilal, ex-Liverpool).

Fenerbahce a făcut mai multe transferuri. Cel de impact: Romelu Lukaku, de la Napoli.

Lukaku, 33 de ani, va câștiga 7,7 milioane de euro la Fenerbahce în acest sezon. Foto: Imago

Beșiktaș i-a achiziționat pe Trossard (Arsenal) și pe Vlahovic (Juventus).

10 jucători români sunt în Super Lig: Hagi, Umit Akdag (Alanya), Borza (Corum), H. Moldovan (Eyup), Sorescu, Maxim, F. Ștefan (Gaziantep; Rădoi, antrenor), Matei Ilie (Kasimpașa), Mihăilă (Rize), Drăguș (Trabzon)

Galatasaray a respins o ofertă de 130 de milioane pentru Osimhen

Galatasaray nu se grăbește. Așteaptă. Speră la o extremă stânga de calibru: după ce brazilianul Gabriel Martinelli (Arsenal) a refuzat oferta de 45 de milioane de euro, pe listă e portughezul Rafa Leao (Milan).

„Veți vedea: la final, tot noi vom fi campioni. Vrem cinci titluri consecutive” , a anunțat antrenorul Galatei, Okan Buruk, după startul fals, 2-2 acasă cu nou-promovata Corum.

Osimhen mai are contract până în 2029 la Istanbul. Foto: X Galatasaray

Semnul care arată că „leii” se pregătesc de luptă: au respins o propunere de 130 de milioane de euro pentru Victor Osimhen, de la Al-Hilal, a dezvăluit jurnalistul german Florian Plettenberg, de la Sky Deutschland, specialist în mercato.

🚨❌ Galatasaray were offered €130m for Victor Osimhen yesterday via an intermediary acting for Al-Hilal.



The offer was made verbally.



Galatasaray are not willing to negotiate at this stage and have no intention of entering talks.@SkySportDE 🇳🇬 pic.twitter.com/0JipzqdyiL — Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 13, 2026

Ce transferuri au făcut puterile Turciei

FENERBAHCE (87,17 milioane de euro investite în mercato), principalale transferuri: Greenwood (Marseille, 39), Cherif (Angers, 18), Muriqi (Mallorca, 15,5), Ake (Manchester City, 8,17), Lukaku (Napoli, 6).

principalale transferuri: Greenwood (Marseille, 39), Cherif (Angers, 18), Muriqi (Mallorca, 15,5), Ake (Manchester City, 8,17), Lukaku (Napoli, 6). BEȘIKTAȘ (66,95): Kokcu (Benfica, 30), Trossard (Arsenal, 18), Ouattara (Monaco, 8), Nubel (Bayern, 6,25), Vlahovic (Juventus, gratis).

Vlahovic are un salariu anual de 7,5 milioane la Beșiktaș. Foto: Imago

TRABZONSPOR (42,17): Salah (Liverpool, gratis), Șimșir (Midtjylland, 13), Saviolo (Guimaraes, 8,5), Muci (Beșiktaș, 8,5), Sidny Lopes Cabral (Benfica, 7), Malinovskyi (Genoa, gratis).

Salah (Liverpool, gratis), Șimșir (Midtjylland, 13), Saviolo (Guimaraes, 8,5), Muci (Beșiktaș, 8,5), Sidny Lopes Cabral (Benfica, 7), Malinovskyi (Genoa, gratis). GALATASARAY (3,52): Ugochukwu (Burnley, 3,52).

263,2 milioane de euro au investit cluburile din Super Lig în transferuri în această vară

Top 10 salarii Turcia

Osimhen (Galatasaray) - 18,75 milioane de euro. Salah (Trabzonspor) - 17 Ederson (Fenerbahce) - 13,75 Sane (Galatasaray) - 11,25 Trossard (Beșiktaș) - 10,84 Skriniar (Fenerbahce) - 10 Marco Asensio (Fenerbahce) - 10 Ake (Fenerbahce) - 9,64 Nubel (Beșiktaș) - 8 Lukaku (Fenerbahce) - 7,7

Trossard a debutat în tricoul lui Beșiktaș la 1-0 cu Hradec Kralove, în preliminariile Europa League. Foto: Imago

Top 5 valoare loturi Turcia

Fenerbahce - 332,5 milioane de euro* Galatasaray - 323,8 Beșiktaș - 237,4 Trabzonspor - 155,9 Bașakșehir - 78,3

Cifre Transfermarkt.

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