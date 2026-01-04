Al-Attiyah, start în forță la Raliul Dakar FOTO: Qatarezul, locul 2 în prima etapă » Cum s-au descurcat celelalte echipaje Dacia Sandriders

Echipajele Dacia Sandriders s-au clasat pe locurile 2, 10, 11 și 15 în prima etapă a Raliului Dakar 2026, la clasa auto.

Cel mai bun rezultat l-au obținut Nasser Al-Attiyah și Fabian Lurquin.

Raliul Dakar are loc în perioada 3-17 ianuarie, iar prima etapă s-a disputat duminică, la Yanbu.

Nasser Al-Attiyah , locul 2 în prima etapă din Raliul Dakar 2026

Echipajul format din Nasser Al-Attiyah (Qatar), cvintuplu câștigător de Dakar, și Fabian Lurquin (Belgia) a terminat pe locul 2, după ce a străbătut cei 305 de kilometri în 3 ore, 8 minute și 29 de secunde.

Prima poziție a fost ocupată de belgianul Guillaume De Mevius și francezul Mathieu Baumel (X-Raid Team), care au fost cu 40 de secunde mai rapizi.

Azi nu a fost o zi ușoară. Primii 170 de kilometri au fost dificili, poți pierde totul, pot apărea și multe pene, dar noi o luăm ușor. În a doua parte am încercat să forțăm puțin, doar pentru a intra în ritm și a vedea unde ne situăm. Sunt foarte mulțumit de performanța Dacia Sandrider, este ce trebuie, iar echipa dă tot ce are mai bun. Vom încerca să muncim și să câștigăm această cursă. Nasser Al-Attiyah, pilot Dacia Sandriders

Francezii Sebastien Loeb și Edouard Boulanger au început ziua bine, aflându-se pe locul al doilea după 70 de kilometri, însă au suferit două pene de cauciuc.

Ajunși pe locul 14, aceștia au forțat și s-au clasat pe 10, la puțin peste trei minute în urma câștigătorilor etapei.

Nu am vrut să câștig această etapă pentru că nu am vrut să fiu primul pe drum mâine. În final, am pierdut trei minute în această etapă și suntem pe locul 10 în clasament, așa că a fost o zi bună. Cel mai probabil etapa de mâine va fi și mai dificilă decât cea de astăzi pentru că va fi mai mult pietriș, ceea ce înseamnă că trebuie să protejăm anvelopele. De aceea prefer să pornesc din spate, este mai bine. Nu am idee cum va fi. Sebastien Loeb, pilot Dacia Sandriders

Nou-venit în echipa Dacia Sandriders și pentru prima oară partener cu navigatorul german Dennis Zenz, brazilianul Lucas Moraes a terminat runda pe locul 11.

„A fost o zi bună pentru noi, am mers fără probleme, acesta era obiectivul. De asemenea, nu am vrut să fim prea în față, deoarece mâine ne așteaptă o etapă dificilă. Sunt mulțumit de echipă, de mașină, iar Dennis a avut și el o performanță bună.

Nu a fost deloc o etapă ușoară, Dakar a început deja destul de dur. Sunt fericit să fac parte din echipă și sper să continuăm așa”, a afirmat Moraes.

Cu o pană de cauciuc s-au confruntat și spaniolii Cristina Gutierrez și Pablo Moreno, care au încheiat etapa pe poziția 15.

„Este adevărat că la început nu a fost ușor, pentru că am avut o pană și am avut ceva probleme cu mașina, dar după aceea am luat-o mai ușor, pentru că trebuia să înțeleg ritmul corect.

După oprirea la boxe, am prins încredere în noi și am forțat puțin mai mult până la final. Locul 15 este o poziție bună, la cinci minute de primul loc, deci suntem mulțumiți de această etapă”, a spus Gutierrez.

Rezultatele echipajelor Dacia Sandriders în prima etapă a Raliului Dakar 2026:

Locul 2: Nasser Al-Attiyah (Qatar)/Fabian Lurquin (Belgia) – 3 ore, 8 minute, 29 secunde

Nasser Al-Attiyah (Qatar)/Fabian Lurquin (Belgia) – 3 ore, 8 minute, 29 secunde Locul 10: Sebastien Loeb (Franța)/Edouard Boulanger (Franța) – 3 ore, 10 minute, 50 secunde

Sebastien Loeb (Franța)/Edouard Boulanger (Franța) – 3 ore, 10 minute, 50 secunde Locul 11: Lucas Moraes (Brazilia)/Dennis Zenz (Germania) – 3ore, 11 minute, 23 secunde

Lucas Moraes (Brazilia)/Dennis Zenz (Germania) – 3ore, 11 minute, 23 secunde Locul 15: Cristina Gutierrez (Spania)/Pablo Moreno (Spania) – 3 ore, 12 minute, 49 secunde.

Etapa a doua se va desfășura luni, pe un traseu de 400 de kilometri, de la Yanbu la Al-Ula.

Îndreptându-se spre interiorul țării și spre nord, înspre Al-Ula, primii 200 de kilometri ai acestei etape mai montane sunt caracterizați de nenumărate schimbări de ritm, pe măsură ce traseul alternează între porțiuni rapide și secțiuni pietroase. Terenul deluros cedează în cele din urmă locul unui tronson final mai rapid, informează echipă Dacia Sandriders.

La ediția din acest an a Raliului Dakar, Dacia Sandriders a adus îmbunătățiri semnificative vehiculului de competiție.

Modificările aduse au vizat reducerea greutății, sporirea eficienței sistemului de răcire, ameliorarea vizibilității, creșterea fiabilității și îmbunătățirea confortului pentru pilot și copilot.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport