Dacia încă e lider la Dakar Producătorul din România are trei piloți în top 7! » Cine a câștigat etapa #11
Dacia Sandrider
Auto

Dacia încă e lider la Dakar Producătorul din România are trei piloți în top 7! » Cine a câștigat etapa #11

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 15.01.2026, ora 16:03
alt-text Actualizat: 16.01.2026, ora 18:14
  • Etapa #11 a Raliului Dakar a ajuns la final, iar pilotul Ford, Mattias Ekstrom, s-a clasat pe prima poziție.
  • Nasser Al-Attiyah, pilotul Dacia Sandrider, rămâne lider în clasamentul general, cu două etape înainte de încheierea competiției.

Runda #11 a adus mai multe probleme pentru Toyota, Hank Lategan pierzând locul 3 din cauza defecțiunilor.

Mattias Ekstrom a câștigat etapa #11 a Raliului Dakar. Dacia, lider în clasamentul general

Dacia și Ford duc o luptă aprigă în ultimele etape ale raliului din Arabia Saudită.

Mattias Ekstrom (Ford) a câștigat runda de joi, însă rămâne pe poziția a patra în clasamentul general al competiției, în timp ce Dacia are două prezențe pe podium, cu două etape înainte de final, informează lequipe.fr.

Nasser Al-Attiyah (Dacia) rămâne lider la general, iar Nani Roma (Ford), locul 2, reduce diferența la 8 minute și 30 de secunde.

Ocupantul ultimei trepte a podiumului s-a schimbat, după ce Hank Lategan (Toyota) a avut probleme de natură mecanică. Butucul roții stângi i s-a rupt în urma unei coliziuni cu o piatră.

Sebastien Loeb (Dacia) a urcat astfel pe locul 3, fiind la 18 minute și 37 de secunde în urma liderului.

Runda #11 a presupus un traseu de 346 km, între Bisha și Al Henakiyah.

Dacia Sandriders FOTO Facebook/The Dacia Sandriders
Dacia Sandriders FOTO Facebook/The Dacia Sandriders

Galerie foto (9 imagini)

Nasser Al-Attiyah FOTO Facebook/The Dacia Sandriders Sebastien Loeb FOTO Facebook/The Dacia Sandriders Dennis Zenz FOTO Facebook/The Dacia Sandriders Cristina Gutierrez FOTO Facebook/The Dacia Sandriders Dacia Sandriders FOTO Facebook/The Dacia Sandriders
+9 Foto
labels.photo-gallery

Locurile ocupate de piloții Dacia Sandrider în etapa #11 a Raliului Dakar:

  • Locul 10: Sebastien Loeb (Franța) / Edouard Boulanger (Franța) - 2 ore, 55 minute, 42 secunde
  • Locul 14: Lucas Moraes (Brazilia) / Dennis Zenz (Germania) - 2 ore, 57 minute, 49 secunde
  • Locul 17: Nasser Al-Attiyah (Qatar) / Fabian Lurquin (Belgia) - 3 ore, 0 minute, 9 secunde
  • Locul 18: Cristina Gutierrez (Spania) / Pablo Moreno (Spania) - 3 ore, 02 minute, 18 secunde

Șoferii Dacia în clasamentul general al Raliului Dakar:

  • Locul 1: Nasser Al-Attiyah (Qatar) / Fabian Lurquin (Belgia) - 44 ore, 39 minute, 59 secunde
  • Locul 3: Sebastien Loeb (Franța) / Edouard Boulanger (Franța) - 44 ore, 58 minute, 36 secunde
  • Locul 7: Lucas Moraes (Brazilia) / Dennis Zenz (Germania) - 45 ore, 17 minute, 00 secunde
  • Locul 13: Cristina Gutierrez (Spania) / Pablo Moreno (Spania) - 46 ore, 06 minute, 50 secunde

Clasamentul general (TOP 10):

Clasamentul general (TOP 10):

Etapele rămase din Raliul Dakar 2026:

  • Etapa 12 - Al Henakiyah - Yanbu
  • Etapa 13 - Yanbu - Yanbu

EXCLUSIV Scrisoarea pierdută a Ministrului Energiei, Bogdan Ivan
EXCLUSIV Scrisoarea pierdută a Ministrului Energiei, Bogdan Ivan
EXCLUSIV Scrisoarea pierdută a Ministrului Energiei, Bogdan Ivan
