Dacia încă e lider la Dakar Producătorul din România are trei piloți în top 7! » Cine a câștigat etapa #11

- Etapa #11 a Raliului Dakar a ajuns la final, iar pilotul Ford, Mattias Ekstrom, s-a clasat pe prima poziție.
- Nasser Al-Attiyah, pilotul Dacia Sandrider, rămâne lider în clasamentul general, cu două etape înainte de încheierea competiției.
Runda #11 a adus mai multe probleme pentru Toyota, Hank Lategan pierzând locul 3 din cauza defecțiunilor.
Mattias Ekstrom a câștigat etapa #11 a Raliului Dakar. Dacia, lider în clasamentul general
Dacia și Ford duc o luptă aprigă în ultimele etape ale raliului din Arabia Saudită.
Mattias Ekstrom (Ford) a câștigat runda de joi, însă rămâne pe poziția a patra în clasamentul general al competiției, în timp ce Dacia are două prezențe pe podium, cu două etape înainte de final, informează lequipe.fr.
Nasser Al-Attiyah (Dacia) rămâne lider la general, iar Nani Roma (Ford), locul 2, reduce diferența la 8 minute și 30 de secunde.
Ocupantul ultimei trepte a podiumului s-a schimbat, după ce Hank Lategan (Toyota) a avut probleme de natură mecanică. Butucul roții stângi i s-a rupt în urma unei coliziuni cu o piatră.
Sebastien Loeb (Dacia) a urcat astfel pe locul 3, fiind la 18 minute și 37 de secunde în urma liderului.
Runda #11 a presupus un traseu de 346 km, între Bisha și Al Henakiyah.
Galerie foto (9 imagini)
Locurile ocupate de piloții Dacia Sandrider în etapa #11 a Raliului Dakar:
- Locul 10: Sebastien Loeb (Franța) / Edouard Boulanger (Franța) - 2 ore, 55 minute, 42 secunde
- Locul 14: Lucas Moraes (Brazilia) / Dennis Zenz (Germania) - 2 ore, 57 minute, 49 secunde
- Locul 17: Nasser Al-Attiyah (Qatar) / Fabian Lurquin (Belgia) - 3 ore, 0 minute, 9 secunde
- Locul 18: Cristina Gutierrez (Spania) / Pablo Moreno (Spania) - 3 ore, 02 minute, 18 secunde
Șoferii Dacia în clasamentul general al Raliului Dakar:
- Locul 1: Nasser Al-Attiyah (Qatar) / Fabian Lurquin (Belgia) - 44 ore, 39 minute, 59 secunde
- Locul 3: Sebastien Loeb (Franța) / Edouard Boulanger (Franța) - 44 ore, 58 minute, 36 secunde
- Locul 7: Lucas Moraes (Brazilia) / Dennis Zenz (Germania) - 45 ore, 17 minute, 00 secunde
- Locul 13: Cristina Gutierrez (Spania) / Pablo Moreno (Spania) - 46 ore, 06 minute, 50 secunde
Clasamentul general (TOP 10):
Etapele rămase din Raliul Dakar 2026:
- Etapa 12 - Al Henakiyah - Yanbu
- Etapa 13 - Yanbu - Yanbu