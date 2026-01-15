Jurgen Klopp, la Real Madrid? Presa din Germania anunță că antrenorul se gândește serios să meargă la Madrid: „Real l-a fascinat mereu”

- Jurgen Klopp (58 de ani), șeful departamentului global de fotbal de la Red Bull, rămâne prima opțiune a celor de la Real Madrid pentru postul de antrenor în sezonul viitor.
- Germanul a plecat de la Liverpool la finalul sezonului 2023/2024, după aproape un deceniu, iar de atunci nu a mai antrenat.
Xabi Alonso a părăsit Real Madrid, luni, la mai puțin de 24 de ore de la eșecul din finala Supercupei Spaniei, 2-3, cu Barcelona.
În locul său a fost instalat Alvaro Arbeloa, fostul jucător al „galacticilor”, în acest sezon antrenor al echipei a doua, Castilla.
Totuși, formația de pe „Santiago Bernabeu” nu-l consideră pe acesta o soluție pe termen lung.
Jurgen Klopp ar fi deschis să o antreneze pe Real Madrid
Principala opțiune a madrilenilor pentru a prelua banca echipei începând cu sezonul viitor rămâne legendarul Jurgen Klopp.
Potrivit jurnalistului german Florian Plettenberg, de la Sky Sport, germanul este deschis să o antreneze pe Real Madrid dacă „los blancos” îi vor face o ofertă concretă în vară.
„Jurgen Klopp se gândește serios la o revenire ca antrenor principal dacă Real Madrid va face o ofertă concretă în vară.
Real Madrid l-a fascinat întotdeauna. Este fericit la Red Bull și are o legătură puternică cu proiectul Red Bull, dar există cel puțin două proiecte pentru care ar reveni dacă TOTUL se potrivește: Real Madrid și naționala Germaniei”, a scris Florian Plettenberg pe X.
Mainz, Dortmund și Liverpool sunt echipele antrenate de Jurgen Kloop de-a lungul carierei.
Xabi Alonso: „Nu a ieșit așa cum ne-am dorit”
Într-o postare publicată marți pe rețelele de socializare, Alonso a oferit o primă reacție după ce s-a despărțit oficial de Real Madrid.
„Această etapă profesională se încheie. Nu a ieșit așa cum ne-am fi dorit. A fost o onoare și o mare responsabilitate să antrenez Real Madrid.
Mulțumesc clubului, jucătorilor și, mai ales, fanilor și madridismului pentru încrederea și sprijinul acordate. Plec cu respect, recunoștință și mândria de a fi făcut tot ce mi-a stat în putință”, a scris Alonso pe Instagram.
- Xabi Alonso a rezistat 232 de zile pe banca Realului. A adunat 34 de partide ca antrenor la Madrid (24 V, 4 E, 6 Î). Mai avea contract până în vara lui 2028.