Jurgen Klopp, la Real Madrid? Presa din Germania anunță că antrenorul se gândește serios să meargă la Madrid: „Real l-a fascinat mereu"
Jurgen Kloop/ Foto: IMAGO
Jurgen Klopp, la Real Madrid? Presa din Germania anunță că antrenorul se gândește serios să meargă la Madrid: „Real l-a fascinat mereu”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 15.01.2026, ora 15:06
alt-text Actualizat: 15.01.2026, ora 15:06
  • Jurgen Klopp (58 de ani), șeful departamentului global de fotbal de la Red Bull, rămâne prima opțiune a celor de la Real Madrid pentru postul de antrenor în sezonul viitor.
  • Germanul a plecat de la Liverpool la finalul sezonului 2023/2024, după aproape un deceniu, iar de atunci nu a mai antrenat. 

Xabi Alonso a părăsit Real Madrid, luni, la mai puțin de 24 de ore de la eșecul din finala Supercupei Spaniei, 2-3, cu Barcelona.

În locul său a fost instalat Alvaro Arbeloa, fostul jucător al „galacticilor”, în acest sezon antrenor al echipei a doua, Castilla.

Totuși, formația de pe „Santiago Bernabeu” nu-l consideră pe acesta o soluție pe termen lung.

Jurgen Klopp ar fi deschis să o antreneze pe Real Madrid

Principala opțiune a madrilenilor pentru a prelua banca echipei începând cu sezonul viitor rămâne legendarul Jurgen Klopp.

Potrivit jurnalistului german Florian Plettenberg, de la Sky Sport, germanul este deschis să o antreneze pe Real Madrid dacă „los blancos” îi vor face o ofertă concretă în vară.

„Jurgen Klopp se gândește serios la o revenire ca antrenor principal dacă Real Madrid va face o ofertă concretă în vară.

Real Madrid l-a fascinat întotdeauna. Este fericit la Red Bull și are o legătură puternică cu proiectul Red Bull, dar există cel puțin două proiecte pentru care ar reveni dacă TOTUL se potrivește: Real Madrid și naționala Germaniei”, a scris Florian Plettenberg pe X.

Mainz, Dortmund și Liverpool sunt echipele antrenate de Jurgen Kloop de-a lungul carierei.

13
trofee au cucerit echipele conduse de Klopp

Xabi Alonso: „Nu a ieșit așa cum ne-am dorit”

Într-o postare publicată marți pe rețelele de socializare, Alonso a oferit o primă reacție după ce s-a despărțit oficial de Real Madrid.

„Această etapă profesională se încheie. Nu a ieșit așa cum ne-am fi dorit. A fost o onoare și o mare responsabilitate să antrenez Real Madrid.

Mulțumesc clubului, jucătorilor și, mai ales, fanilor și madridismului pentru încrederea și sprijinul acordate. Plec cu respect, recunoștință și mândria de a fi făcut tot ce mi-a stat în putință”, a scris Alonso pe Instagram.

  • Xabi Alonso a rezistat 232 de zile pe banca Realului. A adunat 34 de partide ca antrenor la Madrid (24 V, 4 E, 6 Î). Mai avea contract până în vara lui 2028.
Xabi Alonso la Real Madrid FOTO Imago
Xabi Alonso la Real Madrid FOTO Imago

