Rapid, de neoprit Giuleștenii au prezentat oficial un nou jucător, transferat din Serie A

Chec Bebel Doumbia (18 ani) este noul jucător al celor de la Rapid București.

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Tânărul jucător originar din Burkina Faso se va alătura formației pregătite de Daniel Pancu, fiind una dintre țintele clubului despre care Victor Angelescu transmitea că va întârzia din cauza actelor, a căror finalizare a fost de durată.

Chec Bebel Doumbia a semnat cu Rapid

Noul puști al giuleștenilor vine sub formă de împrumut de la Genoa, fiind al treilea jucător sosit în această vară de la celălalt club patronat de Dan Șucu.

„Bine ai venit, Chec Bebel Doumbia!

Mijlocașul central, în vârstă de doar 18 ani, originar din Burkina Faso vine în Giulești sub formă de împrumut de la Genoa CFC.

Cu o înățime de 1,93 m, Doumbia este pregătit pentru un nou capitol în cariera sa, după ce și-a făcut junioratul în Italia, la SSD Casarano, și a evoluat pentru Team Altamura.

De astăzi, povestea lui Chec Bebel Doumbia continuă în Giulești”, a transmis clubul, pe pagina de Facebook.

Totodată, Rapid ar fi ajuns, marți, la un acord cu Saint-Etienne pentru transferul lui Ebenezer Annan (23 de ani), fundaș stânga.

Transferurile realizate de Rapid în această vară

Mohammed Kamara (28 ani extremă, sosit liber de contract de la CFR Cluj)

(28 ani extremă, sosit liber de contract de la CFR Cluj) Vladan Bubanja (27 ani, mijlocaș defensiv, împrumutat cu opțiune de transfer de la Orenburg)

(27 ani, mijlocaș defensiv, împrumutat cu opțiune de transfer de la Orenburg) Jason Kodor (20 de ani, atacant, cumpărat de la Lecce)

(20 de ani, atacant, cumpărat de la Lecce) Daniel Graovac (32 de ani, fundaș central, sosit liber de contract de la FCSB)

(32 de ani, fundaș central, sosit liber de contract de la FCSB) Ștefan Senciuc (născut în Italia, 19 ani, fundaș dreapta crescut la Venezia, acum plecat de la CFR Cluj)

(născut în Italia, 19 ani, fundaș dreapta crescut la Venezia, acum plecat de la CFR Cluj) Alin Kumer Celik (fundaș central, 19 ani, sosit sub formă de împrumut de la Genoa).

(fundaș central, 19 ani, sosit sub formă de împrumut de la Genoa). Filip Stojilkovic (atacant, 26 de ani, sosit de la Pisa)

(atacant, 26 de ani, sosit de la Pisa) Eric Ange Tape (mijlocaș, 18 ani, liber de contract de la OS Abobo)

(mijlocaș, 18 ani, liber de contract de la OS Abobo) Latif Ouedraogo (fundaș stânga, 18 ani, împrumut de la Genoa)

(fundaș stânga, 18 ani, împrumut de la Genoa) Chec Doumbia (mijlocaș, 18 ani, împrumut de la Genoa)

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